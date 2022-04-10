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Немецкая компания предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц, - СМИ

німеччина

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По данным издания, соответствующее предложение было направлено в Министерство экономики Германии в субботу.

Стоимость 100 гаубиц, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. В качестве альтернативы также предлагаются гаубицы в варианте на БТР Boxer за 1,2 миллиарда евро.

В то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии более 30 километров.

Как сообщают украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставки самоходных гаубиц будут проходить по круговой схеме. Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся пробелы будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

Первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть раньше второй половины 2024 года. Полные поставки будут завершены к 2027 году.

Любое подобное решение должно быть одобрено немецким советом безопасности.

Читайте также: Германия достигла предела по поставке Украине оружия из составов Бундесвера, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

Автор: 

Германия (6943) оружие (10204) Украина (44934)


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Топ комментарии
+31
100 шт це дуже багато. У нас мабуть стільки немає.

Тим більше і порівнювати нічого. Ця гаубиця найкраща в світі. Німці вміють робити довершені залізяки.
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10.04.2022 11:17
+29
Ні, читайте уважніше! Україні постачання відбудуться зі складів Буденсу, а виробник вже потім компенсує ці "витрати"!!!
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10.04.2022 11:14
+26
👍💪
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10.04.2022 11:10
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10.04.2022 11:10 Ответить
100 шт це дуже багато. У нас мабуть стільки немає.

Тим більше і порівнювати нічого. Ця гаубиця найкраща в світі. Німці вміють робити довершені залізяки.
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10.04.2022 11:17 Ответить
Паладін цілком порівняний, і при цьому набагато дешевший.
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10.04.2022 12:23 Ответить
Є ні ця гаубиця може лупнути і на 70 км і досить влучно.Паладін гірший
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10.04.2022 12:52 Ответить
Вельми хороша і точна арт система як і все німецьке
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10.04.2022 12:54 Ответить
У Паладіна в рази більший арсенал керованих снарядів, які теж можуть бити на порівнювану відстань.
Але 10 Паладінів будуть точно ефективніші за 1 PzH 2000, за однією ціною
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10.04.2022 13:24 Ответить
Не треба судити про якість озброєння за ширпотрєбом. Американське озброєння випереджає німецьке років на 15 щонайменше.
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10.04.2022 13:25 Ответить
А чому так швидко , всього через 30 місяців ? Давайте вже через сто років, Україна не поспішає...
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10.04.2022 11:12 Ответить
Ні, читайте уважніше! Україні постачання відбудуться зі складів Буденсу, а виробник вже потім компенсує ці "витрати"!!!
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10.04.2022 11:14 Ответить
Так це про нові гаубиці пишуть. Ті, що є зараз на складах, дають нам, а через 30 місяців отримають заміну
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10.04.2022 11:15 Ответить
Да что то быстро Всего то больше двух лет
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10.04.2022 11:16 Ответить
Нам віддадуть вже наявні, а для війська ФРН заміну виготовлять саме у вказані терміни - уважніше читайте.
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10.04.2022 11:43 Ответить
Так треба було вчасно замовляти, а не купувати кацапське паливо, мазут, добрива, атомні збірки тощо.
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10.04.2022 12:24 Ответить
30 месяцев?? Зачем же торопиться то???
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10.04.2022 11:12 Ответить
Ні, читайте уважніше! Україні постачання відбудуться зі складів Бундеса, а виробник вже потім компенсує ці "витрати"!!!
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10.04.2022 11:15 Ответить
100 дадут сразу, что на вооружении бундесвера.
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10.04.2022 11:16 Ответить
их нет в наличии исправных 100 штук
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10.04.2022 13:42 Ответить
А сколько есть?
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10.04.2022 14:05 Ответить
Дорога ложка к обеду.
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10.04.2022 11:16 Ответить
Так судячи з новин у вас війна хронічна, кордони 2014 року,хотя може щось і зміниться ще. Порохова бочка не на один рік готується владою України. Це нове озброєння, а що ви виробляєте самі на сьогодні.
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10.04.2022 11:17 Ответить
их мало выпустили и сау это очень трудоёмкий процесс или это или арчера из Швеции хотя корейские к 9 е не хуже
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10.04.2022 11:18 Ответить
Там ще в них бетери є найкращі в світі
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10.04.2022 11:16 Ответить
Все что они планирую передать, ШОльц блокирует!
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10.04.2022 11:15 Ответить
"Продати" і "передати" - різні речі.
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10.04.2022 11:50 Ответить
Стіна Яценюка створювалась не для оборони, а для спостереження.
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10.04.2022 11:19 Ответить
Блин, как вы новость читаете? "Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць."
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10.04.2022 11:19 Ответить
ви дуже неуважні! поставки негайно! вчіться аналізувати прочитане!
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10.04.2022 11:19 Ответить
Написано ведь, что " Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі."
А 30 месяцев, это срок возмещения техники в самой Германии.
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10.04.2022 11:20 Ответить
роз'яснювальну роботу провела клилишній очильник Бундесверу п. баронесса Урсула ФДЛ?
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10.04.2022 11:17 Ответить
А навіщо нам ці гаубиці в 2024 році? Ослів та ведмедів ганяти по території,яку зараз займає лепрозорій під назвою "рф"?
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10.04.2022 11:18 Ответить
100 дадут сразу, что на вооружении бундесвера.
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10.04.2022 11:20 Ответить
Ви, як і багато інших, не звернули увагу на те, щоми отримаємо наявні на складах апарати, а фірма до 24-го року замістить їх новими.
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10.04.2022 11:23 Ответить
Я не знаю як ці люди читають, вони якось вибірково сприймають інформацію.
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10.04.2022 11:38 Ответить
Не нам не надо, у нас этого гуталину...

