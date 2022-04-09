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В Черноморске прозвучали взрывы, предварительно без жертв, - мэр Гуляев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чорноморськ

Мэр населённого пункта Черноморск Одесской области Василий Гуляев сообщил о взрывах в городе. Впрочем, он подчеркнул, что ситуация контролируется.

Об этом Гуляев сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Жители города Черноморска, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как все разберемся, я вам дам полную информацию", - сказал он в видеообращении.

Мэр подчеркнул, что "ничего страшного в это время не произошло, главное – без паники". Также он призвал жителей не подходить к окнам и по возможности спуститься в бомбоубежище.

"Спустя некоторое время выйду в эфир и все расскажу вам", - отметил Гуляев.

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Позже Гуляев добавил, что предварительно жертв в результате взрывов нет.
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Топ комментарии
+13
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09.04.2022 09:12
+12
Та да, чекаємо на ПКР та авіацію, інакше тяжко дістати. Але всі ті старі іржаві аналоговнєти треба спустити на дно Чорного моря.
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09.04.2022 09:16
+7
Пока касапские лоханки на плаву это будет продолжаться и море будет заблокированно.
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09.04.2022 09:11
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Пока касапские лоханки на плаву это будет продолжаться и море будет заблокированно.
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09.04.2022 09:11 Ответить
Та да, чекаємо на ПКР та авіацію, інакше тяжко дістати. Але всі ті старі іржаві аналоговнєти треба спустити на дно Чорного моря.
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09.04.2022 09:16 Ответить
почему ваш итальянский флот молчит...?
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09.04.2022 09:44 Ответить
Все несметные москитные полчища катеров в три единицы?
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09.04.2022 09:44 Ответить
Потому что его нет. Один из тех броне-катеров которые построили при Порохе потопили при атаке на росийский корабль Василий Быков. Фрегат Гетьман Сагайдачный поставили на ремонт перед войной и затопили прямо у причала. Противокорабельные комплексы НЕПТУН так и не были произведены, только один опытный образец с муляжами ракет. Зеленский закатал все деньги в дороги по которым теперь ездят танки.
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09.04.2022 09:45 Ответить
тримаймосясп1вв1тчизники,нас не залякати.Перемога за нами.З нами Бог,з нами правда!Слава в1льному народу Укра1ни!Слава Геро1чний во1нам-визволителям!Слава ЗСУ!!!!
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09.04.2022 09:12 Ответить
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09.04.2022 09:12 Ответить
Вангую що незабаром парочка корит піде на дно."Смаколики" в дорозі.
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09.04.2022 09:32 Ответить
кацапські довпойопи не знають, що в Чорноморську, окрім житлового сектору, який здають туристам, більше взагалі немає інфраструктури, а тим більше військової
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09.04.2022 09:37 Ответить
А порт?
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09.04.2022 09:45 Ответить
У Чорноморську як раз туристична складова незначна. Там порт та інше забеспечує мешканців.
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09.04.2022 09:55 Ответить
Дуже багато в Одесу їздять працювати
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09.04.2022 09:57 Ответить
там есть и топливный терминал, и куча зерновых... не знаю, есть ли еще в рыбпорту банки с аммиаком для холодильников...
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09.04.2022 10:13 Ответить
Гуляєв це ідейний ЖОПОблоківець, має проблеми серйозні з алкоголем, українською мовою не володіє взагалі. Обклався московськими попами - 1 піп Олександр Бойко- відвертий українофоб, 2 піп -Михайло Драпогуз - відібрав половину школи у смт.Олександрівка під власні гуртки для дітей. Гуляєв завів собі зграю місцевих фейсбук-блогерів які бігають за ним і знімають відосики, за це він їх призначив заступниками начальників різних комунальних служб. Місцевий відділ освіти було перетворено на кубло проросійських мерзотників. Насьогодні єдині функції які виконує Гуляєв це оголошує повітряну тривогу по 10 разів на день- таке враження ніби більше немає кому це поручити.
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09.04.2022 09:38 Ответить
Может мину штормом об берег *бануло.....
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09.04.2022 09:51 Ответить
Була повітряна тревога
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09.04.2022 09:58 Ответить
Але після того як...
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09.04.2022 15:35 Ответить
 
 