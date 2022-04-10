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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна має намір купити німецькі БМП Marder безпосередньо у виробника, - Bild

marder

Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року.

Також повідомляється, що Rheinmetall спочатку пропонувала 100 списаних бронетранспортерів Marder, які роками стоять на майданчику компанії. Оскільки їх спочатку потрібно відремонтувати, компанія запропонувала обмін: Бундесвер негайно поставить в Україну готові до використання БМП, а потім отримає відремонтовані від Rheinmetall.

Міністерство оборони Німеччини відмовило, заявивши, що Бундесверу потрібні бронемашини як на східному фланзі НАТО (141 Marder), так і для навчань і тренувань (приблизно 100 Marder).

Проте, за інформацією Bild, у Міноборони БМП навіть не оглядали, щоб оцінити стан та необхідність ремонту та обслуговування.

Посол України Андрій Мельник розкритикував таку поведінку відомства: "Якщо це правда, що міністерство досі не інспектувало їх, то це скандал. Війна Росії на знищення проти мирного населення України вирує вже 45 днів, але Берлін, як і раніше, не поспішає".

Читайте також: Німецька компанія пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7344) зброя (7451) Україна (5878)


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Топ коментарі
+22
35 машин до конца года? Ну спасибо бл***. Если у Германии нет техники на сегодня какого х****я немчура лезет ставать нашим *гарантом безопасности*?
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10.04.2022 11:22
+14
Я вообще от етой идеи с *гарантами * в шоке. Никто не гарантирует нашу безопасность кроме нашей армии и баз НАТО в Украине. