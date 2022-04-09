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Новини Війна
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До України зі США повернеться перша чудотворна ікона Русі, - Зеленський

війна

Ікона святого Миколи (Мокрого), перша чудотворна ікона Русі, повернеться до України.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі.

Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома – у Святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну все наше. Все українське.

Повернемо всіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області після війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) ікона (61) США (22665)


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Топ коментарі
+40
Хіба це не той веселий хлоп, що хохмив про "термос"?
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09.04.2022 23:09
+16
А коли із Третьяковки українські старовинни ікони повернуть ? Цілий зал вкрадених українських ікон ‼️‼️
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09.04.2022 23:16
+16
Зе на всех фронтах успевает, ещё и генштабом рулит. Люся не даст соврать
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09.04.2022 23:17
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Хіба це не той веселий хлоп, що хохмив про "термос"?
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09.04.2022 23:09 Відповісти
Ну все, зараз ОПа на нього триповерховий німб нацупить...
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09.04.2022 23:11 Відповісти
Тю... просто "говорящая голова" інший текст озвучує та ще й дупою (тілом) анімує. Йому "какая разніца - "Вечірній Київ" чи "Комсомольская правда" -"лішь би жопа в тєплє".
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09.04.2022 23:20 Відповісти
Артист должен переодеваться
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09.04.2022 23:22 Відповісти
Так, бо аплодисменти швидко вщухнуть...
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09.04.2022 23:54 Відповісти
"Термос" - это, так сказать, протест против ухода из-под влияния РПЦ. Так что никакого противоречия нет.
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10.04.2022 07:47 Відповісти
Тем временем Армения восстала против путина

https://t.me/ajbever
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09.04.2022 23:11 Відповісти
Не понимаю , что выжидают Грузия и Молдова ?

Могли бы под шумок и свои территории вернуть
А то украинцы кровью исходят , а эти надеются на чужом горе в рай въехать ?
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09.04.2022 23:18 Відповісти
ТРЕБА РАЗОМ БИТИ МОСКАЛІВ !!!
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09.04.2022 23:19 Відповісти
Аякже - ЄС їм також листок опитування на днях висилає. І *****, що Грузія санкції обходить і т.д.
Отакі подвійні стандарти.
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09.04.2022 23:26 Відповісти
В Грузії зараз при владі колишні януковичі і маріонетки проросійського олігарха Іванішвілі. Бо грузинам після революційної влади захотілось "нових ліц"
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10.04.2022 00:37 Відповісти
Саакашвілі з котушок злетів, а ще когось популярного в опозиції немає.
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10.04.2022 01:54 Відповісти
сотні три томагавків були б краще....
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09.04.2022 23:13 Відповісти
Икону упакуют в ящики с Джавелинами.
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10.04.2022 00:29 Відповісти
В какой патриархат?
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09.04.2022 23:13 Відповісти
Софія Київська, як і Андріївська церква (яку передали в аренду Візантійському патріархату) належать державі.
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09.04.2022 23:38 Відповісти
ПЦУ (раніше Київський Патріархат).
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09.04.2022 23:51 Відповісти
В синагогу передаст...
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10.04.2022 12:07 Відповісти
А коли із Третьяковки українські старовинни ікони повернуть ? Цілий зал вкрадених українських ікон ‼️‼️
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09.04.2022 23:16 Відповісти
після того як зруйнують мацкву і візьмуться за підарбург,
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09.04.2022 23:29 Відповісти
ото толку с тех деревяных идолов... хай ими там тешатся - нам меньше греха будет
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10.04.2022 00:05 Відповісти
откуда вернется??
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09.04.2022 23:17 Відповісти
США
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10.04.2022 08:52 Відповісти
Зе на всех фронтах успевает, ещё и генштабом рулит. Люся не даст соврать
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09.04.2022 23:17 Відповісти
Храм богине войны построить слабо? В следующий раз может и не помочь...
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09.04.2022 23:22 Відповісти
Згадалося...

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09.04.2022 23:39 Відповісти
У меня таких встречает моя немецкая овчарка. Я, стараясь перекричать её зверский лай, говорю им, что разговора не получится, потому что вы не понравились моей собаки. Уходят.
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10.04.2022 00:28 Відповісти
Как говорится "Вы или крест снимите, или трусы наденьте..."
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09.04.2022 23:23 Відповісти
"І свого часу вона буде вдома - у Святій Софії."
Этот храм передан ПЦУ, и хочется надеяться, что эта икона не будет осквернена именем поганого мацкальского пса гундяйки в молитвах во здравие.
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09.04.2022 23:24 Відповісти
только попам масковским ее не отдайте....
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09.04.2022 23:27 Відповісти
Або архидияконам УПЦ МП.
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09.04.2022 23:44 Відповісти
Московський патріархат - розгалужена агентурна мережа / генерал-майор СБУ ЯГУН - https://www.youtube.com/watch?v=ycR5IoY7JFo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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09.04.2022 23:41 Відповісти
Я один у першу секунду побачив на іконі класичного інопланетянина? 👽
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09.04.2022 23:45 Відповісти
артист - это на всю жизнь диагноз
нет чтобы у Бога прощения попросить да за всех посполитых помолиться
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10.04.2022 00:03 Відповісти
Зеленский быстро переобувается. В день по несколько раз.
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10.04.2022 00:36 Відповісти
Тепер треба повернути в Софію рештки Ярослава Мудрого. А потім може й корона короля Данила знайдеться. А Золото Полуботка, схоже, Британія віддає зброєю
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10.04.2022 00:38 Відповісти
Интересно, что сказал бьі на єто Невзоров .
На да ладно. Похоже Зеля становится порохоботом и план "армія-мова-віра" для него уже не пустой звук. Хотя тут главное не перехвалить...
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10.04.2022 01:12 Відповісти
А коли москалі повернуть ікону Вишгородської богородиці, що її вкрав боголюбський і тепер вона знаходиться в москві і стала Володимирською іконою?
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10.04.2022 02:21 Відповісти
Ти без неї пісять не можеш чи що?
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10.04.2022 10:14 Відповісти
Не хотелось бы обижать чувства верующих, но лучше было бы выработать стратегию, направленную на понижение стоимости нефти, это смогло бы спасти даже больше жизней украинцев,чем икона.
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10.04.2022 05:22 Відповісти
Ну все, тепер мир настане миттєво.
Можна відмовлятися від буржуйського озброєння і займатися лише поверненням рускіх скрєп типу цієї дошки з мазньою рівня дитячого садочка
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10.04.2022 10:13 Відповісти
Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла? - От Киева, где княжие хоромы. - А «Русский мир»? Откуда взялся он? - От долбо*бов с лишней хромосомой!
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10.04.2022 12:33 Відповісти
 
 