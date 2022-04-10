Окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених територіях, - Денісова
На тимчасово окупованих територіях провадиться мобілізація українських громадян для бойових дій на боці держави-агресора.
Про це Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог почав примусову мобілізацію до лав злочинної "народної міліції" на деяких тимчасово окупованих територіях. Періодично затримують чоловіків на блокпосту у Василівці Запорізької області. Також ведуть перепис осіб чоловічої статі.
На в'їзді у Мелітополь на блокпостах російські окупанти чоловіків примушують вступати до лав російської армії. Аналогічні "пропозиції" військові РФ озвучують у Генічеську Херсонської області.
Крім того, у Мелітополі колаборанти надають російським бойовикам списки квартир, у яких проживають чоловіки.
Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.
Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.
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Тоді багато де проходили подібні мітинги. І в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі... І що? Ці міста теж ватними називати?
Зараз настрої у населення зовсім інші.
В окупованих Херсоні, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Новоалексіївці, Каховці, Михайлівці, Токмаку ... і т.д. неодноразово проходили проукраїнські мітинги з вимогою до окупантів забиратися геть.
"Куля багато чого змінює в голові, навіть коли влучає у сідницю"(с)
Не треба наводити дані восьмирічної давнини. Так, кількість тих, хто встиг записатися до лав ВСУ, не так багато, як хотілося б, але таке характерно для всіх без виключенням міст.
Не всім хватило сміливості активно боронити свою країну, але повірте, що бажаючих примусово чи добровільно воювати на боці загарбників там зовсім нема і абсолютна більшість наразі бажають визволення.
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Слава нації
Смерть москалям
Мантри тамженашілюди залишилися в минулому...
Київу та Харкову більш повезло у тому сенсі, що їх було кому боронити. А оборона всього південного напрямку була провалена. І незважаючи на те, що практично всюди були організовані ТРО, воювати з автоматами проти танків - це самогубство, тому всі ці ТРО швидко розсмокталися.
Особенно меня умиляют те люди, которые наивно надеятся, что орки за всё ответят. Кому? Только ЗСУ, а те которые сбежали - спокойно будут доживать в Мордоре.
Так же само наивно полагать, что Мордор добровольно будет нам что-то возмещать. Поэтому неупоминание компенсаций Украине в переговорах есть самое что ни на есть предательство.
Или вы дождетесь, что там насильно мобилизируют мужиков, как в днр, и еще против них придется воевать.
Эти территории захвачены в первые дни войны, и уже месяц Зеленский ничего не делает, чтобы их освободить.
Он думает, что в результате мирного договора путин оттуда выведет свои войска.
Не выведет! Если они не будут *********, как оккупанты на севере Украины - он их оттуда никогда не выведет!
Я уже молчу, что на юге Украины там такие же зверства с людьми сейчас делают, как было и на севере.
А ТРУСЛИВЫХ РАБОВ или того хуже ДЕБИЛОВ "добровольцев" жалеть не надо, значит достойны быть пушечным фаршем и никаких "прощений" или снисхождений к ним быть не должно (наоборот , предательво и измена - смерть)!