Німецька компанія пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць, - ЗМІ
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.
За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включно з навчальним комплектом та запасними частини, становить 1,7 мільярда євро. Як альтернатива також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.
У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.
Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання буде завершено до 2027 року.
Будь-яке подібне рішення має бути схвалено німецькою порадою безпеки.
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Тим більше і порівнювати нічого. Ця гаубиця найкраща в світі. Німці вміють робити довершені залізяки.
Але 10 Паладінів будуть точно ефективніші за 1 PzH 2000, за однією ціною
А 30 месяцев, это срок возмещения техники в самой Германии.
Бундесвер у найкоротші терміни надасть, але рішення має бути ухвалене радою безпеки німетчини.
Скільке часу пройде на прийняття цього рішення і чи буде воно взагалі схвальним, оце питання.
Греція - 24 одиниць.
Італія - 70 одиниць.
Нідерланди - 57 одиниць.
Угорщинаー24
Литваー21
Характеристики бойової частини:
Гармата:
Калібр: 155 мм
Довжина: 52 калібрів
Кути підвищення: +5…+65°
Автомат заряджання на 6 снарядів
Швидкострільність: 4-6 пострілів на хвилину
Боєзапас - контейнери на 20 снарядів
Дальність вогню:
мінімальна: 780 м
максимальна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
За даними ЗМІ всього «Богдана» встигла здійснити сім пострілів, з яких два - гідропостріли, два - холості постріли і три постріли інертними снарядами. Це сталось через те, що виробник звинувачує Міністерство оборони у тому, що воно переклало на нього закупівлю снарядів для випробувань. Мініоборони ж, в затримках з «Богданою», звинувачує головного виконавця дослідно-конструкторської роботи, який не виконав зобов'язань на етапі попередніх випробувань. Є навіть кілька рішень судів. Зокрема рішенням Господарського суду м. Києва по справі № 910/10322/19, терміни державних випробувань перенесені на друге півріччя 2021 року
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Ось так в нас розроблялась зброя, коли країна знаходилась практично під час війни. Все злагоджено, швидко, оперативно. 3 роки вирішувати, хто має снаряди для випробувань закуповувати.
А цієї інформації - або бракує, або "нові... друга половина 2024" року стосується поставок в Україну.
"Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. " (цензор)
Тут залежить, чи "нові" означає - щойно виготовлені, чи "нові" означає "нові для України" (бо Україна раніше не мала такого озброєння).
Для такого формулювання все ж можливі як перший, так і другий варіанти !
Може, якби німці раніше не ветували таких домовленостей напряму з виробником, то не було би підозр. Але ж німці неодноразово робили вигляд, що от-от будуть допомагати, а потім придумували "відмазки" (не знали адреси куди відправити чи щось там ще).
Тому й читачі чіпляються до неточності формулювань.
RHEINMETALL: ТРИ МИРОВЫХ РЕКОРДА .
https://www.spartanat.com/2019/11/rheinmetall-drei-weltrekorde-im-steilfeuer/
якщо все буде так то українська армія стане повністю залежна від постачання закордонних компаній...хоча смерть того ж суднобудування відбулася після засовлення катерів і корветів без ЖОДНОЇ української системи озброєння чи навіть силових установок.
Что б наклепать 20 адмиралов на 10 катеров?
И в составе ВСУ 15000 человек это флот (часть конечно морские десантники ,что воюют ,но что делают остальные малопонятно-ну кроме потопления кораблей на рейде-а некоторые и того не сделали и сдачи в плен )