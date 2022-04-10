Немецкая компания предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц, - СМИ
Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.
По данным издания, соответствующее предложение было направлено в Министерство экономики Германии в субботу.
Стоимость 100 гаубиц, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. В качестве альтернативы также предлагаются гаубицы в варианте на БТР Boxer за 1,2 миллиарда евро.
В то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии более 30 километров.
Как сообщают украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставки самоходных гаубиц будут проходить по круговой схеме. Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся пробелы будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.
Первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть раньше второй половины 2024 года. Полные поставки будут завершены к 2027 году.
Любое подобное решение должно быть одобрено немецким советом безопасности.
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Тим більше і порівнювати нічого. Ця гаубиця найкраща в світі. Німці вміють робити довершені залізяки.
Але 10 Паладінів будуть точно ефективніші за 1 PzH 2000, за однією ціною
А 30 месяцев, это срок возмещения техники в самой Германии.
Бундесвер у найкоротші терміни надасть, але рішення має бути ухвалене радою безпеки німетчини.
Скільке часу пройде на прийняття цього рішення і чи буде воно взагалі схвальним, оце питання.
Греція - 24 одиниць.
Італія - 70 одиниць.
Нідерланди - 57 одиниць.
Угорщинаー24
Литваー21
Характеристики бойової частини:
Гармата:
Калібр: 155 мм
Довжина: 52 калібрів
Кути підвищення: +5…+65°
Автомат заряджання на 6 снарядів
Швидкострільність: 4-6 пострілів на хвилину
Боєзапас - контейнери на 20 снарядів
Дальність вогню:
мінімальна: 780 м
максимальна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
За даними ЗМІ всього «Богдана» встигла здійснити сім пострілів, з яких два - гідропостріли, два - холості постріли і три постріли інертними снарядами. Це сталось через те, що виробник звинувачує Міністерство оборони у тому, що воно переклало на нього закупівлю снарядів для випробувань. Мініоборони ж, в затримках з «Богданою», звинувачує головного виконавця дослідно-конструкторської роботи, який не виконав зобов'язань на етапі попередніх випробувань. Є навіть кілька рішень судів. Зокрема рішенням Господарського суду м. Києва по справі № 910/10322/19, терміни державних випробувань перенесені на друге півріччя 2021 року
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Ось так в нас розроблялась зброя, коли країна знаходилась практично під час війни. Все злагоджено, швидко, оперативно. 3 роки вирішувати, хто має снаряди для випробувань закуповувати.
А цієї інформації - або бракує, або "нові... друга половина 2024" року стосується поставок в Україну.
"Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. " (цензор)
Тут залежить, чи "нові" означає - щойно виготовлені, чи "нові" означає "нові для України" (бо Україна раніше не мала такого озброєння).
Для такого формулювання все ж можливі як перший, так і другий варіанти !
Може, якби німці раніше не ветували таких домовленостей напряму з виробником, то не було би підозр. Але ж німці неодноразово робили вигляд, що от-от будуть допомагати, а потім придумували "відмазки" (не знали адреси куди відправити чи щось там ще).
Тому й читачі чіпляються до неточності формулювань.
RHEINMETALL: ТРИ МИРОВЫХ РЕКОРДА .
https://www.spartanat.com/2019/11/rheinmetall-drei-weltrekorde-im-steilfeuer/
якщо все буде так то українська армія стане повністю залежна від постачання закордонних компаній...хоча смерть того ж суднобудування відбулася після засовлення катерів і корветів без ЖОДНОЇ української системи озброєння чи навіть силових установок.
Что б наклепать 20 адмиралов на 10 катеров?
И в составе ВСУ 15000 человек это флот (часть конечно морские десантники ,что воюют ,но что делают остальные малопонятно-ну кроме потопления кораблей на рейде-а некоторые и того не сделали и сдачи в плен )