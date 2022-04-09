Оккупанты пытаются мобилизовать жителей Мелитополя в российскую армию, - мэр Федоров

Кроме колоссальных потерь на поле боя, еще одной проблемой РФ является мобилизационная кампания, которая и дальше проваливается. Поэтому россияне пытаются привлечь в ряды российской армии жителей некоторых оккупированных городов. Такие случаи уже фиксировались в Геническе и Мелитополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, россияне даже успели сделать коллаборантами некоторых старших по домам. Они сливают врагу информацию о жителях, чтобы оккупанты впоследствии смогли произвести "перепись населения" по квартирам, где проживают мужчины.

"Сегодня также есть подтвержденная информация, что на блокпостах они предлагают украинским мужчинам вступить в ряды армии, не объясняют какой, чтобы защищать интересы оккупантов в армии. Не заставляют пока, а предлагают. Но мы же четко понимаем, что сегодня оккупанты предлагают, а завтра будут заставлять это делать", – рассказал Федоров.

Также в Мелитополе россияне задержали восемь автобусов с гуманитарной помощью – они ехали из Запорожья. Вдобавок они препятствуют выезду граждан из города, хотя на эвакуацию сегодня записаны 6 тысяч человек.

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