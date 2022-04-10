РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4251 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
19 117 54

Украина намерена купить немецкие БМП Marder непосредственно у производителя, - Bild

бмп,marder

Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

По данным издания, компания планирует поставить 35 бронемашин до конца года.

Также сообщается, что Rheinmetall изначально предлагала 100 списанных бронетранспортеров Marder, годами стоящих на площадке компании. Поскольку их сначала нужно отремонтировать, компания предложила обмен: Бундесвер немедленно поставит в Украину готовые к использованию БМП, а затем получит отремонтированные от Rheinmetall.

Министерство обороны Германии отказало, заявив, что Бундесверу нужны бронемашины как на восточном фланге НАТО (141 Marder), так и для учений и тренировок (приблизительно 100 Marder).

Однако, по информации Bild, у Минобороны БМП даже не осматривали, чтобы оценить состояние и необходимость ремонта и обслуживания.

Посол Украины Андрей Мельник раскритиковал такое поведение ведомства: "Если это правда, что министерство до сих пор не инспектировало их, то это скандал. Война России на уничтожение против мирного населения Украины бушует уже 45 дней, но Берлин по-прежнему не спешит".

Читайте также: Немецкая компания предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц, - СМИ

Автор: 

Германия (6943) оружие (10204) Украина (44934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
35 машин до конца года? Ну спасибо бл***. Если у Германии нет техники на сегодня какого х****я немчура лезет ставать нашим *гарантом безопасности*?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:22
+14
Я вообще от етой идеи с *гарантами * в шоке. Никто не гарантирует нашу безопасность кроме нашей армии и баз НАТО в Украине. Допустим даже взять Францию которая вызвалась стать нашим гарантом. Сегодня Макрон дал нам *гарантии*( хотя у Франции нет ни армии ни желания нам помогать оружием), а завтра выборы выиграет путинская проститутка Ле-Пен и покажет нам большую фигу а не помощь в случае войны.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:43
+12
а дороги за шо латать ?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
35 машин до конца года? Ну спасибо бл***. Если у Германии нет техники на сегодня какого х****я немчура лезет ставать нашим *гарантом безопасности*?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:22 Ответить
А якого х...гарантом пробують назначити росію?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:31 Ответить
Я вообще от етой идеи с *гарантами * в шоке. Никто не гарантирует нашу безопасность кроме нашей армии и баз НАТО в Украине. Допустим даже взять Францию которая вызвалась стать нашим гарантом. Сегодня Макрон дал нам *гарантии*( хотя у Франции нет ни армии ни желания нам помогать оружием), а завтра выборы выиграет путинская проститутка Ле-Пен и покажет нам большую фигу а не помощь в случае войны.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:43 Ответить
до дупи всі гарантії.

\Ваш Будапештський Меморандум.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:45 Ответить
Доля французов готовых защищать свою родину составляет 12%.Думаете они за Украину будут воевать?
показать весь комментарий
10.04.2022 12:11 Ответить
Это работает так. При заключении мирного соглашения страна бывшая агрессором должно проГарантировать стране подвергшейся агрессии то, что не нападёт снова.
Это стандартная дипломатическая формула.
Насколько верить этим гарантиям - вопрос конечно, но это должно быть написано в документе.
Таков порядок.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:02 Ответить
Гарантом НАШОЇ свободи Є і БУДУТЬ тільки ЗСУ та УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
показать весь комментарий
10.04.2022 13:32 Ответить
історичні приклади є чи це нововведення?Тай взагалі навіщо договір коли ти не довіряєш цьому договору,нічим іншим зайнятись?
показать весь комментарий
10.04.2022 13:51 Ответить
Вони сподіваються, що у випадку масштабної війни дадуть нам ще 5 тис касок і ми ними всі кацапські війська закидаємо.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:50 Ответить
Тебя спросить забыли путинское хло
показать весь комментарий
10.04.2022 13:15 Ответить
Гарантом НАШОЇ свободи Є і БУДЕ тільки ЗСУ та УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
показать весь комментарий
10.04.2022 13:28 Ответить
До якого кінця року?
Не перший раз бачу як турдять коментатори.

Написано ж, що можуть поставити Україні негайно 35 Мардерів з німецьких бойових частин.

А потім закриють ті прогалини до кінця року
показать весь комментарий
10.04.2022 13:45 Ответить
Як я чим ви читаєте?

