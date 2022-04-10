Украина намерена купить немецкие БМП Marder непосредственно у производителя, - Bild
Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
По данным издания, компания планирует поставить 35 бронемашин до конца года.
Также сообщается, что Rheinmetall изначально предлагала 100 списанных бронетранспортеров Marder, годами стоящих на площадке компании. Поскольку их сначала нужно отремонтировать, компания предложила обмен: Бундесвер немедленно поставит в Украину готовые к использованию БМП, а затем получит отремонтированные от Rheinmetall.
Министерство обороны Германии отказало, заявив, что Бундесверу нужны бронемашины как на восточном фланге НАТО (141 Marder), так и для учений и тренировок (приблизительно 100 Marder).
Однако, по информации Bild, у Минобороны БМП даже не осматривали, чтобы оценить состояние и необходимость ремонта и обслуживания.
Посол Украины Андрей Мельник раскритиковал такое поведение ведомства: "Если это правда, что министерство до сих пор не инспектировало их, то это скандал. Война России на уничтожение против мирного населения Украины бушует уже 45 дней, но Берлин по-прежнему не спешит".
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\Ваш Будапештський Меморандум.
Это стандартная дипломатическая формула.
Насколько верить этим гарантиям - вопрос конечно, но это должно быть написано в документе.
Таков порядок.
Не перший раз бачу як турдять коментатори.
Написано ж, що можуть поставити Україні негайно 35 Мардерів з німецьких бойових частин.
А потім закриють ті прогалини до кінця року
"За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року. Джерело: "
Є ВАРІАНТ.
Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
гроші змиті в унітаз.
При этом не нужно забывать что на продажу оружия Украине у основных производителей вооружений стоял негласный запрет, в том числе и на комплектующие к той военной технике которая производилась в Украине. И к ракетам в том числе. Эти комлектующие доставали по неофициальным каналам небольшими партиями, а некоторые вообще поштучно. Потому организовать какое-то массовое производство в Украине было невозможно.
При этом стоит заметить что России все эти комплектующие продавали безо всяких проблем и ограничений.
ЦЕ ПРОСТО ЗАНАДТО ДОВГО ЧЕКАТИ.
З НОВИН.
СКЛАДИ Німеччини вже напівпусті,а Німецька армія СЛАБКА.(ЗАВДЯКИ ПІДХУ..ЛОВНИКАМ ШРЬОДЕРАМ І МЕРКЕЛЯМ).
Такова была концепция Бундесвера.
Если говорить про конец года - то вкладывать лучше в наши БТР-4Е - они имеют значительно более серьезное вооружение и в разы дешевле Мардеров
А мардеры - по вооружению совершенно не впечатляют, как и по вместимости всего лишь на 6 человек. И потому смысл в них есть только если они будут поставлены через 1-2 недели, а не через год.
Именно поэтому премьер-министр «Баварии» Markus Söder выразил желание сместить министра обороны.
Не все публикуется.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html