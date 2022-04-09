Днепропетровщина стала гуманитарным хабом, - ОП

Днепропетровская область стала для востока Украины гуманитарным хабом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"С начала войны Днепропетровщина стала гуманитарным хабом. Днепропетровская область поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области. Во фронтовые регионы было направлено более 109 тысяч пищевых наборов", – написал он.

По его словам, "такими темпами Днепропетровщина сможет обеспечить большинство фронтовых регионов".

Он отметил также работу Координационного штаба волонтеров, в котором работают сотни человек.

"Днепряне – крутые! В штабе царит единство, четкость, желание помочь. За время войны "Укрзализныцей" в город переданы 4 000 тонн гуманитарной помощи из Западной Украины. Спасибо всем за сплоченность", - написал также он.

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