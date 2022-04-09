Кайманові Острови заморозили понад $7 млрд російських активів
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Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів США російських активів.
Про це повідомляє місцеве видання Cayman Compass із посиланням на Агентство фінансового інформування Кайманових Островів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Кайманові Острови застосовують санкції Великої Британії та вносять більше 800 рішень про заморожування активів проти російських фізичних та юридичних осіб", - пище видання.
Видання пише, що за даними джерел, влада островів створила робочу групу, яка прийматиме рішення щодо реалізації санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.
Основна мета цієї групи – обговорювати та приймати рішення щодо політики та комунікацій, які виникають у зв’язку з діючими санкціями.
Зазначається, що група збиратиметься щотижня для визначення дій (з огляду на ситуацію), які "необхідно вжити кожною установою на внутрішньому та міжнародному рівнях".
Будь ласка, зачекайте...
- Знаєте, де знаходяться Кайманові острови?
- Це там, де заморозили $7,3 млрд російських активів)