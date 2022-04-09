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Новости Война
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В Украину из США вернется первая чудотворная икона Руси, - Зеленский

війна

Икона святого Николая (Мокрого), первая чудотворная икона Руси, вернется в Украину.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси.

Мы долго трудились, чтобы вернуть ее. Она была вывезина из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верующим Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское.

Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", – отметил он.

Читайте также: Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области после войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) икона (85) США (26528)


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Топ комментарии
+40
Хіба це не той веселий хлоп, що хохмив про "термос"?
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09.04.2022 23:09
+16
А коли із Третьяковки українські старовинни ікони повернуть ? Цілий зал вкрадених українських ікон ‼️‼️
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09.04.2022 23:16
+16
Зе на всех фронтах успевает, ещё и генштабом рулит. Люся не даст соврать
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09.04.2022 23:17
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Хіба це не той веселий хлоп, що хохмив про "термос"?
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09.04.2022 23:09 Ответить
Ну все, зараз ОПа на нього триповерховий німб нацупить...
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09.04.2022 23:11 Ответить
Тю... просто "говорящая голова" інший текст озвучує та ще й дупою (тілом) анімує. Йому "какая разніца - "Вечірній Київ" чи "Комсомольская правда" -"лішь би жопа в тєплє".
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09.04.2022 23:20 Ответить
Артист должен переодеваться
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09.04.2022 23:22 Ответить
Так, бо аплодисменти швидко вщухнуть...
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09.04.2022 23:54 Ответить
"Термос" - это, так сказать, протест против ухода из-под влияния РПЦ. Так что никакого противоречия нет.
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10.04.2022 07:47 Ответить
Тем временем Армения восстала против путина

https://t.me/ajbever
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09.04.2022 23:11 Ответить
Не понимаю , что выжидают Грузия и Молдова ?

Могли бы под шумок и свои территории вернуть
А то украинцы кровью исходят , а эти надеются на чужом горе в рай въехать ?
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09.04.2022 23:18 Ответить
ТРЕБА РАЗОМ БИТИ МОСКАЛІВ !!!
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09.04.2022 23:19 Ответить
Аякже - ЄС їм також листок опитування на днях висилає. І *****, що Грузія санкції обходить і т.д.
Отакі подвійні стандарти.
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09.04.2022 23:26 Ответить
В Грузії зараз при владі колишні януковичі і маріонетки проросійського олігарха Іванішвілі. Бо грузинам після революційної влади захотілось "нових ліц"
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10.04.2022 00:37 Ответить
Саакашвілі з котушок злетів, а ще когось популярного в опозиції немає.
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10.04.2022 01:54 Ответить
сотні три томагавків були б краще....
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09.04.2022 23:13 Ответить
Икону упакуют в ящики с Джавелинами.
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10.04.2022 00:29 Ответить
В какой патриархат?
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09.04.2022 23:13 Ответить
Софія Київська, як і Андріївська церква (яку передали в аренду Візантійському патріархату) належать державі.
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09.04.2022 23:38 Ответить
ПЦУ (раніше Київський Патріархат).
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09.04.2022 23:51 Ответить
В синагогу передаст...
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10.04.2022 12:07 Ответить
А коли із Третьяковки українські старовинни ікони повернуть ? Цілий зал вкрадених українських ікон ‼️‼️
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09.04.2022 23:16 Ответить
після того як зруйнують мацкву і візьмуться за підарбург,
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09.04.2022 23:29 Ответить
ото толку с тех деревяных идолов... хай ими там тешатся - нам меньше греха будет
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10.04.2022 00:05 Ответить
откуда вернется??
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09.04.2022 23:17 Ответить
США
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10.04.2022 08:52 Ответить
Зе на всех фронтах успевает, ещё и генштабом рулит. Люся не даст соврать
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09.04.2022 23:17 Ответить
Храм богине войны построить слабо? В следующий раз может и не помочь...
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09.04.2022 23:22 Ответить
Згадалося...

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09.04.2022 23:39 Ответить
У меня таких встречает моя немецкая овчарка. Я, стараясь перекричать её зверский лай, говорю им, что разговора не получится, потому что вы не понравились моей собаки. Уходят.
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10.04.2022 00:28 Ответить
Как говорится "Вы или крест снимите, или трусы наденьте..."
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09.04.2022 23:23 Ответить
"І свого часу вона буде вдома - у Святій Софії."
Этот храм передан ПЦУ, и хочется надеяться, что эта икона не будет осквернена именем поганого мацкальского пса гундяйки в молитвах во здравие.
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09.04.2022 23:24 Ответить
только попам масковским ее не отдайте....
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09.04.2022 23:27 Ответить
Або архидияконам УПЦ МП.
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09.04.2022 23:44 Ответить
Московський патріархат - розгалужена агентурна мережа / генерал-майор СБУ ЯГУН - https://www.youtube.com/watch?v=ycR5IoY7JFo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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09.04.2022 23:41 Ответить
Я один у першу секунду побачив на іконі класичного інопланетянина? 👽
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09.04.2022 23:45 Ответить
артист - это на всю жизнь диагноз
нет чтобы у Бога прощения попросить да за всех посполитых помолиться
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10.04.2022 00:03 Ответить
Зеленский быстро переобувается. В день по несколько раз.
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10.04.2022 00:36 Ответить
Тепер треба повернути в Софію рештки Ярослава Мудрого. А потім може й корона короля Данила знайдеться. А Золото Полуботка, схоже, Британія віддає зброєю
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10.04.2022 00:38 Ответить
Интересно, что сказал бьі на єто Невзоров .
На да ладно. Похоже Зеля становится порохоботом и план "армія-мова-віра" для него уже не пустой звук. Хотя тут главное не перехвалить...
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10.04.2022 01:12 Ответить
А коли москалі повернуть ікону Вишгородської богородиці, що її вкрав боголюбський і тепер вона знаходиться в москві і стала Володимирською іконою?
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10.04.2022 02:21 Ответить
Ти без неї пісять не можеш чи що?
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10.04.2022 10:14 Ответить
Не хотелось бы обижать чувства верующих, но лучше было бы выработать стратегию, направленную на понижение стоимости нефти, это смогло бы спасти даже больше жизней украинцев,чем икона.
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10.04.2022 05:22 Ответить
Ну все, тепер мир настане миттєво.
Можна відмовлятися від буржуйського озброєння і займатися лише поверненням рускіх скрєп типу цієї дошки з мазньою рівня дитячого садочка
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10.04.2022 10:13 Ответить
Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла? - От Киева, где княжие хоромы. - А «Русский мир»? Откуда взялся он? - От долбо*бов с лишней хромосомой!
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10.04.2022 12:33 Ответить
 
 