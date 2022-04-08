Треба створити процедуру та виключити Росію з ОБСЄ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що членство РФ в ОБСЄ – це загроза безпеці та співпраці в Європі і закликає створити процедуру і виключити Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"Невиправдана агресія і звірства Росії зруйнували основи Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ являє собою загрозу безпеці і співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді необхідно створити процедуру та виключити РФ", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+5 Валентина Саюн
показати весь коментар08.04.2022 22:15
+3 Evgen Karpenko
показати весь коментар08.04.2022 22:21
+3 Veter Isinski
показати весь коментар08.04.2022 23:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
оркам !!
ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой