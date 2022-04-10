Вночі над Дніпропетровщиною збито два ворожі безпілотники, - Резніченко

Захисники України вночі збили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!", - зауважив він.

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