Україна має намір купити німецькі БМП Marder безпосередньо у виробника, - Bild
Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року.
Також повідомляється, що Rheinmetall спочатку пропонувала 100 списаних бронетранспортерів Marder, які роками стоять на майданчику компанії. Оскільки їх спочатку потрібно відремонтувати, компанія запропонувала обмін: Бундесвер негайно поставить в Україну готові до використання БМП, а потім отримає відремонтовані від Rheinmetall.
Міністерство оборони Німеччини відмовило, заявивши, що Бундесверу потрібні бронемашини як на східному фланзі НАТО (141 Marder), так і для навчань і тренувань (приблизно 100 Marder).
Проте, за інформацією Bild, у Міноборони БМП навіть не оглядали, щоб оцінити стан та необхідність ремонту та обслуговування.
Посол України Андрій Мельник розкритикував таку поведінку відомства: "Якщо це правда, що міністерство досі не інспектувало їх, то це скандал. Війна Росії на знищення проти мирного населення України вирує вже 45 днів, але Берлін, як і раніше, не поспішає".
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\Ваш Будапештський Меморандум.
Это стандартная дипломатическая формула.
Насколько верить этим гарантиям - вопрос конечно, но это должно быть написано в документе.
Таков порядок.
Не перший раз бачу як турдять коментатори.
Написано ж, що можуть поставити Україні негайно 35 Мардерів з німецьких бойових частин.
А потім закриють ті прогалини до кінця року
"За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року. Джерело: "
Є ВАРІАНТ.
Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
гроші змиті в унітаз.
При этом не нужно забывать что на продажу оружия Украине у основных производителей вооружений стоял негласный запрет, в том числе и на комплектующие к той военной технике которая производилась в Украине. И к ракетам в том числе. Эти комлектующие доставали по неофициальным каналам небольшими партиями, а некоторые вообще поштучно. Потому организовать какое-то массовое производство в Украине было невозможно.
При этом стоит заметить что России все эти комплектующие продавали безо всяких проблем и ограничений.
ЦЕ ПРОСТО ЗАНАДТО ДОВГО ЧЕКАТИ.
З НОВИН.
СКЛАДИ Німеччини вже напівпусті,а Німецька армія СЛАБКА.(ЗАВДЯКИ ПІДХУ..ЛОВНИКАМ ШРЬОДЕРАМ І МЕРКЕЛЯМ).
Такова была концепция Бундесвера.
Если говорить про конец года - то вкладывать лучше в наши БТР-4Е - они имеют значительно более серьезное вооружение и в разы дешевле Мардеров
А мардеры - по вооружению совершенно не впечатляют, как и по вместимости всего лишь на 6 человек. И потому смысл в них есть только если они будут поставлены через 1-2 недели, а не через год.
Именно поэтому премьер-министр «Баварии» Markus Söder выразил желание сместить министра обороны.
Не все публикуется.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html