"За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року. Джерело: "
показать весь комментарий
10.04.2022 14:26 Ответить
Мельник, розмаж ************** на етерах!
показать весь комментарий
10.04.2022 11:23 Ответить
Rheinmetall odna iz veducix kompaniji i voruzenyje oni delajet na otlycno,no dolgo oni delajut akuratno.Litve oni sto postvliajut takze daze 2 goda nado zdat ili bolse
показать весь комментарий
10.04.2022 11:25 Ответить
До сраки їхня акуратність. Бронемашини потрібні тут і зараз.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:29 Ответить
https://rubryka.com/2022/04/10/nimetska-kompaniya-krauss-maffei-wegmann-zaproponuvala-postavyty-********-100-samohidnyh-*******/

Є ВАРІАНТ.

Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:51 Ответить
А свої бронемашини не виробляємо?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:26 Ответить
а дороги за шо латать ?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:29 Ответить
ці питання до арахамій, єрмаків, шефірів....
показать весь комментарий
10.04.2022 13:30 Ответить
Почему Украина не имеет намерения купит крылатых ракет? чтобы первентивно наносить удары на скоплении парашкинской техники в том числе на территории параши? Не хотели производить свои крылатые ракеты-так хоть купить чужого производства
показать весь комментарий
10.04.2022 11:28 Ответить
Дерьмак не велит.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:30 Ответить
Да были же, но их , да еще 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55, еле-еле по бартеру отдали хоть какому то покупателю, а теперь что, опять покупай ?
показать весь комментарий
10.04.2022 11:33 Ответить
купувати зараз бомбардувальники для війни з росією затія не менш ідіотська,ніж "відновлення Чорноморсько флоту України,

гроші змиті в унітаз.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:48 Ответить
речь идет про рокетьі, если что.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:28 Ответить
Это США вынудили Кравчука отказаться от ракет средней дальности и продать их Параше по смешной цене. Поэтому США если говорить о совести,то США должны предложить сейчас Украине замену этим ракетам. Конечно лучше на совесть ДРУГИХ не рассчитывать а только на себя,ноКравчук и Кучма это обычные шестерки Москвы,тупые исполнители и у них ни ума ни совести-поэтому сейчас платим за это жихнями Украинцев. Ну а Запад в очередной раз показал свое двуличие. Запада интересует только собственная шкура. Это не значит что Украина не победит. Украина победит в любом случае!
показать весь комментарий
10.04.2022 16:41 Ответить
с чего бьі ето США действовали в интересах параши ,усиливая ее, если их интересует только собственная шкура, как пишите ? Ни разу не сльішал, чтоб Кравчук, или Кучма жаловался что их избивали или что там им делали для принуждения
показать весь комментарий
10.04.2022 18:25 Ответить
На це було 8 років. Але у еліти інші інтереси. А розплачується "нееліта".
показать весь комментарий
10.04.2022 11:38 Ответить
Было бы у кого купить купили бы. Нужно понимать что прямо сейчас никто ничего не имеет на складах. Нужно подписывать контракт, под этот контракт производитель планирует производство. В зависимости от объема заказа обычно срок выполнения от 3-х лет для малых партий и 7-10 для больших. Это вся военная промышленность так работает. Отдельная статья это запчасти и подготовка обслуживающего персонала.
При этом не нужно забывать что на продажу оружия Украине у основных производителей вооружений стоял негласный запрет, в том числе и на комплектующие к той военной технике которая производилась в Украине. И к ракетам в том числе. Эти комлектующие доставали по неофициальным каналам небольшими партиями, а некоторые вообще поштучно. Потому организовать какое-то массовое производство в Украине было невозможно.
При этом стоит заметить что России все эти комплектующие продавали безо всяких проблем и ограничений.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:13 Ответить
А кто нам согласен продавать крылатые ракеты??
показать весь комментарий
10.04.2022 14:21 Ответить
Кресты оставить. Половина кацапни погорит от собственных пердаков.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:29 Ответить
Так емблема Сухопутних військ ЗСУ, також хрест.
показать весь комментарий
10.04.2022 12:14 Ответить
Не підтримуйте німецьку економіку. Краще купити у друзів.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:34 Ответить
купувати у фріців після відкриття ПРОГРАМИ ленд-лізу ПРОСТО НЕВИГІДНО.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:50 Ответить
У амеров мало сау.Они в основном на авиацию ставки делают.
показать весь комментарий
10.04.2022 12:13 Ответить
в 41ом много кацапов дико ссались от креста на борту данной техники.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:49 Ответить
про закупки зброї в Німеччині..

ЦЕ ПРОСТО ЗАНАДТО ДОВГО ЧЕКАТИ.

З НОВИН.

