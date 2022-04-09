Окупанти намагаються мобілізувати жителів Мелітополя до російської армії, - мер Федоров
Окрім колосальних втрат на полі бою, ще однією проблемою РФ є мобілізаційна кампанія, яка й далі провалюється. Тому росіяни намагаються залучити до лав російської армії мешканців деяких міст. Такі випадки вже фіксувалися в Генічеську та Мелітополі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни навіть встигли зробити колаборантами деяких старших по будинках. Вони зливають ворогу інформацію про мешканців, аби окупанти згодом зробити "перепис населення" по квартирах, де мешкають чоловіки.
"Сьогодні також є підтверджена інформація, що на блокпостах вони пропонують українським чоловікам вступити до лав армії, не пояснюють якої, щоб захищати інтереси окупантів в армії. Не змушують поки що, а пропонують. Але ми ж чітко розуміємо, що сьогодні окупанти пропонують, а завтра будуть змушувати це робити", – розповів Федоров.
Також у Мелітополі росіяни затримали вісім автобусів з гумдопомогою - вони їхали із Запоріжжя. На додачу вони перешкоджають виїзду громадян з міста, хоча на евакуацію сьогодні записано 6 тисяч людей.
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А вместо своих мужиков есть бравые росармейцы, которые их утешат так, что выжившие будут завидовать мертвым.