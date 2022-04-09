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Зеленський провів нараду з урядом, керівництвом силових відомств та РНБО

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів, керівництвом силових відомств та Ради національної безпеки і оборони.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Нарада з членами уряду, керівництвом силових відомств та РНБО. Віримо в силу нашої армії. Домовляємося з іноземними лідерами щодо постачання нашій державі озброєння. Зміцнюємо міжнародну підтримку України. Працюємо щодня", – зазначив Зеленський.

За інформацією пресслужби ОП, учасники селекторної наради обговорили стан готовності армії до виконання поточних завдань із відбиття збройної агресії Росії.

Крім того, було заслухано інформацію про розвідувальні дані та аналіз ситуації від РНБО, обговорено необхідні зусилля щодо консолідації міжнародної підтримки України.

Також читайте: Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Кабмін (14078) РНБО (2279) нарада (56)


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Топ коментарі
+27
Сподіваюсь, Головнокомандуючому ЗСУ шановному Валерію Залужному зепокидьки не заважали працювати.
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09.04.2022 12:47
+19
Арестович - пістун . Він часом не знає , хто приказав разминувати дорогу на Крим?
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09.04.2022 12:53
+18
анкету на вступ в ЄС іди заповнюй, запроданець.
Єрмака коли звільниш?
що там гімно-група, капітуляцію вже підготувала?
а то Шмигаль вже гроші з міжнародної допомоги полічив, готовий дерибанить.
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09.04.2022 12:51
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Кто назначен сливать информацию о совещании?
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09.04.2022 12:45 Відповісти
Так секретарка є 🤣🤣🤣 пійде робити каву і у хремль доложит
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09.04.2022 12:51 Відповісти
Неужели Люся, которая 33 раза за линию фронта ходила?
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09.04.2022 12:55 Відповісти
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09.04.2022 13:10 Відповісти
Сподіваюсь, Головнокомандуючому ЗСУ шановному Валерію Залужному зепокидьки не заважали працювати.
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09.04.2022 12:47 Відповісти
Обдристович каже, що ЗЕ самотужки планує операції, а Залужний слухнянно все виконує
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09.04.2022 12:50 Відповісти
Арестович - пістун . Він часом не знає , хто приказав разминувати дорогу на Крим?
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09.04.2022 12:53 Відповісти
Дорогу на Крим наказав розмінувати звісно Порошенко
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09.04.2022 12:59 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.04.2022 13:10 Відповісти
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09.04.2022 12:54 Відповісти
анкету на вступ в ЄС іди заповнюй, запроданець.
Єрмака коли звільниш?
що там гімно-група, капітуляцію вже підготувала?
а то Шмигаль вже гроші з міжнародної допомоги полічив, готовий дерибанить.
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09.04.2022 12:51 Відповісти
Нехай клєвєщуть.
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09.04.2022 13:01 Відповісти
А ДЕМЧЕНКО НА ЦІЙ ТАЄМНІЙ НАРАДІ БУВ?
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09.04.2022 13:01 Відповісти
Подивився на фото-Баканова серед учасників наради не побачив.
Хтось знає, де він?!
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09.04.2022 13:01 Відповісти
Гвардії лейтенант Баканов, скоріж за все пильнує за чистотою повітря на Криворіжсталі
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09.04.2022 13:07 Відповісти
люся давай, дави язиком на полкана, тебе в опі чують - мо до енарала напідлизуеш...
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09.04.2022 13:03 Відповісти
жовто-блакитний, а не синій...
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09.04.2022 13:04 Відповісти
Ндаа, накосяячил Зеленский со своими майскими шашлыками. Героизм ЗСУ как и всей нации - именно от косяков руководителей. После Ирпени, Бучи, Мариуполя, Крематорска - после всего чего тут не перечислить - о чем этот идиот еще надеется договориться с бункерной крысой? Какие еще гарантии территориальной целостности от вампира и вурдалака? Нанести им максимально неприемлемые потери - а им и до сих пор было ой как некомфортно в их "спецоперации". А сейчас то, благо, при лен-лизе, на них будет сыпаться свинцово-дроно-ракетный дождь. А потом от того что от них останется требовать не только уход на позиции 23-го февраля, но и смотать удочки из ОРДЛО и Крыма. И минимум триллион евродолларов репараций! На меньшее - не соглашаться!
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09.04.2022 13:11 Відповісти
Провело оно. Чтоб все на капитулянтских переговорах ***** доложить.
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09.04.2022 13:17 Відповісти
приказывает армии сдаться?
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09.04.2022 13:18 Відповісти
Які будуть результати засідання, вимкнуть ще й 24 канал новин?
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09.04.2022 13:35 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/5336aab5bd9b05f420ea1.jpg ​​ Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте. Абсурдн. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? ВСУ воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И это оказалось полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и терробороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
* https://t.me/pecherhill/739
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09.04.2022 13:36 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
Арахамия на этой встрече всем дал понять, что ОП нацелен идти на компромиссы з ******, независимо от мнения военных; а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в ОП даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
* https://t.me/pecherhill/739
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09.04.2022 13:37 Відповісти
Дєрьмак-ворог нації. А агрохімія просто тупе чмо.
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09.04.2022 13:40 Відповісти
по поводу Залужного, люся уже все успехи на зелёные сопли повешала
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09.04.2022 16:26 Відповісти
Скажіть хтось кловану,хай забуде про другий термін. Бо вся енергія тратиться на піар.
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09.04.2022 13:37 Відповісти
Який же він класнючий!
Такі рівненькі зачіска, борідка. Умм, барбершоп.
Пишаюся своїм президентом!!!
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09.04.2022 13:59 Відповісти
Має час красу наводити. Ще і волосся пофарбоване.
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09.04.2022 14:16 Відповісти
 
 