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Треба створити процедуру та виключити Росію з ОБСЄ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє
Фото: ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що членство РФ в ОБСЄ – це загроза безпеці та співпраці в Європі і закликає створити процедуру і виключити Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

"Невиправдана агресія і звірства Росії зруйнували основи Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ являє собою загрозу безпеці і співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді необхідно створити процедуру та виключити РФ", - зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, - Україна в ОБСЄ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Прочитала сьогодні нове від Арестовича. Якщо ви читали останній пост від Залужного, то побачите політичних контекст. Жаба офіс задушила що всі насущні проблеми України обговорюють без зе,а зе ніхто не вірить. Так ширма короткочасна
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08.04.2022 22:15
+3
Можно просто:- треба расію виключити... все!
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08.04.2022 22:21
+3
Членство РФ в ООН представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в мире - выгнать всех "дипломатов" параши из США и ООН!
ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой
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08.04.2022 23:24
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Прочитала сьогодні нове від Арестовича. Якщо ви читали останній пост від Залужного, то побачите політичних контекст. Жаба офіс задушила що всі насущні проблеми України обговорюють без зе,а зе ніхто не вірить. Так ширма короткочасна
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08.04.2022 22:15 Відповісти
Зэ на даном этапе фигура нужная. Как актера умеющего сыграть на публике. В нашем случае в театре для мировых политиков. Ну а после победы пусть отдохнет. А то снова рулить деньгами на восстановление страны беня со товарищи будет.
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08.04.2022 22:24 Відповісти
Я ж написала ширма. Ви прочитайте хто реально і що просить і кого і кому слухають і допомагають. Вся допомогу дають Україні і її народу, офісу віри ге має
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08.04.2022 22:40 Відповісти
Можно просто:- треба расію виключити... все!
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08.04.2022 22:21 Відповісти
Чесно сказати - Афігенна санкція....
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08.04.2022 22:40 Відповісти
Рішення дуже просте! Треба створити нову заміну ООН, як свого часу вона замінила Лігу Націй. А орда хай разом з білорусами та еритреєю залишаються в ООН на чолі з тим же очільником. Штаб-квартиру можна перенести в район Уралу, ближче до логова Звіра.
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08.04.2022 22:35 Відповісти
Можна самим піти, і з ООН теж, і з інтерполу та магате
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08.04.2022 22:45 Відповісти
Це потрібно робити негайно , так як в цій поважній органвзвціі не місце
оркам !!
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08.04.2022 22:46 Відповісти
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08.04.2022 22:58 Відповісти
треба просто вимкнути саме ото ОББСЕ бо який з нього толк ? нiякого
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08.04.2022 22:58 Відповісти
Членство РФ в ООН представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в мире - выгнать всех "дипломатов" параши из США и ООН!
ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой
показати весь коментар
08.04.2022 23:24 Відповісти
 
 