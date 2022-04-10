Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях, - Денисова
На временно оккупированных территориях производится мобилизация украинских граждан для боевых действий на стороне государства-агрессора.
Об этом Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг начал принудительную мобилизацию в ряды преступной "народной милиции" на некоторых временно оккупированных территориях. Периодически задерживают мужчин на блокпосту в Васильевке Запорожской области. Также ведут перепись лиц мужского пола.
На въезде в Мелитополь на блокпостах российские оккупанты мужчин заставляют вступать в ряды российской армии. Аналогичные "предложения" военные РФ озвучивают в Геническе Херсонской области.
Кроме того, в Мелитополе коллаборанты предоставляют российским боевикам списки квартир, в которых проживают мужчины.
Принудительная мобилизация на захваченных в РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.
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Тоді багато де проходили подібні мітинги. І в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі... І що? Ці міста теж ватними називати?
Зараз настрої у населення зовсім інші.
В окупованих Херсоні, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Новоалексіївці, Каховці, Михайлівці, Токмаку ... і т.д. неодноразово проходили проукраїнські мітинги з вимогою до окупантів забиратися геть.
"Куля багато чого змінює в голові, навіть коли влучає у сідницю"(с)
Не треба наводити дані восьмирічної давнини. Так, кількість тих, хто встиг записатися до лав ВСУ, не так багато, як хотілося б, але таке характерно для всіх без виключенням міст.
Не всім хватило сміливості активно боронити свою країну, але повірте, що бажаючих примусово чи добровільно воювати на боці загарбників там зовсім нема і абсолютна більшість наразі бажають визволення.
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Слава нації
Смерть москалям
Мантри тамженашілюди залишилися в минулому...
Київу та Харкову більш повезло у тому сенсі, що їх було кому боронити. А оборона всього південного напрямку була провалена. І незважаючи на те, що практично всюди були організовані ТРО, воювати з автоматами проти танків - це самогубство, тому всі ці ТРО швидко розсмокталися.
Особенно меня умиляют те люди, которые наивно надеятся, что орки за всё ответят. Кому? Только ЗСУ, а те которые сбежали - спокойно будут доживать в Мордоре.
Так же само наивно полагать, что Мордор добровольно будет нам что-то возмещать. Поэтому неупоминание компенсаций Украине в переговорах есть самое что ни на есть предательство.
Или вы дождетесь, что там насильно мобилизируют мужиков, как в днр, и еще против них придется воевать.
Эти территории захвачены в первые дни войны, и уже месяц Зеленский ничего не делает, чтобы их освободить.
Он думает, что в результате мирного договора путин оттуда выведет свои войска.
Не выведет! Если они не будут *********, как оккупанты на севере Украины - он их оттуда никогда не выведет!
Я уже молчу, что на юге Украины там такие же зверства с людьми сейчас делают, как было и на севере.
А ТРУСЛИВЫХ РАБОВ или того хуже ДЕБИЛОВ "добровольцев" жалеть не надо, значит достойны быть пушечным фаршем и никаких "прощений" или снисхождений к ним быть не должно (наоборот , предательво и измена - смерть)!