Окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова, вночі завдано ракетного удару по Лозовій, - Синєгубов

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян", - пише Синєгубов.

Крім того, він зазначає, що зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.

"Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Централізована евакуація з Харкова не здійснюється, населенню Барвінкового та Лозової рекомендується виїхати, - Синєгубов