Рашисты в Запорожской области уже похитили 106 граждан Украины, - Денисова

В Запорожской области российские военные террористы уже похитили 106 граждан, в том числе 21 представителя местных властей и двух журналистов.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 должностных лиц и один журналист. Основанием для похищений является проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.

Так, в пгт Акимовка Мелитопольского района Запорожской области похищен 28-летний крымский татарин Асан Аблямитов. Накануне в дом, где он проживает, ворвалось 8 русских солдат. Парня в это время дома не было. Об обысках в доме ему сообщили соседи.

Чтобы выяснить ситуацию, Асан позвонил по телефону отцу, но ответил один из военнослужащих и угрожая убить родителей, заставил Асана вернуться домой. После чего молодого человека принудительно вывезли в неизвестном направлении. Уже второй день о нем нет никакой информации.

"В селе Верхний Токмак Запорожской области захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Обыскивают квартиры, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села угрожают расправой", - отметила Денисова.

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