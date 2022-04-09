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Окупанти на Харківщині розстріляли лісника

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пієв

Російські окупанти на Харківщині розстріляли машину директора ДП "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва.

Про це у Facebook повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, інформує Цензор.НЕТ.

"Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісове господарство".

8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На звільнених територіях Харківщини фіксуються такі ж звірства окупантів, як у Бучі, - Синєгубов

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09.04.2022 19:30 Відповісти
Москальня біснується , так як наша , украінська нація , не здоланна!!
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09.04.2022 19:32 Відповісти
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09.04.2022 19:36 Відповісти
Так путина, медведева и пр. надо ненавидеть ещё большей ненавистью. Те же вообще жируют за деньги рабов.
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09.04.2022 19:58 Відповісти
Как?! Ненавидеть барина?!!
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09.04.2022 20:25 Відповісти
И дорога не заасфальтирована
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09.04.2022 20:00 Відповісти
Царство Небесне...
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09.04.2022 19:41 Відповісти
 
 