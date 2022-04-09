Захваченные оккупантами эвакуационные автобусы удалось вернуть, - мэр Мелитополя Федоров

Эвакуационные автобусы, ранее похищенные оккупантами возле запорожской гуманитарной колонны несколько дней назад, удалось вернуть.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Они были захвачены и два дня содержались, как сейчас мы уже знаем, на заводе "Агат" в городе Мелитополь. Он принадлежит депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому и Галине Данильченко. Это тот человек, который сегодня является самопровозглашенной исполняющей обязанности мэра. Четыре часа назад они были отданы нам, в них сели 600 человек, которые хотели эвакуироваться из Мелитополя.

К сожалению, не дали возможности заехать на этих автобусах в Мелитополь. Поэтому люди были вынуждены с детьми и стариками ехать на выезд из Мелитополя и там садиться в автобусы. Сейчас они направляются в Запорожье, но неизвестно, сколько еще оккупанты будут держать их на блокпостах", - отметил он.

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