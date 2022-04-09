Словакия за скорейшее вступление Украины в ЕС, - премьер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Словакия будет настаивать на том, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата и вступила в Европейский союз. Братислава готова предоставить свою команду реформаторам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание topky.sk.
По словам словацкого премьера Эдуарда Хегера, Словакия также готова Украине с ремонтом военной техники, а также с экспортом пшеницы по железной дороге.
"Мы также обсудили видение лучшего будущего. Я благодарю (словацкий политолог, - ред.) Александра Дулеба, который является главным идеологом программы, которую мы представили украинцам в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", - отметил он.
Отметим, программа лучшего будущего - это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла на пути к членству в ЕС.
"Они были очень воодушевлены этой историей", - добавил Хегер.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.
Пожалуйста, подождите...
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним
якщо піднажати з 2 громадянством...Мудрий - зрозуміє
https://twitter.com/mosr_official/status/1512418044286586895
Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300
https://youtu.be/2Oo5tOB9mBc
08.04.2022 23:28
ваші с300 відпрацюють на всі с-600.
В нас своя команда реформаторів - дєрьмак, татаров і каламойша.
всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo
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Вангую, що Банкова більше зі словацькою владою не буде розмовляти
Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3332744
ЦЕ ПРАВДА .
5 КРУПНЕЙШИХ АВТОЗАВОДОВ ВЕДУЩИХ МАРОК МИРА НА 5 млн граждан - это как бы на весь Киев 5 таких заводов - ЭТО РЕАЛЬНО РЕФОРМА . Словакия имеет первое место в мире по производству авто на количество граждан в год - 160 авто на гражданина
СЛОВАКИЯ входит в евро валютную зону‼️‼️‼️Расчёты в евро .