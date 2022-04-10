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Новости Война
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Ночью над Днепропетровщиной сбиты два вражеских беспилотника, - Резниченко

безпілотник

Защитники Украины ночью сбили над Днепропетровщиной два вражеских беспилотника.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!", - отметил он.

Также читайте: В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть "прилеты" в разных районах области, - председатель ОВА Резниченко

армия РФ (19154) беспилотник (3567) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3928)


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очень хорошо.
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10.04.2022 09:43 Ответить
 
 