Бундесвер у найкоротші терміни надасть, але рішення має бути ухвалене радою безпеки німетчини.
Скільке часу пройде на прийняття цього рішення і чи буде воно взагалі схвальним, оце питання.
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10.04.2022 11:21 Ответить
Слишком долго, СЕЙЧАС нужно оружие которое можно передать и пользоваться в течении 5-10 дней!
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10.04.2022 11:23 Ответить
Треба взяти військові частини з цих областей і відправити їх звільняти Херсон.

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10.04.2022 11:24 Ответить
Було б непогано, але впевнений, що військові з цих регіонів не сидять зараз вдома, а працюють там куди їх вже направили.
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10.04.2022 13:39 Ответить
На цензорі всі новини пишуть російською мовою, а потім перекладають на основну мову сайту українську???????
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10.04.2022 11:28 Ответить
через тридцять місяців Україна і сама зможе наклепати своїх і не гірших САУ. САУ і танки нам потрібні вже вчора, завтра у нас будуть свої чи нададуть друзі, а не продажні фашисти
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10.04.2022 11:29 Ответить
Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі. Джерело:
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10.04.2022 11:32 Ответить
Я бачу, тут дехто не розуміє важливість допомоги озброєнням як для нас, так і для тих країн, які її надають. Ви розумієте, що країни передають нам озброєння, фактично відриваючи його від себе? Це ризик. Адже, якщо Україна не втримає ворога, то тим країнам не буде, чим захищатися! Тому треба бути вдячними за будь-яку допомогу, а не критикувати кожний раз, коли ті країни розмірковують над подальшою допомогою. Це їх право!
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10.04.2022 11:29 Ответить
Eto bylo bi otlycno ja uze tut pisal.Oni daze do 60 kilometrov streliajut,eto ot snariada zavyset,jest u nix takoje sto otnim vystrelom letiiat 5 snariadov v raznyje poziciji.Oni kak minimum 5 raz luce cem novyje ruskije msta.Boxer takze samoje lucije iz vsego sto jest v mire svojiom klase bez konkurentov tam zacyta 6 klasa takze eto samoje krutoje sto jest,kak i PZ2000 oni samyje lucije v svojiom klase
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10.04.2022 11:31 Ответить
Tut variant ******* na Boxer,oni tolko teper ix probyvajet,no tam kruto.******* streliajet pocti neostanavlivajas,eto ja nigde takogo nevydel,na dalnost 40 kilometrov.Tam vsego 2 celoveka nuzni
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10.04.2022 11:36 Ответить
Це найкращі в світі САУ.
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10.04.2022 11:33 Ответить
..а може краще дорогу де-небуть перекласти з місця на місце?..(((
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10.04.2022 11:38 Ответить
росъянцы немецкую технику любят, гаубицы им понравяцца
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10.04.2022 11:39 Ответить
Треба купити у братньої Словаччини. Там і більш далекобійні й держава дружня.
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10.04.2022 11:48 Ответить
Що більш далекобійник? Німецькі гаубиці найкращі в світі. Яка Словаччина? Аби написати ..
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10.04.2022 12:22 Ответить
Німеччина - 185 одиниць.
Греція - 24 одиниць.
Італія - 70 одиниць.
Нідерланди - 57 одиниць.
Угорщинаー24
Литваー21
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10.04.2022 13:43 Ответить
словаки нам уже передали 16 "жужан". Вы хотите с них еще и штаны снять?
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10.04.2022 15:57 Ответить
Зузани вже передали? І може чули за наші Дани?
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10.04.2022 16:08 Ответить
2С22 «Богдана» - перспективна українська колісна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 самохідна гаубиця , з гарматою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_155_%D0%BC%D0%BC калібру 155 мм . «Богдана» стала першою українською САУ, що розроблена під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E «натівський» калібр 155 мм

Характеристики бойової частини:

Гармата:

Калібр: 155 мм
Довжина: 52 калібрів
Кути підвищення: +5…+65°

Автомат заряджання на 6 снарядів
Швидкострільність: 4-6 пострілів на хвилину
Боєзапас - контейнери на 20 снарядів
Дальність вогню:

мінімальна: 780 м
максимальна

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
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10.04.2022 12:04 Ответить
Наприкінці грудня 2019 року розпочалися випробування САУ, та було завершено перший етап, проведено гідропостріл.

