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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты пытаются мобилизовать жителей Мелитополя в российскую армию, - мэр Федоров

федоров

Кроме колоссальных потерь на поле боя, еще одной проблемой РФ является мобилизационная кампания, которая и дальше проваливается. Поэтому россияне пытаются привлечь в ряды российской армии жителей некоторых оккупированных городов. Такие случаи уже фиксировались в Геническе и Мелитополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, россияне даже успели сделать коллаборантами некоторых старших по домам. Они сливают врагу информацию о жителях, чтобы оккупанты впоследствии смогли произвести "перепись населения" по квартирам, где проживают мужчины.

"Сегодня также есть подтвержденная информация, что на блокпостах они предлагают украинским мужчинам вступить в ряды армии, не объясняют какой, чтобы защищать интересы оккупантов в армии. Не заставляют пока, а предлагают. Но мы же четко понимаем, что сегодня оккупанты предлагают, а завтра будут заставлять это делать", – рассказал Федоров.

Также в Мелитополе россияне задержали восемь автобусов с гуманитарной помощью – они ехали из Запорожья. Вдобавок они препятствуют выезду граждан из города, хотя на эвакуацию сегодня записаны 6 тысяч человек.

Читайте также: Рашисты грабят заводы и крадут сельхозтехнику в Мелитополе, - мэр Федоров

Автор: 

армия РФ (19143) Мелитополь (613) государственная измена (1535) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+19
Еще немного постоят, кому промоют мозги, кого заставят под угрозами и что то наберут. Поетому важно освободить наши города и нашу землю включая крым как можно побыстрее.
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09.04.2022 23:08
+10
В Лугандонии местное бабье, ну то, которое весной 2014-го скакало с российским нацистским триколором и кричало "россииииииииииия!!!! пууууууууутин!!!", в адрес Пасечника пишет: "Сволочь... Мужиков скоро не останется в республике!!! Как мясо бросаете их на передовую, а они даже автомат держать не умеют. И не рассказывайте мне, что нет…Забрали резервиста, а через пару дней привезли в морг, 200й, а он автомат впервые в жизни видел...Вам нужно, чтоб здесь людей не осталось, так бы и сказали! Откройте границы, мы сами уедем!".
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09.04.2022 23:08
+8
Кого вони в армію беруть? Таких нелюдів навіть у тюрмі задушать...
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09.04.2022 23:27
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и много набрали ?
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09.04.2022 23:03 Ответить
Еще немного постоят, кому промоют мозги, кого заставят под угрозами и что то наберут. Поетому важно освободить наши города и нашу землю включая крым как можно побыстрее.
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09.04.2022 23:08 Ответить
Xotiabi nado obstrelivat te mesta gde kontrolirujet okupanti,a to kak bi polucajetsia uze soglasni s okupacijej.Blokposti,casti gde naxoditsia kacapi nado postojano nakryvat gradami.
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09.04.2022 23:15 Ответить
1.Мотивация этого сброда? 2.Военная подготовка?.. ответь, только без беллетристики..
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09.04.2022 23:29 Ответить
Та это бред. Кому-то может ляпнули, а слухами раздули до слона. Тут ходят по каждому дому, шманают оружие ищут, а там прям в армию набирают... Чушь.
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09.04.2022 23:47 Ответить
может и чушь, но точно лишь вопрос времени. а они сейчас точно спешат. 8 лет как на Донбассе у них нет
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09.04.2022 23:53 Ответить
Без комментариев...

В России задержали военного, который записывал видео насилия над младенцем

https://vot-tak.tv/novosti/09-04-2022-*******-nasilnik/

В сети появились видео с россиянином Алексеем Бычковым, который мог воевать в Украине. На одной из записей мужчина совершает действия сексуального характера с младенцем. В соцсетях пишут, что Бычков проходил службу в войсковой части №64044. По информации «Вот Так», 9 апреля мужчину задержали в России.
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09.04.2022 23:08 Ответить
Кого вони в армію беруть? Таких нелюдів навіть у тюрмі задушать...
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09.04.2022 23:27 Ответить
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09.04.2022 23:38 Ответить
Дивні якісь хобі на раші... Але у власній країні мають право розважатися як хочуть...
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09.04.2022 23:43 Ответить
какой "президент" - такая армия. ну и сам "народ" наверное тоже недалеко ушел.
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10.04.2022 01:36 Ответить
В Лугандонии местное бабье, ну то, которое весной 2014-го скакало с российским нацистским триколором и кричало "россииииииииииия!!!! пууууууууутин!!!", в адрес Пасечника пишет: "Сволочь... Мужиков скоро не останется в республике!!! Как мясо бросаете их на передовую, а они даже автомат держать не умеют. И не рассказывайте мне, что нет…Забрали резервиста, а через пару дней привезли в морг, 200й, а он автомат впервые в жизни видел...Вам нужно, чтоб здесь людей не осталось, так бы и сказали! Откройте границы, мы сами уедем!".
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09.04.2022 23:08 Ответить
Так цель России утилизировать хохлов. Если бы они взяли Киев, то погнали бы уже киевлян на Польшу или еще куда.
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09.04.2022 23:15 Ответить
стесняюсь спросить, куда она уедет: к хохлам, в загнивающую европу, пиндосскую США или в кацапию, которая так ее притеснять стала??
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09.04.2022 23:20 Ответить
В любом раскладе ваты там станет меньше.
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09.04.2022 23:27 Ответить
И эта ******* еще возмущается? Кто, как не они орали: Путин приди, Путин введи, хотим российский паспорт, две пенсии, копеечную коммуналку, шоп-туры в Украину и другие плюшки.
А вместо своих мужиков есть бравые росармейцы, которые их утешат так, что выжившие будут завидовать мертвым.
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10.04.2022 06:09 Ответить
Да вполне возможно, это теперь контролируемая московитской империей территория хренднр, теперь надо новым манкрутам за нее воевать.
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09.04.2022 23:10 Ответить
Ктось піде, ктось втече, а у ціломцу дурнів замало вмирати за *****. Бо на відміну від орків, куди потім тікати, та кого награбованими "скарбами" дивувати?
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09.04.2022 23:11 Ответить
Ну, то ещё то войско будет. Народ, который смотрел репортажи украинских СМИ про войну, хрен загонишь....
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09.04.2022 23:16 Ответить
Не боятся давать оружие украинцам?
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09.04.2022 23:17 Ответить
Кацапи ви безстрашні, в Херсоні воєнкоми не видали людям зброю, боялися...
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09.04.2022 23:22 Ответить
Что то я не не видел там радостных встречателей. И когда уже Запорожье начнет восхищать от мусора орчьего свою область?
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09.04.2022 23:38 Ответить
Мелитополь город труженик. Его надо скорее освобождать от русских фашистов.
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09.04.2022 23:44 Ответить
Жаль,що виміняний на льотчиків орденоносець фьодоров не розповів,як своїм указом передав свої повноваження колаборантам «пад лулам автамата»...
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10.04.2022 00:09 Ответить
Це яких жителів, тих що голосували за мера мелітополя?
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10.04.2022 10:11 Ответить
 
 