Зеленский провел совещание с правительством, руководством силовых ведомств и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров, руководством силовых ведомств и Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Совещание с членами правительства, руководством силовых ведомств и СНБО. Верим в силу нашей армии. Договариваемся с иностранными лидерами по поставкам нашему государству вооружения. Укрепляем международную поддержку Украины. Работаем каждый день", – отметил Зеленский.

По информации пресс-службы ОП, участники селекторного совещания обсудили состояние готовности армии к выполнению текущих задач по отражению вооруженной агрессии России.

Кроме того, была заслушана информация о разведывательных данных и анализе ситуации от СНБО, обсуждены необходимые усилия по консолидации международной поддержки Украины.

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