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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний РФ: В списке дочери Путина, Дерипаска и Ротенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Совет ЕС принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие ложную информацию о ситуации в Украине.

В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Среди них - Мария Воронцова и Екатерина Тихоновв, дочери президента России Владимира Путина.

В санкционном списке и так называемые министры и члены "Народного совета" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

В число 18 подсанкционных организаций входят четыре крупных российских банка - Банк Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ, компания, работающая в транспортном секторе и принадлежащая Российской Федерации, а также компании оборонно-промышленного комплекса, в том числе концерн "Калашников".

В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом.

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Топ комментарии
+13
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08.04.2022 22:58
+8
Звоните этому ******** пока не возьмет трубку. Он ссытся.
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08.04.2022 22:55
+7
ЄС запроваджує санкції проти рашистских олігархів, а в цей час, заступник найвеличнішого - татаров, робить все аби зняти санкції в Україні з бізнесу рашистского олігарха - дєріпаски. А ви кажете, що Євросоюз нам не допомагає. Це насєлєніє73%, вибравши зелених гнид, шкодить європейській допомозі.
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08.04.2022 23:07
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☠️Преступник №76

А сегодня к нам попал шеф-редактор, обозреватель и руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков [email protected] +79263392778 @tyurenkoff

❗️Царьград - имперский российский канал. Исповедует ультраконсервативную православную монархическую идеологию, путинизм, а также поддерживает и распространяет нарративы и темы российской пропаганды: "россия как Третий Рим и наследница Киевской Руси", российский ирредентизм и претензии на территории соседних государств, Победобесие и многое другое.
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08.04.2022 22:53 Ответить
Звоните этому ******** пока не возьмет трубку. Он ссытся.
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08.04.2022 22:55 Ответить
за 45 дней войны, они уже все перевели в наличку. так что до сраки эти "САНКЦИИ"
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08.04.2022 22:55 Ответить
не понимает мир что с волками надо по волчьи разбираться!
- детей ********* банды не выгонять из стран в ********** а оставлять в заложниках и...
И ВЕШАТЬ по одному за каждые акции убийств!
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08.04.2022 23:14 Ответить
Не знав, що Дерипаска і Ротенберг - доньки Путіна
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08.04.2022 22:55 Ответить
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08.04.2022 22:58 Ответить
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08.04.2022 23:00 Ответить
гарні засникції...потужні...але виникає питання що за санкції діяли попередні 8 років, після анексії Крима. Що то були за санкції що дозволили Путлєру наростити свою військову міць?
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08.04.2022 23:01 Ответить
ЄС запроваджує санкції проти рашистских олігархів, а в цей час, заступник найвеличнішого - татаров, робить все аби зняти санкції в Україні з бізнесу рашистского олігарха - дєріпаски. А ви кажете, що Євросоюз нам не допомагає. Це насєлєніє73%, вибравши зелених гнид, шкодить європейській допомозі.
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08.04.2022 23:07 Ответить
💯 Татаров помогает снять санкции с дерепаски , об
этом заявлял Шабунин
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08.04.2022 23:28 Ответить
А ********* дочек надо было взять в заложники !
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08.04.2022 23:09 Ответить
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08.04.2022 23:15 Ответить
Глубинный народ рубит капусту... на борщ.

Контроль за ценами, поиски спекулянтов и рассуждения о ценообразовании на сельхозпродукты в цивилизованных странах.

Орки ищут источник вонищи не понимая, что они забыли снять штаны перед приседанием над дыркой в нужнике, и смердит у них в их штанах.

https://www.youtube.com/watch?v=7ucH2otCRx4
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08.04.2022 23:30 Ответить
А коли будуть санкції проти ватних колаборантів - татарова,шмигаля,подоляка,хламідії і іншої подібної Зе-нечисті?
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08.04.2022 23:50 Ответить
Папрасі в таваріща прапарщіка ружжо і кіздуй вводити
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09.04.2022 08:20 Ответить
Так вроде были же уже против них санкции?Что сразу все ввести нельзя? Они что каждый день по одному городу для посещений закрывают?
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09.04.2022 00:56 Ответить
Пора ввести санкции против всех 140 млн мордорцев. Явное большинство из них поддерживают войну.
И голосовали они - кто не за путлера тот за жириновского и подобных.
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09.04.2022 09:47 Ответить
Во всяком случае всем 140 млн закрыть въезд в страны ЕС и северной Америки. А тех кто уже там, то выдворить как шакалов.
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09.04.2022 09:51 Ответить
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 09:53 Ответить
 
 