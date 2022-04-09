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Передумов для евакуації харків'ян наразі немає, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі немає передумов для евакуація жителів Харкова.
Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі передумов для організованої евакуації жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуйовувати жителів Лозової та Барвінкового", - йдеться в повідомленні.
Водночас глава ОВА зазначив, що окупанти обстрілюють житлові райони міста Харків та цивільну інфраструктуру області.
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