ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний РФ: В списке дочери Путина, Дерипаска и Ротенберг
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Совет ЕС принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие ложную информацию о ситуации в Украине.
В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Среди них - Мария Воронцова и Екатерина Тихоновв, дочери президента России Владимира Путина.
В санкционном списке и так называемые министры и члены "Народного совета" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
В число 18 подсанкционных организаций входят четыре крупных российских банка - Банк Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ, компания, работающая в транспортном секторе и принадлежащая Российской Федерации, а также компании оборонно-промышленного комплекса, в том числе концерн "Калашников".
В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.
На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом.
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И ВЕШАТЬ по одному за каждые акции убийств!
этом заявлял Шабунин
Контроль за ценами, поиски спекулянтов и рассуждения о ценообразовании на сельхозпродукты в цивилизованных странах.
Орки ищут источник вонищи не понимая, что они забыли снять штаны перед приседанием над дыркой в нужнике, и смердит у них в их штанах.
https://www.youtube.com/watch?v=7ucH2otCRx4
И голосовали они - кто не за путлера тот за жириновского и подобных.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.