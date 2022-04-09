В Украину из США вернется первая чудотворная икона Руси, - Зеленский

Икона святого Николая (Мокрого), первая чудотворная икона Руси, вернется в Украину.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси.

Мы долго трудились, чтобы вернуть ее. Она была вывезина из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верующим Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское.

Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", – отметил он.

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