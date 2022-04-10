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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях, - Денисова

рф,окупанти

На временно оккупированных территориях производится мобилизация украинских граждан для боевых действий на стороне государства-агрессора.

Об этом Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг начал принудительную мобилизацию в ряды преступной "народной милиции" на некоторых временно оккупированных территориях. Периодически задерживают мужчин на блокпосту в Васильевке Запорожской области. Также ведут перепись лиц мужского пола.

На въезде в Мелитополь на блокпостах российские оккупанты мужчин заставляют вступать в ряды российской армии. Аналогичные "предложения" военные РФ озвучивают в Геническе Херсонской области.

Также читайте: Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО

Кроме того, в Мелитополе коллаборанты предоставляют российским боевикам списки квартир, в которых проживают мужчины.

Принудительная мобилизация на захваченных в РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Автор: 

армия РФ (19154) Денисова Людмила (996) мобилизация (2751)


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Топ комментарии
+28
Кто звал путина?Гениченск,Мелитополь,Запорожье? Руки б тебе сломать чтобы ***** не писал
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10.04.2022 07:15
+17
Сколько можно писать про женевские конвенции? Да плевали они на всё!
Особенно меня умиляют те люди, которые наивно надеятся, что орки за всё ответят. Кому? Только ЗСУ, а те которые сбежали - спокойно будут доживать в Мордоре.
Так же само наивно полагать, что Мордор добровольно будет нам что-то возмещать. Поэтому неупоминание компенсаций Украине в переговорах есть самое что ни на есть предательство.
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10.04.2022 07:43
+12
Херсонская область была захвачена в первые часы войны. Орки проехались по ней "с ветерком". какие военкоматы???
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10.04.2022 07:47
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Кто звал путина?Гениченск,Мелитополь,Запорожье? Руки б тебе сломать чтобы ***** не писал
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10.04.2022 07:15 Ответить
А ось і Мелітополь 24.03.2014.
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10.04.2022 07:40 Ответить
это проплоченая шайка, в Киеве антимайдана не было, не помнишь?
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10.04.2022 08:00 Ответить
В Київ везли бидло з Домбасу за 200 гривень, а вони потім перекривали дорогу бо їм не заплатили. Звичайно ж пам"ятаю.
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10.04.2022 08:09 Ответить
та в Киеве и сегодня достаточно путинского быдла и сепарни, проплоченые корректировщики, наводчики, их не везут с Донбаса, это месные кролики.
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10.04.2022 09:03 Ответить
Часи Майдану і сьогодення двє большіє разніцьі. Ось що залишило після себе бидло в Маріїнському парку.
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10.04.2022 09:13 Ответить
сепары и ОПЗЖ были в Раде и тогда и сейчас
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10.04.2022 10:08 Ответить
Тоді вони були риганалами.
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10.04.2022 10:31 Ответить
Кацапні забагато будь-де в Україні, але у ватному Мелітополі їх переважна більшість, і якщо закривати на це очі, то ті території будуть втрачені так само як кримнаш та даунбас
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10.04.2022 10:38 Ответить
Ще один деб..л.
Тоді багато де проходили подібні мітинги. І в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі... І що? Ці міста теж ватними називати?
Зараз настрої у населення зовсім інші.
В окупованих Херсоні, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Новоалексіївці, Каховці, Михайлівці, Токмаку ... і т.д. неодноразово проходили проукраїнські мітинги з вимогою до окупантів забиратися геть.
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10.04.2022 08:01 Ответить
Рашисти і попхались туди де були проросійські мітинги сподіваючись що їх там зустрічатимуть з квітами. До Запоріжжя припхалась автоколона рашиських емісарів, та їм побили вікна в машинах і вигнали коліном під сраку.
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10.04.2022 08:14 Ответить
Не сердся. Тобі нагадати який відсоток людей до 14 року підтримував вступ до НАТО і ЄС? Якщо знайдеш сам то знайди, а ні то я нагадаю. І якраз на сході і півдні відсоток був найменшим. Тоді воно було як іграшки, а бач чим закінчилося. Та й так звана еліта ніяк накрастися не могла. Результат жахливий. Звісно простих людей звинувачувати у тих відсотках важко, у кожного своя робота, діти, турботи. Не може рядовий громадянин бути і експертом міжнародником, а от продажна еліта своїми іграми привела країну до катастрофи. До речі при повній підтримці такого ж ненажерливого заходу
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10.04.2022 08:15 Ответить
Ще станом на 23.02.2022, у Харкові, Мариуполі, Чернігові, Сумах, Миколаїві, Одесі.. був чималий відсоток любителів "руського миру". Спробуйте зараз назвати їх мешканців ватниками.
"Куля багато чого змінює в голові, навіть коли влучає у сідницю"(с)
Не треба наводити дані восьмирічної давнини. Так, кількість тих, хто встиг записатися до лав ВСУ, не так багато, як хотілося б, але таке характерно для всіх без виключенням міст.
Не всім хватило сміливості активно боронити свою країну, але повірте, що бажаючих примусово чи добровільно воювати на боці загарбників там зовсім нема і абсолютна більшість наразі бажають визволення.
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10.04.2022 08:45 Ответить
думаю ты долб..б и провокатор. или просто мудак!
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10.04.2022 07:20 Ответить
Ти звідки, герой - довбо.об?
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10.04.2022 07:23 Ответить
тыублюдок конченый
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10.04.2022 07:24 Ответить
он провокатор
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10.04.2022 08:06 Ответить
******** совсем? Козел.
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10.04.2022 07:37 Ответить
Ты полудурок кто кого звал? Какая вата? Тут люди ждут ЗСУ, а мужики хотят поскорее вступить в ЗСУ и гнать орков до Крыма, а потом может и из него. Иди наверное в спам провокатор.
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10.04.2022 08:03 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка

