Вночі над Дніпропетровщиною збито два ворожі безпілотники, - Резніченко
Захисники України вночі збили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!", - зауважив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар10.04.2022 09:43 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль