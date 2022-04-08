Треба створити процедуру та виключити Росію з ОБСЄ, - Кулеба

Фото: ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що членство РФ в ОБСЄ – це загроза безпеці та співпраці в Європі і закликає створити процедуру і виключити Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Невиправдана агресія і звірства Росії зруйнували основи Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ являє собою загрозу безпеці і співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді необхідно створити процедуру та виключити РФ", - зазначив Кулеба.

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