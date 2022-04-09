РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32386 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 678 20
Словакия (565) членство в ЕС (283)

Словакия за скорейшее вступление Украины в ЕС, - премьер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Словакия будет настаивать на том, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата и вступила в Европейский союз. Братислава готова предоставить свою команду реформаторам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание topky.sk.

По словам словацкого премьера Эдуарда Хегера, Словакия также готова Украине с ремонтом военной техники, а также с экспортом пшеницы по железной дороге.

"Мы также обсудили видение лучшего будущего. Я благодарю (словацкий политолог, - ред.) Александра Дулеба, который является главным идеологом программы, которую мы представили украинцам в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", - отметил он.

Отметим, программа лучшего будущего - это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла на пути к членству в ЕС.

"Они были очень воодушевлены этой историей", - добавил Хегер.

Также смотрите: Зеленский поблагодарил за помощь премьера Словакии Хегера. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+16
Спасибо братья Словаки!
показать весь комментарий
09.04.2022 16:19
+13
Словаччина відправила до Латвії САУ Zuzana для України. САУ Zuzana: На колісному шасі TATRA 8×8 Оснащена 155мм гаубицею Довжина ствола у 52 калібри Дальність стрільби 41км Маса 32т Екіпаж 4 особи Автоматична система заряджання 6пострілів/1хв,або 16пострілів/3хв
показать весь комментарий
09.04.2022 16:25
+11
без виключення венгії з ЕС - нічого не відбудеться
показать весь комментарий
09.04.2022 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
показать весь комментарий
09.04.2022 16:16 Ответить
без виключення венгії з ЕС - нічого не відбудеться
показать весь комментарий
09.04.2022 16:18 Ответить
Такої процедури наскільки мені відомо не передбачено. А от поставити мадяр на місце - цілком реально.
Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним
показать весь комментарий
09.04.2022 18:07 Ответить
так я розумію. але але
якщо піднажати з 2 громадянством...Мудрий - зрозуміє
показать весь комментарий
09.04.2022 18:14 Ответить
Спасибо братья Словаки!
показать весь комментарий
09.04.2022 16:19 Ответить
Словаччина, ви сексі
https://twitter.com/mosr_official/status/1512418044286586895
показать весь комментарий
09.04.2022 16:21 Ответить
‼️‼️‼️
Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300
https://youtu.be/2Oo5tOB9mBc

08.04.2022 23:28
показать весь комментарий
09.04.2022 18:50 Ответить
Чехія та Словаччина погодились ремонтувати техніку для ЗСУ. Це буде не безплатна допомога, Україна на всі 100% оплачуватиме роботу приватних підрядників
показать весь комментарий
09.04.2022 16:22 Ответить
До Второй Мировой войны основную военную технику делали в Чехословакии .
показать весь комментарий
09.04.2022 18:51 Ответить
Словаччина відправила до Латвії САУ Zuzana для України. САУ Zuzana: На колісному шасі TATRA 8×8 Оснащена 155мм гаубицею Довжина ствола у 52 калібри Дальність стрільби 41км Маса 32т Екіпаж 4 особи Автоматична система заряджання 6пострілів/1хв,або 16пострілів/3хв
показать весь комментарий
09.04.2022 16:25 Ответить
ну вот и начался переход на 155 мм ))
показать весь комментарий
09.04.2022 16:46 Ответить
о де друзі проявилися де і не особо очікували....
ваші с300 відпрацюють на всі с-600.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:29 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 18:53 Ответить
Братислава готова надати свою команду реформаторів.

В нас своя команда реформаторів - дєрьмак, татаров і каламойша.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:29 Ответить
у нас зараз цих реформаторів як гівна за банєю у кацапа.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:48 Ответить
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. рюзьгемiр - це геноцид.

всю свою iсторiю та до цих пiр...

https://youtu.be/2_fZSLalxYo

.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:32 Ответить
Братислава готова надати свою команду реформаторів

Вангую, що Банкова більше зі словацькою владою не буде розмовляти
показать весь комментарий
09.04.2022 18:31 Ответить
‼️‼️‼️

Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3332744

ЦЕ ПРАВДА .

5 КРУПНЕЙШИХ АВТОЗАВОДОВ ВЕДУЩИХ МАРОК МИРА НА 5 млн граждан - это как бы на весь Киев 5 таких заводов - ЭТО РЕАЛЬНО РЕФОРМА . Словакия имеет первое место в мире по производству авто на количество граждан в год - 160 авто на гражданина
СЛОВАКИЯ входит в евро валютную зону‼️‼️‼️Расчёты в евро .
показать весь комментарий
09.04.2022 19:00 Ответить
 
 