Австрія посилюватиме санкції проти Росії, поки не закінчиться війна

Прем'єр-міністр Австрії Карл Негаммер під час візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Росії доти, доки не закінчиться війна в Україні. Він додав, що прийнятий вчора новий пакет буде не останнім.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Карла Негаммера з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми будемо ще більше посилювати санкції в рамках Європейського Союзу, поки війна не закінчиться. Зараз був прийнятий ще один пакет санкцій, і він буде не останнім", - сказав австрійський прем'єр.

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