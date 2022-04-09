Рашисты в Запорожской области уже похитили 106 граждан Украины, - Денисова
В Запорожской области российские военные террористы уже похитили 106 граждан, в том числе 21 представителя местных властей и двух журналистов.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 должностных лиц и один журналист. Основанием для похищений является проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.
Так, в пгт Акимовка Мелитопольского района Запорожской области похищен 28-летний крымский татарин Асан Аблямитов. Накануне в дом, где он проживает, ворвалось 8 русских солдат. Парня в это время дома не было. Об обысках в доме ему сообщили соседи.
Чтобы выяснить ситуацию, Асан позвонил по телефону отцу, но ответил один из военнослужащих и угрожая убить родителей, заставил Асана вернуться домой. После чего молодого человека принудительно вывезли в неизвестном направлении. Уже второй день о нем нет никакой информации.
"В селе Верхний Токмак Запорожской области захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Обыскивают квартиры, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села угрожают расправой", - отметила Денисова.
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13:17, 09.04.22
"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html
Чому ми говоримо про це зараз? Відповідь очевидна. Російська армія під час широкомасштабного вторгнення до України поводиться так само. Взявши за основну ідею та привід для війни міфічне "позбавлення нацизму", вона продовжує грабувати і ґвалтувати мирне населення. Жертвам російських військових стають не тільки жінки, а й зовсім маленькі діти та люди похилого віку.
У цьому сенсі російські солдати, які "можуть повторити", демонструють нам, що злочин, за який ніхто не зазнав справедливого покарання, завжди повторюватиметься знову.
Радянська пропаганда люто спростовувала факти зґвалтувань, але, на жаль, зараз немає сумнівів, що все це справді відбувалося, з особливою жорстокістю та масово.