Австрия будет ужесточать санкции против России, пока не закончится война
Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер во время визита в Киев заявил о готовности ужесточать санкции против России, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый вчера новый пакет будет не последним.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Карла Нехаммера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского Союза, пока война не закончится. Сейчас был принят еще один пакет санкций и он будет не последним", - сказал австрийский премьер.
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https://twitter.com/i/status/1511820013375737867
Санкции вводятся быстро довольно.
Но а что бы их снять времени нужно примерно лет 10, это самый минимум.
Потому что для снятия санкций нужно пройти очень много инстанций, это и голосования в ООН, это международные и местные суды, это эксперты - правоведы, это голосования в парламентах разных стран, разрешительные документы и рекомендации финансовых и спецслужб и так далее...
Ни одна страна в мире и никто - быстро снять введенные санкции не сможет никогда, это просто нереально.
Слава Украине!