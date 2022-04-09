До України зі США повернеться перша чудотворна ікона Русі, - Зеленський
Ікона святого Миколи (Мокрого), перша чудотворна ікона Русі, повернеться до України.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі.
Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома – у Святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну все наше. Все українське.
Повернемо всіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Могли бы под шумок и свои территории вернуть
А то украинцы кровью исходят , а эти надеются на чужом горе в рай въехать ?
Отакі подвійні стандарти.
Этот храм передан ПЦУ, и хочется надеяться, что эта икона не будет осквернена именем поганого мацкальского пса гундяйки в молитвах во здравие.
нет чтобы у Бога прощения попросить да за всех посполитых помолиться
На да ладно. Похоже Зеля становится порохоботом и план "армія-мова-віра" для него уже не пустой звук. Хотя тут главное не перехвалить...
Можна відмовлятися від буржуйського озброєння і займатися лише поверненням рускіх скрєп типу цієї дошки з мазньою рівня дитячого садочка