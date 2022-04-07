Окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова, вночі завдано ракетного удару по Лозовій, - Синєгубов
Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.
"Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян", - пише Синєгубов.
Крім того, він зазначає, що зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.
"Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!", - резюмує очільник регіону.
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