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Австрия будет ужесточать санкции против России, пока не закончится война

нехаммер

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер во время визита в Киев заявил о готовности ужесточать санкции против России, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый вчера новый пакет будет не последним.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Карла Нехаммера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского Союза, пока война не закончится. Сейчас был принят еще один пакет санкций и он будет не последним", - сказал австрийский премьер.

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Австрия (807) Нехаммер Карл (43)


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Якесь підозріле лице
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09.04.2022 15:14 Ответить
****** на молодого орбана.
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09.04.2022 15:20 Ответить
Щось я йому не вірю
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09.04.2022 15:15 Ответить
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09.04.2022 15:18 Ответить
русский корабль хотел заправиться в Испании:
https://twitter.com/i/status/1511820013375737867
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09.04.2022 15:23 Ответить
А тільки закінчиться війна всі санкції відразу знімуться виходить?
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09.04.2022 16:16 Ответить
Спасибо Австрия, наконец-то такой огромной ценой и вы прозрели. А вот ******* мадяр и орбана мы презираем . мадяры - ******. они сделали большую ошибку по Украине , мы им ох как припомним
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09.04.2022 16:36 Ответить
Хотел бы сказать по поводу снятия санкций:
Санкции вводятся быстро довольно.
Но а что бы их снять времени нужно примерно лет 10, это самый минимум.
Потому что для снятия санкций нужно пройти очень много инстанций, это и голосования в ООН, это международные и местные суды, это эксперты - правоведы, это голосования в парламентах разных стран, разрешительные документы и рекомендации финансовых и спецслужб и так далее...
Ни одна страна в мире и никто - быстро снять введенные санкции не сможет никогда, это просто нереально.

Слава Украине!
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09.04.2022 17:08 Ответить
 
 