СКЛАДИ Німеччини вже напівпусті,а Німецька армія СЛАБКА.(ЗАВДЯКИ ПІДХУ..ЛОВНИКАМ ШРЬОДЕРАМ І МЕРКЕЛЯМ).
показать весь комментарий
10.04.2022 11:55 Ответить
ВСУ дійсно потрібні ці БМП та ще й на кінець року, чи все ж набагато актуальніше 100 САУ і найближчим часом? Хто робить подібні завмовлення? Вже ****... ці спеціалісти зі складу СН.
показать весь комментарий
10.04.2022 12:11 Ответить
и нах они нужны? там есть версия с башней танка, то еще понять можно. А это зачем. Лучше бронемашин закупить, бтров и не у немцев.
показать весь комментарий
10.04.2022 12:42 Ответить
Ты понятия не имеешь. Marder модернизирован тяжелой броней, имеет очень эффективную 20-мм пушку и ПТРК Milan. И действует совместно с танками. В нем есть место для 6 гренадеров, чтобы безопасно передвигаться по местности и защищать все танки. У него тепловизионные прицелы Rheinmetall
Такова была концепция Бундесвера.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:12 Ответить
35 штук в конце года нам нафиг не актуальны. Нам техника завтра нужна, а не в конце года.
Если говорить про конец года - то вкладывать лучше в наши БТР-4Е - они имеют значительно более серьезное вооружение и в разы дешевле Мардеров

А мардеры - по вооружению совершенно не впечатляют, как и по вместимости всего лишь на 6 человек. И потому смысл в них есть только если они будут поставлены через 1-2 недели, а не через год.
показать весь комментарий
10.04.2022 14:25 Ответить
омно это! я говорю есть такой же мардер только с танковым орудием. А вот эта пукалка нах не нада для покупки на когда то там.
показать весь комментарий
10.04.2022 14:57 Ответить
У кого ты бронемашин закупишь? Это же не магазин когда все стоит на полочках, пришел заплатил и купил. Никто про запас бронетехнику не выпускает. Разговор идет о действующей бронетехнике которая находится на вооружении армий. Соответственно, продав часть вооружения нужно как-то заполнить дыру которая снижает обороноспособность. Потому бронетехнику неохотно продают. Если еще производство ракет теоретически можно в короткое время поставить на поток, то с бронетехникой так не выйдет.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:20 Ответить
они еще вчера кричали что у них уже оружия мало для Украины, им самим для защиты не хватает.
показать весь комментарий
10.04.2022 14:55 Ответить
в прессе идет шумиха. Буквально: «Если национальной обороне угрожает провал из-за нескольких "Marder", мы можем закрыться немедленно».
Именно поэтому премьер-министр «Баварии» Markus Söder выразил желание сместить министра обороны.
показать весь комментарий
10.04.2022 12:48 Ответить
Нужно понимать, что армия Германии не является самостоятельной единицей. Все заточено под структуру войск НАТО. Соответственно возникает вопрос, почему только Германия должна что-то давать? Логично было бы чтобы все страны НАТО выделили по 10% своих бронемашин, то же самое и с танками и артилерией. Тогда все были бы в равных условиях. А так тот дал хорошего но немного, другой ничего не дал, третий где-то со складов ненужное за которое еще заплатить нужно было чтобы утилизировать. И все это блокирует страна под названием Венгрия у которой ни нормальной техники ни армии нет. Вся эта ситуация показывает что НАТО это бесполезная организация ни на что не способная.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:27 Ответить
Германии пора дать хоть что-то кроме ржавих игл, немного противтанковых гранатометов и пулеметов со сменяемым стволом. Бедненькие нету у них оружия. Уверен что путину бы аж бегом все дали. Держимся по оружию на помощи США и Британии.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:02 Ответить
Как я читалa в нашей прессе от 31.03 современные Panzerfaust Поставляются RGW90 HH "Matador", "Panzerfaust 3" и пулеметы MG3.
Не все публикуется.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html
показать весь комментарий
10.04.2022 16:23 Ответить
вот мг3 это как раз те пулеметы со сменным стволом. 200 патронов отстрелял и нужно менять. Во время боя нет времени этим заниматься. Не ну спасибо конечно, любая помощь хорошая. Но помощь Германии не может быть сравнима с помощью США и Британии.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:49 Ответить
Хай самі на мардерах мардерують. Всю дорогу якусь фуйню нам спихають- на від....сь. На жаль ми не маємо переваги кількісної. Тому необхідно мати перевагу якісну. А тут униле Г. Партнери(
показать весь комментарий
10.04.2022 15:38 Ответить
 
 