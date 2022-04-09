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Кайманові Острови заморозили понад $7 млрд російських активів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

гроші,долар

Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів США російських активів.

Про це повідомляє місцеве видання Cayman Compass із посиланням на Агентство фінансового інформування Кайманових Островів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Кайманові Острови застосовують санкції Великої Британії та вносять більше 800 рішень про заморожування активів проти російських фізичних та юридичних осіб", - пище видання.

Видання пише, що за даними джерел, влада островів створила робочу групу, яка прийматиме рішення щодо реалізації санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

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Основна мета цієї групи – обговорювати та приймати рішення щодо політики та комунікацій, які виникають у зв’язку з діючими санкціями.

Зазначається, що група збиратиметься щотижня для визначення дій (з огляду на ситуацію), які "необхідно вжити кожною установою на внутрішньому та міжнародному рівнях".
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маладцы! ну настоящие КАЙМАНОВЫЕ ))) острова !!! )))
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09.04.2022 11:37 Відповісти
Не ******* каймани нацистів!
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09.04.2022 11:40 Відповісти
Уроки герграфії по-новому:
- Знаєте, де знаходяться Кайманові острови?
- Це там, де заморозили $7,3 млрд російських активів)
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09.04.2022 11:37 Відповісти
Поки германія дає гроші раші на війну, а нам блокує танки, то до сраки якісь 8 млрд
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09.04.2022 11:39 Відповісти
Якщо би і Сінгапур і Гонконг це зробили
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09.04.2022 11:45 Відповісти
В додаток усю Вест-Індію, Комори та Мальдіви. А в Індонезію хай ідуть.
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09.04.2022 11:50 Відповісти
1,3 млрд - Каймановим островам ( эта сумма огромна как для такого маленького государства) 2 млрд - Британии ( за старания и другие текущие расходы) 4 млрд - на восстановление Украины.
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09.04.2022 11:57 Відповісти
Сейчас многие ылитные руцкие офшорники себе озадаченно репу чешут: - "А нас-то за что?" ))
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09.04.2022 12:31 Відповісти
Каймани з'їли москаля
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09.04.2022 13:10 Відповісти
 
 