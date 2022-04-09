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Предпосылок для эвакуации харьковчан нет, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,евакуація

Пока нет предпосылок для эвакуации жителей Харькова.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Пока предпосылок для организованной эвакуации жителей Харькова нет. Продолжаем эвакуировать жителей Лозовой и Барвенково", - говорится в сообщении.

В то же время глава ОВА отметил, что оккупанты обстреливают жилые районы города Харьков и гражданскую инфраструктуру области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова, ночью нанесен ракетный удар по Лозовой, - Синегубов
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