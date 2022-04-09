Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом, - ОП

Дніпропетровська область стала для сходу України гуманітарним хабом.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом. Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області. У фронтові регіони було направлено понад 109 тисяч харчових наборів", - написав він.

За його словами, "такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів".

Він відзначив також роботу Координаційного штабу волонтерів, у якому працюють сотні людей.

"Дніпряни – круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти. За час війни "Укрзалізницею" до міста передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України. Дякуємо всім за згуртованість", - написав також він.

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