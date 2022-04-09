Рашисти у Запорізькій області вже викрали 106 громадян України, - Денісова

У Запорізькій області російські військові терористи вже викрали 106 громадян, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні залишаються в полоні 63 особи, в тому числі 10 посадовців та один журналіст. Підставами для викрадень є проукраїнська позиція та відмова співпрацювати з окупантами", - йдеться в повідомленні.

Так, у смт Якимівка Мелітопольського району Запорізької області викрадено 28-річного кримського татарина Асана Аблямітова. Напередодні до будинку, де він проживає, увірвалося 8 російських солдатів. Хлопця в цей час вдома не було. Про обшуки в помешканні його повідомили сусіди.

Аби з’ясувати ситуацію, Асан зателефонував батькові, але відповів один із військовослужбовців і погрожуючи вбити батьків, змусив Асана повернутися додому. Після чого хлопця примусово вивезли у невідомому напрямку. Вже другий день про нього немає жодної інформації.

"У селі Верхній Токмак Запорізької області загарбники їздять будинками та шукають учасників АТО (ООС) і зброю. Обшукують помешкання, б’ють людей, чоловіків викрадають та вивозять у невідомому напрямку. Мешканцям села загрожують розправою", - зазначила Денісова.

Читайте також: Окупанти захопили приміщення "Укртелекому" в Енергодарі, у селі Верхній Токмак шукають учасників АТО і зброю, - ситуація в Запорізькій області