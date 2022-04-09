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Новости Война
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Оккупанты на Харьковщине расстреляли лесника

пієв

Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли машину директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева.

Об этом в Facebook сообщает Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, информирует Цензор.НЕТ.

"От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство".

8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.

Также читайте: На освобожденных территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства оккупантов, как в Буче, - Синегубов

лес (627) убийство (6479) Харьковщина (5577)


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09.04.2022 19:30 Ответить
Москальня біснується , так як наша , украінська нація , не здоланна!!
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09.04.2022 19:32 Ответить
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09.04.2022 19:36 Ответить
Так путина, медведева и пр. надо ненавидеть ещё большей ненавистью. Те же вообще жируют за деньги рабов.
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09.04.2022 19:58 Ответить
Как?! Ненавидеть барина?!!
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09.04.2022 20:25 Ответить
У них мораль - б'йот значіт любіт.
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09.04.2022 21:17 Ответить
И дорога не заасфальтирована
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09.04.2022 20:00 Ответить
Царство Небесне...
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09.04.2022 19:41 Ответить
Росіяни розстріляли росіянина. Такий він, рюський мір.
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09.04.2022 21:15 Ответить
 
 