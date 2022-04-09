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Новости Война в Украине
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Захваченные оккупантами эвакуационные автобусы удалось вернуть, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

автобус

Эвакуационные автобусы, ранее похищенные оккупантами возле запорожской гуманитарной колонны несколько дней назад, удалось вернуть.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Они были захвачены и два дня содержались, как сейчас мы уже знаем, на заводе "Агат" в городе Мелитополь. Он принадлежит депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому и Галине Данильченко. Это тот человек, который сегодня является самопровозглашенной исполняющей обязанности мэра. Четыре часа назад они были отданы нам, в них сели 600 человек, которые хотели эвакуироваться из Мелитополя.

К сожалению, не дали возможности заехать на этих автобусах в Мелитополь. Поэтому люди были вынуждены с детьми и стариками ехать на выезд из Мелитополя и там садиться в автобусы. Сейчас они направляются в Запорожье, но неизвестно, сколько еще оккупанты будут держать их на блокпостах", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя, - глава Запорожской ОВА Старух

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09.04.2022 17:46 Ответить
Живуть у гівні, тай там і подохнуть у гівні та багнюці!
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09.04.2022 17:57 Ответить
ніфіга не ясно, автобуси то де, в Запоріжжі ?
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09.04.2022 17:54 Ответить
Щодо гуманітарки, раз у раз віджатої (останній раз разом з автобусами) загарбниками та їх поплічниками у Мелітополі. Тільки мені здається, що це така доступна для дикунів з востоку форма обміну: дарові західні харчі на надану можливість випустити з полону ще декількасот містян.
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09.04.2022 17:58 Ответить
Щось мутно дуже.
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09.04.2022 18:27 Ответить
Наивно надеюсь, на "маячки" всю технику проверили?
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09.04.2022 18:36 Ответить
 
 