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Новини Війна
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Окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова, вночі завдано ракетного удару по Лозовій, - Синєгубов

харків

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян", - пише Синєгубов.

Крім того, він зазначає, що зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.

"Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Централізована евакуація з Харкова не здійснюється, населенню Барвінкового та Лозової рекомендується виїхати, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17264) Лозова (26) обстріл (28303) Харків (5573) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+8
Харків - люди як мурашки, все прибирають, розгрібають після обстрілів, орда знов стріляє, бомбить, а харків'яни знов виходять наводити порядок. Повага!
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07.04.2022 10:46
+5
Ці кацапскі тварюки навіть собачу будку ********,"втарая армія міра"
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07.04.2022 10:48
+4
командний пункт.
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07.04.2022 10:55
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Китай сделал выводы от войны в Украине.
И,скорее всего, Китай нападет на Тайвань.
Потому что, ни нефте-газовое эмбарго Европа не ввела, ничего...
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07.04.2022 10:38 Відповісти
Харків - люди як мурашки, все прибирають, розгрібають після обстрілів, орда знов стріляє, бомбить, а харків'яни знов виходять наводити порядок. Повага!
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07.04.2022 10:46 Відповісти
Ці кацапскі тварюки навіть собачу будку ********,"втарая армія міра"
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07.04.2022 10:48 Відповісти
Тепер орк буде мати де жити. Ліпше, чим в землянці-норі.
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07.04.2022 10:51 Відповісти
В будке будет жить командир.
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07.04.2022 10:51 Відповісти
командний пункт.
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07.04.2022 10:55 Відповісти
Везуть дитячу кімнату для своїх личинок.
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07.04.2022 10:57 Відповісти
На кацапських ресурсах вже пишуть шо готується в цьому місті 'украінская правакация' з цистерною з хлором. Так лапті готуються її зірвати
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07.04.2022 10:59 Відповісти
Цистерна с хлором по сравнению с ЭТИМ - детский лепет.

https://regnum.ru/news/3554600.html Кацапы готовят превентивный удар по Павлогрдскому ПХЗ.
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07.04.2022 11:12 Відповісти
Харківська вата буде дуже рада нюхнути правакацію. Хоча багато вже перевзулося із лаптєй, але маю списки.
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07.04.2022 11:34 Відповісти
 
 