...
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 07:22 Ответить
Це і мавпа може писати одне і те ж на кожній темі.
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10.04.2022 07:26 Ответить
ну раз українська влада зассала озброїти населення перед війною, то це зроблять окупанти
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10.04.2022 07:37 Ответить
Думаю поблизу лінії фронту, добути зброю і встати в якесь військове формування цілком можливо, інша справа що з стрілецькою зброєю без підтримки ЗСУ відбивати атаки ворога майже неможливо
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10.04.2022 07:48 Ответить
Их пошлют на минные поля или чтобы они определили где снайперы сидят и огневые точки ВСУ. Также как ОРДЛО - это просто мясо для массовки. Куда надо - туда пошлют. Помрет - так помрет, выживет - ну повезло значит.
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10.04.2022 07:52 Ответить
100% так і буде. Ситуація повний відчай. І сподіватись, що я " при першій можливості перейду на бік ЗСУ, втічу, мы з пацана о єднає ось, розстріляєм російських командирів і до наших", на жаль, в реальних обставинах зробити буде майже неможливо, або це буде реальний бій, де вже ніхто нічого не зможе зробити і зрозуміти. Таких випадків слід уникати. Якщо є хоча б якийсь суттєвий шанс, то треба виходити на контрольовані Україною території. Ця ситуація взагалі не порівнюється з окупацією 2014 в ордло і Криму. І гірша ніж окупація нацистською Німеччиною СРСР в 1941 році.
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10.04.2022 09:57 Ответить
Й населення, озброєне зброєю окупантів, має зробити правильний вибір, інакше ніхто не буде розрізняти їх та окупантів...

