Окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених територіях, - Денісова

На тимчасово окупованих територіях провадиться мобілізація українських громадян для бойових дій на боці держави-агресора.

Про це Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог почав примусову мобілізацію до лав злочинної "народної міліції" на деяких тимчасово окупованих територіях. Періодично затримують чоловіків на блокпосту у Василівці Запорізької області. Також ведуть перепис осіб чоловічої статі.

На в'їзді у Мелітополь на блокпостах російські окупанти чоловіків примушують вступати до лав російської армії. Аналогічні "пропозиції" військові РФ озвучують у Генічеську Херсонської області.

Крім того, у Мелітополі колаборанти надають російським бойовикам списки квартир, у яких проживають чоловіки.

Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Також читайте: Росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, 20-40 вбитих при кожній атаці на наші позиції, - Гайдай