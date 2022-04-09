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Новини
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Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом, - ОП

тимошенко,кирилл

Дніпропетровська область стала для сходу України гуманітарним хабом.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом. Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області. У фронтові регіони було направлено понад 109 тисяч харчових наборів", - написав він.

За його словами, "такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів".

Він відзначив також роботу Координаційного штабу волонтерів, у якому працюють сотні людей.

"Дніпряни – круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти. За час війни "Укрзалізницею" до міста передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України. Дякуємо всім за згуртованість", - написав також він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних, - голова ОВА Резніченко

Автор: 

Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021) Дніпропетровська область (3700)


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Топ коментарі
+9
Осталось растрындеть Куйлу, где и когда там соберётся побольше людей...
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09.04.2022 23:26
+9
Побільше розповідайте, де у нас запаси(
П#дараси зелені
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09.04.2022 23:40
+9
Тільки вчора цей ушльопок розповідав що Краматорський залізничний вокзал від початку навали став евакуаційним хабом (((
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09.04.2022 23:42
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коли ж ті заступники з головою оп повиздихують?
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09.04.2022 23:19 Відповісти
Так робив мій дід: наливав горілку і завжди казав продавнє замовляння "Нехай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!"
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10.04.2022 07:49 Відповісти
Сейчас в сторону Днепра кралатка полетела
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09.04.2022 23:21 Відповісти
Где видно?
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09.04.2022 23:32 Відповісти
Это мультик.
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09.04.2022 23:42 Відповісти
Осталось растрындеть Куйлу, где и когда там соберётся побольше людей...
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09.04.2022 23:26 Відповісти
Всегда недавал покоя вопрос: " Идиотами рождаются или становятся?". Война дала ответ.
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09.04.2022 23:30 Відповісти
Тріпло зелене.
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09.04.2022 23:32 Відповісти
Наводчик?
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09.04.2022 23:38 Відповісти
Про Краматорск ещё раз расскажи
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09.04.2022 23:40 Відповісти
Тільки вчора цей ушльопок розповідав що Краматорський залізничний вокзал від початку навали став евакуаційним хабом (((
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09.04.2022 23:42 Відповісти
Побільше розповідайте, де у нас запаси(
П#дараси зелені
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09.04.2022 23:40 Відповісти
З такими очільниками і координаторів не потрібно.....я в шоці...
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09.04.2022 23:41 Відповісти
координаты скажи. Боже, яке кончене(с)
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09.04.2022 23:49 Відповісти
Одні пустоголови виказують непотрібну інфу, а інші (редактори, в тому числі і на цензорі) це розповсюджують. Невже всі настільки тупі...
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09.04.2022 23:58 Відповісти
Ось чому Дніпру вночі і прилітало.

Засуньте йому у горлянку сєльотку!
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10.04.2022 10:47 Відповісти
"Болтун находка для шпиона", а этот Тимошенко ещё и идиот. Как и редакторы этого сайта.
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10.04.2022 23:11 Відповісти
 
 