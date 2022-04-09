Словаччина за якнайшвидший вступ України в ЄС, - прем'єр

Словаччина наполягатиме на тому, щоб Україна якомога швидше отримала статус кандидата і вступила до Європейського союзу. Братислава готова надати свою команду реформаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання topky.sk.

За словами словацького прем'єра Едуарда Геґера, Словаччина також готова допомогти Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею.

"Ми також обговорили бачення кращого майбутнього. Я дякую (словацькому політологу, - ред.) Олександру Дулебу, який є головним ідеологом програми, яку ми надали українцям у листопаді. Вчора ми знову представили цю програму керівництву України", - зазначив він.

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Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС.

"Вони були дуже натхненні цією історією", - додав Геґер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.