Мантри тамженашілюди залишилися в минулому...
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10.04.2022 07:54 Ответить
Нет ничего дороже людей.
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10.04.2022 08:19 Ответить
Под мантры "это же наши люди" мы и получили десятки тысячи убитых и миллионы беженцев. Надо научится отсекать по живому, чтобы зараза не распространялась. Это надо было сделать еще с ДНР и ЛНР, которым надо было отрубить всю помощь, а не кормить этот гнойник. Теперь бандиты оттуда и устанавливают в Мелитополях подобные комендатуры. Никакой жалости к подобным вещам быть не может - это зараза.
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10.04.2022 08:47 Ответить
100%
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10.04.2022 09:59 Ответить
и после этого, чем ты отличаешся от русских фашистов и их методов?
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10.04.2022 10:43 Ответить
Наверное, тем что я никого не хочу убивать и обманывать. А те кто говорит "там же наши люди" просто создает новые катастрофы, но делают это под маской гуманизма. В итоге страдают обе стороны. Если бы Украина не кормила ОРДЛО, то сейчас бы они не лезли сюда убивать.
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10.04.2022 16:07 Ответить
Это сталинсике методы. Отрубить продовольствие чтоб наши в Херсоне, Бердянске, Мелитополе с голоду помирали. ТЫ мерзость фашистская жило при голодоморе ?
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10.04.2022 18:40 Ответить
Так сталинские или фашистские? И что лучше - чтобы они умирали с голоду c вероятностью на спасение или жили в бесконечном аду?
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10.04.2022 19:53 Ответить
лучше вовремя начинать лечится, чтоб потом не писать подобные глупости
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10.04.2022 19:57 Ответить
Глупость это призывать к гуманизму на самом деле финансируя создания анклавов, где правят террористы и садисты. И всё это под маской защиты мирного населения.
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10.04.2022 20:37 Ответить
одне запитання чому вони всі не прийшли в воєнкомати 24.02.2022 ?????= пройшло 47 діб війни СЛАВА ЗСУ
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10.04.2022 07:38 Ответить
Херсонская область была захвачена в первые часы войны. Орки проехались по ней "с ветерком". какие военкоматы???
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10.04.2022 07:47 Ответить
Тоді де партизани на яких так розраховували під час війни. Я написала була якось про Маріуполь. При 400 000 залишеному там населенню яка частина була чоловічої статі, що защитникам просто допомогти,стати на місце загиблих. Тепер їх просто забирають в армію орків. Дтвно якось і з мерами.
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10.04.2022 09:26 Ответить
Влада там ватна. Була на 100%.зараз можливо на 30%, чи гіпотетично на 50%.що стосується населення, то чисто субєктивно, теж напівватники. Тому їхня задача була просто вижити, я про чоловіків, а потім вже коли дійшло стало пізно щось робити, бо місто контролюється ЗСУ частково. Ну і не навчений чоловік як солдат фактично нуль, або додаткова проблема для бойового підрозділу. До війни потрібно було готуватись заздалегідь. Я так розумію, що в Маріуполі тероборона існувала лише на папері.
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10.04.2022 10:11 Ответить
лечи голову друг! ечего не было. Военкоматы мля пхаха у Зеленского такое спрашуй или у командующего Юга.
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10.04.2022 08:07 Ответить
А в Київі всі прийшли в військомат? Чи в містах на заході України?
Київу та Харкову більш повезло у тому сенсі, що їх було кому боронити. А оборона всього південного напрямку була провалена. І незважаючи на те, що практично всюди були організовані ТРО, воювати з автоматами проти танків - це самогубство, тому всі ці ТРО швидко розсмокталися.
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10.04.2022 08:19 Ответить
не было тро на юге. оно было сформировано уже в день начало войны, их мурижили долго не давали оружие. потом дали ржавые ак и жменю патронов. Ну а дальше понятно.
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10.04.2022 09:45 Ответить
Якби так. Не було тат тро навіть з автоматами.
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10.04.2022 10:13 Ответить
в Херсоне ТРО с коктейлями вышло против орков. Все полегли в сиреневом парке
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10.04.2022 12:16 Ответить
Вище дописувач написав, що були з напівіржавими автоматами і патронами насипом на 2 ріжка. І з коктелями були. Але все це робилось спонтанно, в перший день агресії. Тому результат такий су ний.
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10.04.2022 13:57 Ответить
ХАЙ БЕРУТЬ =НАШІ КОЗАКИ СКАЖУТЬ ЩО РОЗВАЛИЛИ ОРКІВ З СЕРЕДИНИ= ну є можливість заху..ть орка в спину Іі не одного
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10.04.2022 07:40 Ответить
Сколько можно писать про женевские конвенции? Да плевали они на всё!
Особенно меня умиляют те люди, которые наивно надеятся, что орки за всё ответят. Кому? Только ЗСУ, а те которые сбежали - спокойно будут доживать в Мордоре.
Так же само наивно полагать, что Мордор добровольно будет нам что-то возмещать. Поэтому неупоминание компенсаций Украине в переговорах есть самое что ни на есть предательство.
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10.04.2022 07:43 Ответить
Также как те кто обстреливали грузинские села в 2008, а в конце 80ых забивали мирных протестующих в странах Балтии саперными лопатками. Они ни за что не ответили и до сих пор, те кто жив, хвалятся как они безнаказанно убивали.
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10.04.2022 07:49 Ответить
я давно говорил что после захвата Херсона, Мелитополя, Бердянска мужиков принудительно мобилизируют и погонят на убой. Тут многие вякали "им дай оружие они будут стрелять в орков". Их запугают расправой над близкими, и те вынуждены будут стрелять туда куда им скажут.
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10.04.2022 08:04 Ответить
Тоді вони мають розуміти, що ЗСУ будуть їх нищити так само, як й кацапів й лугандонів...
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10.04.2022 08:10 Ответить
И их семьи тоже будут семьями русских оккупантов.
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10.04.2022 08:52 Ответить
По факту оркі хочуть створити прецедент громадянської війни. Дуже вигідна тема для ефективної пропаганди для внутрішнього споживача і на експорт. Головне щоб шеврони були чергової народної республіки і якийсь новопридуманий прапор хнр.
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10.04.2022 10:21 Ответить
Зараз методи 2014 року не пройдуть... Зараз чітко сказано, що всі ці "народні республіки" є маріонетками окупантів... Й мова йде тільки про окупаційні війська, без поділу на власне кацапів, лугандонів та іншу наволоч
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10.04.2022 10:30 Ответить
Для внутрішнього споживання на ура, для експорту так, малоймовірно. І швидше за все у них зараз це не на часі, купа інших проблем. Заготовки хнр навіть не було, бо вже б на третій день ганчірка хнр теліпалась би на адмінбудівлях.
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10.04.2022 10:43 Ответить
они будут думать о своих детях которых вывезли в крым, и что с ними могут сделать, если папа откажеться от мобилизации. А что бы ты выбрал? Подобные мобилизации будут происходить в каждом захваченном городе.
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10.04.2022 08:54 Ответить
Я бы не торчал вместе с семьей в городе, который может быть оккупирован.
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10.04.2022 09:21 Ответить
по твоему в Херсоне люди думали что в случаи войны через пару часов орки будут возле города? Все ж надеялись на власть, думали что там дороги с крыма заминированы, подготовлено все к обороне.
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10.04.2022 09:49 Ответить
Ясно, вони вважали, що за них має думати хтось інший, але не вони самі... Зараз не минуле століття, необхідна для прийняття рішення інформація знаходиться миттєво...
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10.04.2022 10:04 Ответить
гос. управлением должна была осуществлятся эвакуация населения, поездом, автобусами автомобилями. Эвакуация даже не была обьявлена, т.к. русня за три часа пешком окружили Херсон. Тебе сколько лет, писака диванный, что ты такие элементарные вещи неспособен понять.
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10.04.2022 10:17 Ответить
Інформація знаходиться, а розуму її проаналізувати не має.
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10.04.2022 10:25 Ответить
куда? мгоно беженцев ты у себя в доме приютил?
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10.04.2022 09:50 Ответить
Ти взагалі хто? З Ольгіно пинеш, кацап?)
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10.04.2022 10:01 Ответить
да такие патриоты как ты наверно первые были в очередях на границе в польшу
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10.04.2022 10:10 Ответить
Трусость и коллаборанство не имеют оправдания. Это всегда личный выбор.
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10.04.2022 20:40 Ответить
Ну так освобождайте их!

