Окупанти на Харківщині розстріляли лісника

Російські окупанти на Харківщині розстріляли машину директора ДП "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва.

Про це у Facebook повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, інформує Цензор.НЕТ.

"Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісове господарство".

8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться в повідомленні.

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