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У Чорноморську пролунали вибухи, попередньо без жертв, - мер Гуляєв
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Мер населеного пункту Чорноморськ Одеської області Василь Гуляєв повідомив про вибухи у місті. Втім, він наголосив, що ситуація контрольована.
Про це Гуляєв повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як усі розберемося, я вам дам повну інформацію", - сказав він у відеозверненні.
Мер наголосив, що "нічого страшного на цей час не сталося, головне – без паніки". Також він закликав мешканців не підходити до вікон та за можливості спуститися в бомбосховище.
"За деякий час вийду в ефір і все розповім вам", - зазначив Гуляєв.
Пізніше Гуляєв додав, що, попередньо, жертв внаслідок вибухів немає.
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