Или вы дождетесь, что там насильно мобилизируют мужиков, как в днр, и еще против них придется воевать.

Эти территории захвачены в первые дни войны, и уже месяц Зеленский ничего не делает, чтобы их освободить.

Он думает, что в результате мирного договора путин оттуда выведет свои войска.

Не выведет! Если они не будут *********, как оккупанты на севере Украины - он их оттуда никогда не выведет!

Я уже молчу, что на юге Украины там такие же зверства с людьми сейчас делают, как было и на севере.
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10.04.2022 08:09 Ответить
ви в Україні?
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10.04.2022 09:13 Ответить
Что-то мне подсказывает что всем ***** на Херсон который отдали сразу этим ублюдкам. В новостях не вспоминают его, освобождения нет. Забили на нас походу
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10.04.2022 08:38 Ответить
Ні.
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10.04.2022 08:43 Ответить
Херсон не особенный. Тоже самое касается большинства мест и на севере. Когда творились зверства в Буче и Ирпине рассказывали про Киев.
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10.04.2022 08:50 Ответить
Херсон особенный, потому что там орки будут проводить принудительную мобилизацию. И мужиков будут кидать на передок
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10.04.2022 09:54 Ответить
Мда, ситуация конечно не из приятных. С направления которое считалось наиболее уязвимым, у орков больше всего успеха. Население здесь на 70% за Украину. Не знаю как в других местах, но с Херсона выезжать довольно проблематично, так как постоянно идут бои. Людей много выезжает, а многие попросту боятся после увиденного в киевской области.
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10.04.2022 09:51 Ответить
А чого вату у владу вибирали? Хоча кожному корупціонеру і балаболу-популісту, що у владу обирався в голову не заглянеш. Це стосується не лише Херсону.
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10.04.2022 10:34 Ответить
Кто не РАБ того заставить невозможно!
А ТРУСЛИВЫХ РАБОВ или того хуже ДЕБИЛОВ "добровольцев" жалеть не надо, значит достойны быть пушечным фаршем и никаких "прощений" или снисхождений к ним быть не должно (наоборот , предательво и измена - смерть)!
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10.04.2022 09:55 Ответить
В окупованих Херсоні, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Новоолексіївці, Каховці, Михайлівці, Токмаку ... і т.д. неодноразово проходили проукраїнські мітинги з вимогою до окупантів забиратися геть. Так, є і діють справжні патріоти України ! Але не забувайте, що Херсон здали оркам СБУшники на чолі з начальником УСБУ в Херсонській області ! Ті, хто мав за обов'язок викривати зрадників самі стали зрадниками !!!!
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10.04.2022 10:48 Ответить
 
 