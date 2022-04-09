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Новини
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Словаччина за якнайшвидший вступ України в ЄС, - прем'єр

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Словаччина наполягатиме на тому, щоб Україна якомога швидше отримала статус кандидата і вступила до Європейського союзу. Братислава готова надати свою команду реформаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання topky.sk.

За словами словацького прем'єра Едуарда Геґера, Словаччина також готова допомогти Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею.

"Ми також обговорили бачення кращого майбутнього. Я дякую (словацькому політологу, - ред.) Олександру Дулебу, який є головним ідеологом програми, яку ми надали українцям у листопаді. Вчора ми знову представили цю програму керівництву України", - зазначив він.

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Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС.

"Вони були дуже натхненні цією історією", - додав Геґер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.

Автор: 

Словаччина (1098) членство в ЄС (1241)


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Топ коментарі
+16
Спасибо братья Словаки!
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09.04.2022 16:19
+13
Словаччина відправила до Латвії САУ Zuzana для України. САУ Zuzana: На колісному шасі TATRA 8×8 Оснащена 155мм гаубицею Довжина ствола у 52 калібри Дальність стрільби 41км Маса 32т Екіпаж 4 особи Автоматична система заряджання 6пострілів/1хв,або 16пострілів/3хв
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09.04.2022 16:25
+11
без виключення венгії з ЕС - нічого не відбудеться
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09.04.2022 16:18
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обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:16 Відповісти
без виключення венгії з ЕС - нічого не відбудеться
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09.04.2022 16:18 Відповісти
Такої процедури наскільки мені відомо не передбачено. А от поставити мадяр на місце - цілком реально.
https://tsn.ua/ato/polscha-zamorozila-vidnosini-z-ugorschinoyu-cherez-druzhbu-orbana-z-putinim-2032930.html Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним
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09.04.2022 18:07 Відповісти
так я розумію. але але
якщо піднажати з 2 громадянством...Мудрий - зрозуміє
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09.04.2022 18:14 Відповісти
Спасибо братья Словаки!
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09.04.2022 16:19 Відповісти
Словаччина, ви сексі
https://twitter.com/mosr_official/status/1512418044286586895
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09.04.2022 16:21 Відповісти
‼️‼️‼️
Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300
https://youtu.be/2Oo5tOB9mBc

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09.04.2022 18:50 Відповісти
Чехія та Словаччина погодились ремонтувати техніку для ЗСУ. Це буде не безплатна допомога, Україна на всі 100% оплачуватиме роботу приватних підрядників
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09.04.2022 16:22 Відповісти
До Второй Мировой войны основную военную технику делали в Чехословакии .
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09.04.2022 18:51 Відповісти
Словаччина відправила до Латвії САУ Zuzana для України. САУ Zuzana: На колісному шасі TATRA 8×8 Оснащена 155мм гаубицею Довжина ствола у 52 калібри Дальність стрільби 41км Маса 32т Екіпаж 4 особи Автоматична система заряджання 6пострілів/1хв,або 16пострілів/3хв
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09.04.2022 16:25 Відповісти
ну вот и начался переход на 155 мм ))
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09.04.2022 16:46 Відповісти
о де друзі проявилися де і не особо очікували....
ваші с300 відпрацюють на всі с-600.
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09.04.2022 16:29 Відповісти
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09.04.2022 18:53 Відповісти
Братислава готова надати свою команду реформаторів.

В нас своя команда реформаторів - дєрьмак, татаров і каламойша.
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09.04.2022 16:29 Відповісти
у нас зараз цих реформаторів як гівна за банєю у кацапа.
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09.04.2022 16:48 Відповісти
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. рюзьгемiр - це геноцид.

всю свою iсторiю та до цих пiр...

https://youtu.be/2_fZSLalxYo

.
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09.04.2022 16:32 Відповісти
Братислава готова надати свою команду реформаторів

Вангую, що Банкова більше зі словацькою владою не буде розмовляти
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09.04.2022 18:31 Відповісти
‼️‼️‼️

Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС. Джерело:

ЦЕ ПРАВДА .

5 КРУПНЕЙШИХ АВТОЗАВОДОВ ВЕДУЩИХ МАРОК МИРА НА 5 млн граждан - это как бы на весь Киев 5 таких заводов - ЭТО РЕАЛЬНО РЕФОРМА . Словакия имеет первое место в мире по производству авто на количество граждан в год - 160 авто на гражданина
СЛОВАКИЯ входит в евро валютную зону‼️‼️‼️Расчёты в евро .
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09.04.2022 19:00 Відповісти
Не переймайтесь, друзі. В нас тут ********* поки ви з реформами доїдете, усе в асфальт закатає.
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09.04.2022 21:13 Відповісти
 
 