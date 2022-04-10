Ночью над Днепропетровщиной сбиты два вражеских беспилотника, - Резниченко
Защитники Украины ночью сбили над Днепропетровщиной два вражеских беспилотника.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!", - отметил он.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий10.04.2022 09:43 Ответить Мне нравится 2
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