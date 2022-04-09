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Новости За рубежом
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Путин живет в реалиях прошлых веков, – Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз резко раскритиковал российского президента Владимира Путина.

Об этом глава немецкого правительства заявил на митинге в поддержку кандидата от Социал-демократической партии в городе Любек, земля Шлезвиг-Гольштайн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно не упустить из виду, какой месседж отправил президент России Путин Европе и миру. Это послание звучит так: право больше ничего не значит; когда у меня есть сила и мощь, я нарушу право, чтобы добиться своих целей, которые нам известны с XIX, XVIII, XVII и других столетий", - заявил Шольц.

Поэтому, по его словам, настолько важно единство ФРГ с друзьями и союзниками в ЕС, НАТО. "И мы говорим: Германия и НАТО так оснастятся в военном смысле, что никто не решится напасть на нас и наши страны", - пообещал Шольц.

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Он также заявил о поддержке Германией Украины, в том числе оружием. С 2014 года ФРГ является вторым наибольшим донором для Украины, напомнил Шольц и добавил, что сейчас Германия поддерживает ее по-новому – помогает украинцам защищаться. "И это правильно, что мы предоставляем оружие. Мы это делаем и продолжим делать", – заявил канцлер.

Он также обратился к Путину с призывом немедленно прекратить войну и подумать о том, что он "разрушает будущее своей страны".

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Топ комментарии
+14

Жовто-блакитні: у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України

«Тюльпан «Україна («Tulipa Ukraine») - так селекціонери назвали новий патріотичний сорт цих квітів.
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09.04.2022 16:55
+8
Та як можна жити бункерному хуйлу інакше, коли в нього деменція останньої стадії.
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09.04.2022 16:54
+6
у пуйла є свій дєрьмак який йому шепотить на вушко - Мединский
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09.04.2022 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Та як можна жити бункерному ***** інакше, коли в нього деменція останньої стадії.
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09.04.2022 16:54 Ответить

Жовто-блакитні: у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України

«Тюльпан «Україна («Tulipa Ukraine») - так селекціонери назвали новий патріотичний сорт цих квітів.
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09.04.2022 16:55 Ответить
у пуйла є свій дєрьмак який йому шепотить на вушко - Мединский
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09.04.2022 17:05 Ответить
ему 70 лет. он старый пердун. он живет в реалиях ссср.
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09.04.2022 17:27 Ответить
Це не деменція. Це чекізм, вони роблять те, що останні 100 років, мордують слабших. А ви пане Шольц помагаючи Україні з 14-го року, ***** платите в сотні разів більше, щоб він озброювався і вбивав нас., замість шукати інші джерела енергії носилися з тими потоками, а ми вигрібаємо.
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09.04.2022 17:29 Ответить
так, потрібно констатувати очевидний факт: пуйло абсолютний неадекват, який досі застряг в совку... причому навіть не в совку горбачова, а в совку сталіна...
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09.04.2022 17:30 Ответить
Неа. Сралина они удачно вписали в свою историю. Но вернулись они даже не в совок, а в царские времена. Совок был одержим идеей мировой революции, а эти снова стали "собирателями земель".
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09.04.2022 17:41 Ответить
После того как немцы критикуют путина, слышится не "мы накажем и уничтожим его", а "мы поговорим с ним и он станет хорошим"
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09.04.2022 17:35 Ответить
Блин, да когда же до вас дойдет, что не только ***** живет в прошлом веке? Там вся страна такая.
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09.04.2022 17:38 Ответить
Шмольц, танки гони!
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09.04.2022 17:39 Ответить
Шольц як завжди на двох стільцях.
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09.04.2022 17:43 Ответить
Путін може там і живе. А ось де живеш ти, Шольце? Дозвольте вгадати з одного разу-в Газпромі.
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09.04.2022 18:14 Ответить
ЩОЛЬЦ ЗУБЫ ЗАГОВАРИВАЕТ - а оружие Украине не даёт
ЩОЛЬЦ уже не политик- он сбитый лётчик .
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09.04.2022 19:16 Ответить
Все уже прилетели в Украину - Британия, Австрия, ЕС .
Только Шольц не летит - БОИТСЯ РАКЕТ ПУТИНА
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09.04.2022 19:17 Ответить
 
 