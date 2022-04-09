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Окупанти на Харківщині розстріляли лісника
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти на Харківщині розстріляли машину директора ДП "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва.
Про це у Facebook повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, інформує Цензор.НЕТ.
"Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісове господарство".
8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться в повідомленні.
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