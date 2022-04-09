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Австрія посилюватиме санкції проти Росії, поки не закінчиться війна

нехаммер

Прем'єр-міністр Австрії Карл Негаммер під час візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Росії доти, доки не закінчиться війна в Україні. Він додав, що прийнятий вчора новий пакет буде не останнім.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Карла Негаммера з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми будемо ще більше посилювати санкції в рамках Європейського Союзу, поки війна не закінчиться. Зараз був прийнятий ще один пакет санкцій, і він буде не останнім", - сказав австрійський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер зустрінеться 9 квітня у Києві з Зеленським

Автор: 

Австрія (959) Негаммер Карл (53)


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Якесь підозріле лице
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09.04.2022 15:14 Відповісти
****** на молодого орбана.
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09.04.2022 15:20 Відповісти
Щось я йому не вірю
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09.04.2022 15:15 Відповісти
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09.04.2022 15:18 Відповісти
русский корабль хотел заправиться в Испании:
https://twitter.com/i/status/1511820013375737867
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09.04.2022 15:23 Відповісти
А тільки закінчиться війна всі санкції відразу знімуться виходить?
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09.04.2022 16:16 Відповісти
Спасибо Австрия, наконец-то такой огромной ценой и вы прозрели. А вот ******* мадяр и орбана мы презираем . мадяры - ******. они сделали большую ошибку по Украине , мы им ох как припомним
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09.04.2022 16:36 Відповісти
Хотел бы сказать по поводу снятия санкций:
Санкции вводятся быстро довольно.
Но а что бы их снять времени нужно примерно лет 10, это самый минимум.
Потому что для снятия санкций нужно пройти очень много инстанций, это и голосования в ООН, это международные и местные суды, это эксперты - правоведы, это голосования в парламентах разных стран, разрешительные документы и рекомендации финансовых и спецслужб и так далее...
Ни одна страна в мире и никто - быстро снять введенные санкции не сможет никогда, это просто нереально.

Слава Украине!
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09.04.2022 17:08 Відповісти
 
 