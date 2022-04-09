Оккупанты на Харьковщине расстреляли лесника
Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли машину директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева.
Об этом в Facebook сообщает Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, информирует Цензор.НЕТ.
"От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство".
8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.
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