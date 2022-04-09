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Каймановы Острова заморозили более $7 млрд российских активов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гроші,долар

Каймановы Острова заморозили 7,3 миллиарда долларов США российских активов.

Об этом сообщает местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановы острова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Каймановые острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц", - пище издание.

Издание пишет, что, по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

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Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.

Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые "необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях".
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маладцы! ну настоящие КАЙМАНОВЫЕ ))) острова !!! )))
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09.04.2022 11:37 Ответить
Не ******* каймани нацистів!
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09.04.2022 11:40 Ответить
Уроки герграфії по-новому:
- Знаєте, де знаходяться Кайманові острови?
- Це там, де заморозили $7,3 млрд російських активів)
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09.04.2022 11:37 Ответить
Поки германія дає гроші раші на війну, а нам блокує танки, то до сраки якісь 8 млрд
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09.04.2022 11:39 Ответить
Якщо би і Сінгапур і Гонконг це зробили
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09.04.2022 11:45 Ответить
В додаток усю Вест-Індію, Комори та Мальдіви. А в Індонезію хай ідуть.
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09.04.2022 11:50 Ответить
1,3 млрд - Каймановим островам ( эта сумма огромна как для такого маленького государства) 2 млрд - Британии ( за старания и другие текущие расходы) 4 млрд - на восстановление Украины.
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09.04.2022 11:57 Ответить
Сейчас многие ылитные руцкие офшорники себе озадаченно репу чешут: - "А нас-то за что?" ))
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09.04.2022 12:31 Ответить
Каймани з'їли москаля
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09.04.2022 13:10 Ответить
 
 