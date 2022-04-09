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Передумов для евакуації харків'ян наразі немає, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,евакуація

Наразі немає передумов для евакуація жителів Харкова.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі передумов для організованої евакуації жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуйовувати жителів Лозової та Барвінкового", - йдеться в повідомленні.

Водночас глава ОВА зазначив, що окупанти обстрілюють житлові райони міста Харків та цивільну інфраструктуру області.

Також читайте: Окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова, вночі завдано ракетного удару по Лозовій, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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