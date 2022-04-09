Австрия будет ужесточать санкции против России, пока не закончится война

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер во время визита в Киев заявил о готовности ужесточать санкции против России, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый вчера новый пакет будет не последним.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Карла Нехаммера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского Союза, пока война не закончится. Сейчас был принят еще один пакет санкций и он будет не последним", - сказал австрийский премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Началась встреча Зеленского с федеральным канцлером Австрии Нехаммером. ВИДЕО