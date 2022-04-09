Словаччина за якнайшвидший вступ України в ЄС, - прем'єр
Словаччина наполягатиме на тому, щоб Україна якомога швидше отримала статус кандидата і вступила до Європейського союзу. Братислава готова надати свою команду реформаторів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання topky.sk.
За словами словацького прем'єра Едуарда Геґера, Словаччина також готова допомогти Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею.
"Ми також обговорили бачення кращого майбутнього. Я дякую (словацькому політологу, - ред.) Олександру Дулебу, який є головним ідеологом програми, яку ми надали українцям у листопаді. Вчора ми знову представили цю програму керівництву України", - зазначив він.
Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС.
"Вони були дуже натхненні цією історією", - додав Геґер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
https://tsn.ua/ato/polscha-zamorozila-vidnosini-z-ugorschinoyu-cherez-druzhbu-orbana-z-putinim-2032930.html Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним
якщо піднажати з 2 громадянством...Мудрий - зрозуміє
https://twitter.com/mosr_official/status/1512418044286586895
Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300
https://youtu.be/2Oo5tOB9mBc
ваші с300 відпрацюють на всі с-600.
В нас своя команда реформаторів - дєрьмак, татаров і каламойша.
всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo
.
Вангую, що Банкова більше зі словацькою владою не буде розмовляти
Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС. Джерело:
ЦЕ ПРАВДА .
5 КРУПНЕЙШИХ АВТОЗАВОДОВ ВЕДУЩИХ МАРОК МИРА НА 5 млн граждан - это как бы на весь Киев 5 таких заводов - ЭТО РЕАЛЬНО РЕФОРМА . Словакия имеет первое место в мире по производству авто на количество граждан в год - 160 авто на гражданина
СЛОВАКИЯ входит в евро валютную зону‼️‼️‼️Расчёты в евро .