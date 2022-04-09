Зеленський провів нараду з урядом, керівництвом силових відомств та РНБО
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів, керівництвом силових відомств та Ради національної безпеки і оборони.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Нарада з членами уряду, керівництвом силових відомств та РНБО. Віримо в силу нашої армії. Домовляємося з іноземними лідерами щодо постачання нашій державі озброєння. Зміцнюємо міжнародну підтримку України. Працюємо щодня", – зазначив Зеленський.
За інформацією пресслужби ОП, учасники селекторної наради обговорили стан готовності армії до виконання поточних завдань із відбиття збройної агресії Росії.
Крім того, було заслухано інформацію про розвідувальні дані та аналіз ситуації від РНБО, обговорено необхідні зусилля щодо консолідації міжнародної підтримки України.
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Єрмака коли звільниш?
що там гімно-група, капітуляцію вже підготувала?
а то Шмигаль вже гроші з міжнародної допомоги полічив, готовий дерибанить.
Хтось знає, де він?!
https://telegra.ph/file/5336aab5bd9b05f420ea1.jpg Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте. Абсурдн. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? ВСУ воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И это оказалось полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и терробороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
* https://t.me/pecherhill/739
Арахамия на этой встрече всем дал понять, что ОП нацелен идти на компромиссы з ******, независимо от мнения военных; а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в ОП даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
* https://t.me/pecherhill/739
Такі рівненькі зачіска, борідка. Умм, барбершоп.
Пишаюся своїм президентом!!!