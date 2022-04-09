УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 396 26

Окупанти намагаються мобілізувати жителів Мелітополя до російської армії, - мер Федоров

федоров

Окрім колосальних втрат на полі бою, ще однією проблемою РФ є мобілізаційна кампанія, яка й далі провалюється. Тому росіяни намагаються залучити до лав російської армії мешканців деяких міст. Такі випадки вже фіксувалися в Генічеську та Мелітополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни навіть встигли зробити колаборантами деяких старших по будинках. Вони зливають ворогу інформацію про мешканців, аби окупанти згодом зробити "перепис населення" по квартирах, де мешкають чоловіки.

"Сьогодні також є підтверджена інформація, що на блокпостах вони пропонують українським чоловікам вступити до лав армії, не пояснюють якої, щоб захищати інтереси окупантів в армії. Не змушують поки що, а пропонують. Але ми ж чітко розуміємо, що сьогодні окупанти пропонують, а завтра будуть змушувати це робити", – розповів Федоров.

Також у Мелітополі росіяни затримали вісім автобусів з гумдопомогою - вони їхали із Запоріжжя. На додачу вони перешкоджають виїзду громадян з міста, хоча на евакуацію сьогодні записано 6 тисяч людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти грабують заводи та викрадають сільгосптехніку у Мелітополі, - мер Федоров

Автор: 

армія рф (17291) Мелітополь (770) державна зрада (1681) Федоров Іван (647)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Еще немного постоят, кому промоют мозги, кого заставят под угрозами и что то наберут. Поетому важно освободить наши города и нашу землю включая крым как можно побыстрее.
показати весь коментар
09.04.2022 23:08
+10
В Лугандонии местное бабье, ну то, которое весной 2014-го скакало с российским нацистским триколором и кричало "россииииииииииия!!!! пууууууууутин!!!", в адрес Пасечника пишет: "Сволочь... Мужиков скоро не останется в республике!!! Как мясо бросаете их на передовую, а они даже автомат держать не умеют. И не рассказывайте мне, что нет…Забрали резервиста, а через пару дней привезли в морг, 200й, а он автомат впервые в жизни видел...Вам нужно, чтоб здесь людей не осталось, так бы и сказали! Откройте границы, мы сами уедем!".
показати весь коментар
09.04.2022 23:08
+8
Кого вони в армію беруть? Таких нелюдів навіть у тюрмі задушать...
показати весь коментар
09.04.2022 23:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и много набрали ?
показати весь коментар
09.04.2022 23:03 Відповісти
Еще немного постоят, кому промоют мозги, кого заставят под угрозами и что то наберут. Поетому важно освободить наши города и нашу землю включая крым как можно побыстрее.
показати весь коментар
09.04.2022 23:08 Відповісти
Xotiabi nado obstrelivat te mesta gde kontrolirujet okupanti,a to kak bi polucajetsia uze soglasni s okupacijej.Blokposti,casti gde naxoditsia kacapi nado postojano nakryvat gradami.
показати весь коментар
09.04.2022 23:15 Відповісти
1.Мотивация этого сброда? 2.Военная подготовка?.. ответь, только без беллетристики..
показати весь коментар
09.04.2022 23:29 Відповісти
Та это бред. Кому-то может ляпнули, а слухами раздули до слона. Тут ходят по каждому дому, шманают оружие ищут, а там прям в армию набирают... Чушь.
показати весь коментар
09.04.2022 23:47 Відповісти
может и чушь, но точно лишь вопрос времени. а они сейчас точно спешат. 8 лет как на Донбассе у них нет
показати весь коментар
09.04.2022 23:53 Відповісти
Без комментариев...

В России задержали военного, который записывал видео насилия над младенцем

https://vot-tak.tv/novosti/09-04-2022-*******-nasilnik/

В сети появились видео с россиянином Алексеем Бычковым, который мог воевать в Украине. На одной из записей мужчина совершает действия сексуального характера с младенцем. В соцсетях пишут, что Бычков проходил службу в войсковой части №64044. По информации «Вот Так», 9 апреля мужчину задержали в России.
показати весь коментар
09.04.2022 23:08 Відповісти
Кого вони в армію беруть? Таких нелюдів навіть у тюрмі задушать...
показати весь коментар
09.04.2022 23:27 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 23:38 Відповісти
Дивні якісь хобі на раші... Але у власній країні мають право розважатися як хочуть...
показати весь коментар
09.04.2022 23:43 Відповісти
какой "президент" - такая армия. ну и сам "народ" наверное тоже недалеко ушел.
показати весь коментар
10.04.2022 01:36 Відповісти
В Лугандонии местное бабье, ну то, которое весной 2014-го скакало с российским нацистским триколором и кричало "россииииииииииия!!!! пууууууууутин!!!", в адрес Пасечника пишет: "Сволочь... Мужиков скоро не останется в республике!!! Как мясо бросаете их на передовую, а они даже автомат держать не умеют. И не рассказывайте мне, что нет…Забрали резервиста, а через пару дней привезли в морг, 200й, а он автомат впервые в жизни видел...Вам нужно, чтоб здесь людей не осталось, так бы и сказали! Откройте границы, мы сами уедем!".
показати весь коментар
09.04.2022 23:08 Відповісти
Так цель России утилизировать хохлов. Если бы они взяли Киев, то погнали бы уже киевлян на Польшу или еще куда.
показати весь коментар
09.04.2022 23:15 Відповісти
стесняюсь спросить, куда она уедет: к хохлам, в загнивающую европу, пиндосскую США или в кацапию, которая так ее притеснять стала??
показати весь коментар
09.04.2022 23:20 Відповісти
В любом раскладе ваты там станет меньше.
показати весь коментар
09.04.2022 23:27 Відповісти
И эта ******* еще возмущается? Кто, как не они орали: Путин приди, Путин введи, хотим российский паспорт, две пенсии, копеечную коммуналку, шоп-туры в Украину и другие плюшки.
А вместо своих мужиков есть бравые росармейцы, которые их утешат так, что выжившие будут завидовать мертвым.
показати весь коментар
10.04.2022 06:09 Відповісти
Да вполне возможно, это теперь контролируемая московитской империей территория хренднр, теперь надо новым манкрутам за нее воевать.
показати весь коментар
09.04.2022 23:10 Відповісти
Ктось піде, ктось втече, а у ціломцу дурнів замало вмирати за *****. Бо на відміну від орків, куди потім тікати, та кого награбованими "скарбами" дивувати?
показати весь коментар
09.04.2022 23:11 Відповісти
Ну, то ещё то войско будет. Народ, который смотрел репортажи украинских СМИ про войну, хрен загонишь....
показати весь коментар
09.04.2022 23:16 Відповісти
Не боятся давать оружие украинцам?
показати весь коментар
09.04.2022 23:17 Відповісти
Кацапи ви безстрашні, в Херсоні воєнкоми не видали людям зброю, боялися...
показати весь коментар
09.04.2022 23:22 Відповісти
Что то я не не видел там радостных встречателей. И когда уже Запорожье начнет восхищать от мусора орчьего свою область?
показати весь коментар
09.04.2022 23:38 Відповісти
Мелитополь город труженик. Его надо скорее освобождать от русских фашистов.
показати весь коментар
09.04.2022 23:44 Відповісти
Жаль,що виміняний на льотчиків орденоносець фьодоров не розповів,як своїм указом передав свої повноваження колаборантам «пад лулам автамата»...
показати весь коментар
10.04.2022 00:09 Відповісти
Це яких жителів, тих що голосували за мера мелітополя?
показати весь коментар
10.04.2022 10:11 Відповісти
 
 