За даними ЗМІ всього «Богдана» встигла здійснити сім пострілів, з яких два - гідропостріли, два - холості постріли і три постріли інертними снарядами. Це сталось через те, що виробник звинувачує Міністерство оборони у тому, що воно переклало на нього закупівлю снарядів для випробувань. Мініоборони ж, в затримках з «Богданою», звинувачує головного виконавця дослідно-конструкторської роботи, який не виконав зобов'язань на етапі попередніх випробувань. Є навіть кілька рішень судів. Зокрема рішенням Господарського суду м. Києва по справі № 910/10322/19, терміни державних випробувань перенесені на друге півріччя 2021 року

------------------------------

Ось так в нас розроблялась зброя, коли країна знаходилась практично під час війни. Все злагоджено, швидко, оперативно. 3 роки вирішувати, хто має снаряди для випробувань закуповувати.
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10.04.2022 12:11 Ответить
Не хочу розчаровувати, але Богдана - це мертвонароджена дитина українського оборонпрому. Дешевше та швидше розробити щось нове, аніж доводити до ума це. Читайте фахівців. Того ж Чмута, до прикладу.
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10.04.2022 14:21 Ответить
Новина неточно сформульована... ну навіщо українцям знати, коли будуть заповнені "прогалини" в бундесвері? Українцям важливі дати поставки в Україну.
А цієї інформації - або бракує, або "нові... друга половина 2024" року стосується поставок в Україну.

"Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. " (цензор)
Тут залежить, чи "нові" означає - щойно виготовлені, чи "нові" означає "нові для України" (бо Україна раніше не мала такого озброєння).

Для такого формулювання все ж можливі як перший, так і другий варіанти !

Може, якби німці раніше не ветували таких домовленостей напряму з виробником, то не було би підозр. Але ж німці неодноразово робили вигляд, що от-от будуть допомагати, а потім придумували "відмазки" (не знали адреси куди відправити чи щось там ще).
Тому й читачі чіпляються до неточності формулювань.
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10.04.2022 12:14 Ответить
Через 30 місяців на фіг це треба? Краще за такі гроші купити Dana-M2 155 мм ціна 1,2 ляма $
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10.04.2022 12:15 Ответить
читайте новость внимательно, там сказано, что 100 штук дадут со складов, а 30 месяцев это поставки Бундесу взамен них
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10.04.2022 12:54 Ответить
покупать лучше у Британии или США, а вот это немецкое накуй. Они если хотят продать значит оно драгло. Они нам были бмп зажали те что на списание. А тут вдруг нате покупайте. Ага.
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10.04.2022 12:47 Ответить
Немецкие пушки Rheinmetall считаются лучшими в мире. Протестирован в 2020 году в Южной Африке. Самоходная гаубица PzH2000 длиной 52 калибра имела дальность стрельбы 67 километров.
RHEINMETALL: ТРИ МИРОВЫХ РЕКОРДА .
https://www.spartanat.com/2019/11/rheinmetall-drei-weltrekorde-im-steilfeuer/
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10.04.2022 13:26 Ответить
Так, один з лідерів) Але чомусь довго йде процес, навіть дуже. Ну і ********** теж питання
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10.04.2022 16:12 Ответить
Виникає тільки одне питання: Чи нам їх дадуть безкоштовно або продадуть "врозстрочку"? Адже сумніваюсь - що у України зараз є вільні 50 млд.
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10.04.2022 12:51 Ответить
нам дают деньги на вооружение, вот их и потратим
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10.04.2022 12:53 Ответить
вітаю панове,зараз ми спостерігаємо смерть українського ВПК,якщо хтось думає що після таких покупок будуть якісь інвестиуію у нашу оборонку,варто зняти рожеві окуляри...
якщо все буде так то українська армія стане повністю залежна від постачання закордонних компаній...хоча смерть того ж суднобудування відбулася після засовлення катерів і корветів без ЖОДНОЇ української системи озброєння чи навіть силових установок.
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10.04.2022 13:15 Ответить
То давайте скажімо москалям "Почекайте, не нападайте, зараз ми розробимо власним ВПК новітні САУ, а потім вже можете розпочинати війну"
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10.04.2022 13:46 Ответить
а они те катера и корабли нужны были украине?Зачем?
Что б наклепать 20 адмиралов на 10 катеров?
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10.04.2022 13:47 Ответить
флот в черноморской луже не нужен никому-деньги просто на ветер.
И в составе ВСУ 15000 человек это флот (часть конечно морские десантники ,что воюют ,но что делают остальные малопонятно-ну кроме потопления кораблей на рейде-а некоторые и того не сделали и сдачи в плен )
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10.04.2022 14:05 Ответить
************** 2000 классная штука в умелых руках. В своем классе эта самоходка лучшая в мире
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11.04.2022 01:19 Ответить
чур кресты не стирать.
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11.04.2022 06:58 Ответить
 
 