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Новини Війна
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Вночі над Дніпропетровщиною збито два ворожі безпілотники, - Резніченко

безпілотник

Захисники України вночі збили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!", - зауважив він.

Також читайте: У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є "прильоти" у різних районах області, - голова ОВА Резніченко

Автор: 

армія рф (17302) безпілотник (4133) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3701)


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очень хорошо.
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10.04.2022 09:43 Відповісти
 
 