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Захоплені окупантами евакуаційні автобуси вдалося повернути, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

автобус

Евакуаційні автобуси, які були раніше викрадені окупантами біля запорізької гуманітарної колони кілька днів тому, вдалося повернути.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони були захоплені і два дні утримувались, як зараз ми вже знаємо, на заводі "Агат" в місті Мелітополь. Він належить депутату від "Опозиційного блоку" Євгену Балицькому та Галині Данильченко. Це та людина, яка сьогодні є самопроголошеною виконувачкою обов'язків мера. Чотири години тому, вони були віддані нам. В них сіли 600 людей, які хотіли евакуюватись з Мелітополя. 

На жаль, не надали можливості заїхати на цих автобусах до Мелітополя. Тому люди були вимушені з дітьми та старими людьми їхати на виїзд з Мелітополя і там сідати в автобуси. Зараз вони прямують до Запоріжжя, але невідомо, скільки ще окупанти триматимуть їх на блокпостах", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух

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09.04.2022 17:46 Відповісти
Живуть у гівні, тай там і подохнуть у гівні та багнюці!
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09.04.2022 17:57 Відповісти
ніфіга не ясно, автобуси то де, в Запоріжжі ?
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09.04.2022 17:54 Відповісти
Щодо гуманітарки, раз у раз віджатої (останній раз разом з автобусами) загарбниками та їх поплічниками у Мелітополі. Тільки мені здається, що це така доступна для дикунів з востоку форма обміну: дарові західні харчі на надану можливість випустити з полону ще декількасот містян.
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09.04.2022 17:58 Відповісти
Щось мутно дуже.
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09.04.2022 18:27 Відповісти
Наивно надеюсь, на "маячки" всю технику проверили?
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09.04.2022 18:36 Відповісти
А где сам мэр Мелитополя находится?
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09.04.2022 19:28 Відповісти
 
 