Немецкая компания предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц, - СМИ

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По данным издания, соответствующее предложение было направлено в Министерство экономики Германии в субботу.

Стоимость 100 гаубиц, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. В качестве альтернативы также предлагаются гаубицы в варианте на БТР Boxer за 1,2 миллиарда евро.

В то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии более 30 километров.

Как сообщают украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставки самоходных гаубиц будут проходить по круговой схеме. Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся пробелы будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

Первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть раньше второй половины 2024 года. Полные поставки будут завершены к 2027 году.

Любое подобное решение должно быть одобрено немецким советом безопасности.

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