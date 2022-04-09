Путін живе в реаліях минулих століть, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц укотре різко розкритикував російського президента Володимира Путіна.
Про це глава німецького уряду заявив на мітингу на підтримку кандидата від Соціал-демократичної партії в місті Любек, земля Шлезвіг-Гольштайн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Важливо не випустити з виду, який меседж надіслав президент РФ Путін Європі та світові. Це послання лунає так: право більше нічого не значить; коли в мене є сила та міць, я порушу право, щоб добитися своїх цілей, які нам відомі з XIX, XVIII, XVII та інших століть", - заявив Шольц.
Тому, за його словами, настільки важливою є єдність ФРН з друзями та союзниками в ЄС, НАТО. "І ми кажемо: Німеччина та НАТО так оснастяться у військовому сенсі, що ніхто не наважиться напасти на нас і наші країни", - пообіцяв Шольц.
Він також заявив про підтримку Німеччиною України, в тому числі озброєннями. З 2014 року ФРН є другим найбільшим донором для України, нагадав Шольц і додав, що зараз Німеччина підтримує її по-новому - допомагає українцям захищатися. "І це правильно, що ми надаємо озброєння. Ми це робимо й будемо продовжувати робити", - заявив канцлер.
Він також звернувся до Путіна із закликом негайно припинити війну та подумати про те, що він "руйнує майбутнє своєї власної країни".
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ЩОЛЬЦ уже не политик- он сбитый лётчик .
Только Шольц не летит - БОИТСЯ РАКЕТ ПУТИНА