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Днепропетровщина стала гуманитарным хабом, - ОП

тимошенко,кирилл

Днепропетровская область стала для востока Украины гуманитарным хабом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"С начала войны Днепропетровщина стала гуманитарным хабом. Днепропетровская область поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области. Во фронтовые регионы было направлено более 109 тысяч пищевых наборов", – написал он.

По его словам, "такими темпами Днепропетровщина сможет обеспечить большинство фронтовых регионов".

Он отметил также работу Координационного штаба волонтеров, в котором работают сотни человек.

"Днепряне – крутые! В штабе царит единство, четкость, желание помочь. За время войны "Укрзализныцей" в город переданы 4 000 тонн гуманитарной помощи из Западной Украины. Спасибо всем за сплоченность", - написал также он.

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Автор: 

Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1796) Днепропетровская область (3927)


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Топ комментарии
+9
Осталось растрындеть Куйлу, где и когда там соберётся побольше людей...
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09.04.2022 23:26
+9
Побільше розповідайте, де у нас запаси(
П#дараси зелені
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09.04.2022 23:40
+9
Тільки вчора цей ушльопок розповідав що Краматорський залізничний вокзал від початку навали став евакуаційним хабом (((
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09.04.2022 23:42
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коли ж ті заступники з головою оп повиздихують?
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09.04.2022 23:19 Ответить
Так робив мій дід: наливав горілку і завжди казав продавнє замовляння "Нехай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!"
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10.04.2022 07:49 Ответить
Сейчас в сторону Днепра кралатка полетела
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09.04.2022 23:21 Ответить
Где видно?
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09.04.2022 23:32 Ответить
Это мультик.
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09.04.2022 23:42 Ответить
Осталось растрындеть Куйлу, где и когда там соберётся побольше людей...
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09.04.2022 23:26 Ответить
Всегда недавал покоя вопрос: " Идиотами рождаются или становятся?". Война дала ответ.
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09.04.2022 23:30 Ответить
Тріпло зелене.
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09.04.2022 23:32 Ответить
Наводчик?
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09.04.2022 23:38 Ответить
Про Краматорск ещё раз расскажи
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09.04.2022 23:40 Ответить
Тільки вчора цей ушльопок розповідав що Краматорський залізничний вокзал від початку навали став евакуаційним хабом (((
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09.04.2022 23:42 Ответить
Побільше розповідайте, де у нас запаси(
П#дараси зелені
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09.04.2022 23:40 Ответить
З такими очільниками і координаторів не потрібно.....я в шоці...
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09.04.2022 23:41 Ответить
координаты скажи. Боже, яке кончене(с)
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09.04.2022 23:49 Ответить
Одні пустоголови виказують непотрібну інфу, а інші (редактори, в тому числі і на цензорі) це розповсюджують. Невже всі настільки тупі...
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09.04.2022 23:58 Ответить
Ось чому Дніпру вночі і прилітало.

Засуньте йому у горлянку сєльотку!
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10.04.2022 10:47 Ответить
"Болтун находка для шпиона", а этот Тимошенко ещё и идиот. Как и редакторы этого сайта.
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10.04.2022 23:11 Ответить
 
 