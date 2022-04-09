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У Чорноморську пролунали вибухи, попередньо без жертв, - мер Гуляєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорноморськ

Мер населеного пункту Чорноморськ Одеської області Василь Гуляєв повідомив про вибухи у місті. Втім, він наголосив, що ситуація контрольована.

Про це Гуляєв повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як усі розберемося, я вам дам повну інформацію", - сказав він у відеозверненні.

Мер наголосив, що "нічого страшного на цей час не сталося, головне – без паніки". Також він закликав мешканців не підходити до вікон та за можливості спуститися в бомбосховище.

"За деякий час вийду в ефір і все розповім вам", - зазначив Гуляєв.

Читайте: Рашисти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає, - ОВА

Пізніше Гуляєв додав, що, попередньо, жертв внаслідок вибухів немає. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
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09.04.2022 09:12
+12
Та да, чекаємо на ПКР та авіацію, інакше тяжко дістати. Але всі ті старі іржаві аналоговнєти треба спустити на дно Чорного моря.
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09.04.2022 09:16
+7
Пока касапские лоханки на плаву это будет продолжаться и море будет заблокированно.
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09.04.2022 09:11
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Пока касапские лоханки на плаву это будет продолжаться и море будет заблокированно.
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09.04.2022 09:11 Відповісти
Та да, чекаємо на ПКР та авіацію, інакше тяжко дістати. Але всі ті старі іржаві аналоговнєти треба спустити на дно Чорного моря.
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09.04.2022 09:16 Відповісти
почему ваш итальянский флот молчит...?
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09.04.2022 09:44 Відповісти
Все несметные москитные полчища катеров в три единицы?
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09.04.2022 09:44 Відповісти
Потому что его нет. Один из тех броне-катеров которые построили при Порохе потопили при атаке на росийский корабль Василий Быков. Фрегат Гетьман Сагайдачный поставили на ремонт перед войной и затопили прямо у причала. Противокорабельные комплексы НЕПТУН так и не были произведены, только один опытный образец с муляжами ракет. Зеленский закатал все деньги в дороги по которым теперь ездят танки.
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09.04.2022 09:45 Відповісти
тримаймосясп1вв1тчизники,нас не залякати.Перемога за нами.З нами Бог,з нами правда!Слава в1льному народу Укра1ни!Слава Геро1чний во1нам-визволителям!Слава ЗСУ!!!!
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09.04.2022 09:12 Відповісти
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09.04.2022 09:12 Відповісти
Вангую що незабаром парочка корит піде на дно."Смаколики" в дорозі.
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09.04.2022 09:32 Відповісти
кацапські довпойопи не знають, що в Чорноморську, окрім житлового сектору, який здають туристам, більше взагалі немає інфраструктури, а тим більше військової
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09.04.2022 09:37 Відповісти
А порт?
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09.04.2022 09:45 Відповісти
У Чорноморську як раз туристична складова незначна. Там порт та інше забеспечує мешканців.
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09.04.2022 09:55 Відповісти
Дуже багато в Одесу їздять працювати
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09.04.2022 09:57 Відповісти
там есть и топливный терминал, и куча зерновых... не знаю, есть ли еще в рыбпорту банки с аммиаком для холодильников...
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09.04.2022 10:13 Відповісти
Гуляєв це ідейний ЖОПОблоківець, має проблеми серйозні з алкоголем, українською мовою не володіє взагалі. Обклався московськими попами - 1 піп Олександр Бойко- відвертий українофоб, 2 піп -Михайло Драпогуз - відібрав половину школи у смт.Олександрівка під власні гуртки для дітей. Гуляєв завів собі зграю місцевих фейсбук-блогерів які бігають за ним і знімають відосики, за це він їх призначив заступниками начальників різних комунальних служб. Місцевий відділ освіти було перетворено на кубло проросійських мерзотників. Насьогодні єдині функції які виконує Гуляєв це оголошує повітряну тривогу по 10 разів на день- таке враження ніби більше немає кому це поручити.
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09.04.2022 09:38 Відповісти
Может мину штормом об берег *бануло.....
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09.04.2022 09:51 Відповісти
Була повітряна тревога
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09.04.2022 09:58 Відповісти
Але після того як...
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09.04.2022 15:35 Відповісти
 
 