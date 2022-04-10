Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях, - Денисова

На временно оккупированных территориях производится мобилизация украинских граждан для боевых действий на стороне государства-агрессора.

Об этом Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг начал принудительную мобилизацию в ряды преступной "народной милиции" на некоторых временно оккупированных территориях. Периодически задерживают мужчин на блокпосту в Васильевке Запорожской области. Также ведут перепись лиц мужского пола.

На въезде в Мелитополь на блокпостах российские оккупанты мужчин заставляют вступать в ряды российской армии. Аналогичные "предложения" военные РФ озвучивают в Геническе Херсонской области.

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Кроме того, в Мелитополе коллаборанты предоставляют российским боевикам списки квартир, в которых проживают мужчины.

Принудительная мобилизация на захваченных в РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.