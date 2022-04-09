Австрія посилюватиме санкції проти Росії, поки не закінчиться війна
Прем'єр-міністр Австрії Карл Негаммер під час візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Росії доти, доки не закінчиться війна в Україні. Він додав, що прийнятий вчора новий пакет буде не останнім.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Карла Негаммера з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми будемо ще більше посилювати санкції в рамках Європейського Союзу, поки війна не закінчиться. Зараз був прийнятий ще один пакет санкцій, і він буде не останнім", - сказав австрійський прем'єр.
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https://twitter.com/i/status/1511820013375737867
Санкции вводятся быстро довольно.
Но а что бы их снять времени нужно примерно лет 10, это самый минимум.
Потому что для снятия санкций нужно пройти очень много инстанций, это и голосования в ООН, это международные и местные суды, это эксперты - правоведы, это голосования в парламентах разных стран, разрешительные документы и рекомендации финансовых и спецслужб и так далее...
Ни одна страна в мире и никто - быстро снять введенные санкции не сможет никогда, это просто нереально.
Слава Украине!