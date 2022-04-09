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Новини Війна
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Путін живе в реаліях минулих століть, - Шольц

путін

Канцлер ФРН Олаф Шольц укотре різко розкритикував російського президента Володимира Путіна.

Про це глава німецького уряду заявив на мітингу на підтримку кандидата від Соціал-демократичної партії в місті Любек, земля Шлезвіг-Гольштайн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо не випустити з виду, який меседж надіслав президент РФ Путін Європі та світові. Це послання лунає так: право більше нічого не значить; коли в мене є сила та міць, я порушу право, щоб добитися своїх цілей, які нам відомі з XIX, XVIII, XVII та інших століть", - заявив Шольц.

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Тому, за його словами, настільки важливою є єдність ФРН з друзями та союзниками в ЄС, НАТО. "І ми кажемо: Німеччина та НАТО так оснастяться у військовому сенсі, що ніхто не наважиться напасти на нас і наші країни", - пообіцяв Шольц.

Він також заявив про підтримку Німеччиною України, в тому числі озброєннями. З 2014 року ФРН є другим найбільшим донором для України, нагадав Шольц і додав, що зараз Німеччина підтримує її по-новому - допомагає українцям захищатися. "І це правильно, що ми надаємо озброєння. Ми це робимо й будемо продовжувати робити", - заявив канцлер.

Він також звернувся до Путіна із закликом негайно припинити війну та подумати про те, що він "руйнує майбутнє своєї власної країни".

Автор: 

путін володимир (23773) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+21

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3804943.html Жовто-блакитні: у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України

«Тюльпан «Україна («Tulipa Ukraine») - так селекціонери назвали новий патріотичний сорт цих квітів.
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09.04.2022 16:55
+9
Та як можна жити бункерному ***** інакше, коли в нього деменція останньої стадії.
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09.04.2022 16:54
+8
у пуйла є свій дєрьмак який йому шепотить на вушко - Мединский
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09.04.2022 17:05
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Та як можна жити бункерному ***** інакше, коли в нього деменція останньої стадії.
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09.04.2022 16:54 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3804943.html Жовто-блакитні: у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України

«Тюльпан «Україна («Tulipa Ukraine») - так селекціонери назвали новий патріотичний сорт цих квітів.
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09.04.2022 16:55 Відповісти
у пуйла є свій дєрьмак який йому шепотить на вушко - Мединский
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09.04.2022 17:05 Відповісти
ему 70 лет. он старый пердун. он живет в реалиях ссср.
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09.04.2022 17:27 Відповісти
Це не деменція. Це чекізм, вони роблять те, що останні 100 років, мордують слабших. А ви пане Шольц помагаючи Україні з 14-го року, ***** платите в сотні разів більше, щоб він озброювався і вбивав нас., замість шукати інші джерела енергії носилися з тими потоками, а ми вигрібаємо.
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09.04.2022 17:29 Відповісти
так, потрібно констатувати очевидний факт: пуйло абсолютний неадекват, який досі застряг в совку... причому навіть не в совку горбачова, а в совку сталіна...
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09.04.2022 17:30 Відповісти
Неа. Сралина они удачно вписали в свою историю. Но вернулись они даже не в совок, а в царские времена. Совок был одержим идеей мировой революции, а эти снова стали "собирателями земель".
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09.04.2022 17:41 Відповісти
После того как немцы критикуют путина, слышится не "мы накажем и уничтожим его", а "мы поговорим с ним и он станет хорошим"
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09.04.2022 17:35 Відповісти
Блин, да когда же до вас дойдет, что не только ***** живет в прошлом веке? Там вся страна такая.
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09.04.2022 17:38 Відповісти
Шмольц, танки гони!
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09.04.2022 17:39 Відповісти
Шольц як завжди на двох стільцях.
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09.04.2022 17:43 Відповісти
Путін може там і живе. А ось де живеш ти, Шольце? Дозвольте вгадати з одного разу-в Газпромі.
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09.04.2022 18:14 Відповісти
ЩОЛЬЦ ЗУБЫ ЗАГОВАРИВАЕТ - а оружие Украине не даёт
ЩОЛЬЦ уже не политик- он сбитый лётчик .
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09.04.2022 19:16 Відповісти
Все уже прилетели в Украину - Британия, Австрия, ЕС .
Только Шольц не летит - БОИТСЯ РАКЕТ ПУТИНА
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09.04.2022 19:17 Відповісти
Німці самі хочуть озброюватись, щоб підняти нато на нові "висоти". Вони з французом просять вольдемара припинити і помиритись з Україною. Губошлепники.
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09.04.2022 19:55 Відповісти
Германия сопереживает, но НЕ БОЛЕЕ, они чень зависимы от энергоносителей рф, а вот люди реально могут помочь тем, кто уехал из Украины, т.к. и заехало меньше и уровень доходов позволяет.
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09.04.2022 19:56 Відповісти
 
 