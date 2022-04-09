Рашисти у Запорізькій області вже викрали 106 громадян України, - Денісова
У Запорізькій області російські військові терористи вже викрали 106 громадян, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів.
Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні залишаються в полоні 63 особи, в тому числі 10 посадовців та один журналіст. Підставами для викрадень є проукраїнська позиція та відмова співпрацювати з окупантами", - йдеться в повідомленні.
Так, у смт Якимівка Мелітопольського району Запорізької області викрадено 28-річного кримського татарина Асана Аблямітова. Напередодні до будинку, де він проживає, увірвалося 8 російських солдатів. Хлопця в цей час вдома не було. Про обшуки в помешканні його повідомили сусіди.
Аби з’ясувати ситуацію, Асан зателефонував батькові, але відповів один із військовослужбовців і погрожуючи вбити батьків, змусив Асана повернутися додому. Після чого хлопця примусово вивезли у невідомому напрямку. Вже другий день про нього немає жодної інформації.
"У селі Верхній Токмак Запорізької області загарбники їздять будинками та шукають учасників АТО (ООС) і зброю. Обшукують помешкання, б’ють людей, чоловіків викрадають та вивозять у невідомому напрямку. Мешканцям села загрожують розправою", - зазначила Денісова.
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13:17, 09.04.22
"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html
Чому ми говоримо про це зараз? Відповідь очевидна. Російська армія під час широкомасштабного вторгнення до України поводиться так само. Взявши за основну ідею та привід для війни міфічне "позбавлення нацизму", вона продовжує грабувати і ґвалтувати мирне населення. Жертвам російських військових стають не тільки жінки, а й зовсім маленькі діти та люди похилого віку.
У цьому сенсі російські солдати, які "можуть повторити", демонструють нам, що злочин, за який ніхто не зазнав справедливого покарання, завжди повторюватиметься знову.
Радянська пропаганда люто спростовувала факти зґвалтувань, але, на жаль, зараз немає сумнівів, що все це справді відбувалося, з особливою жорстокістю та масово.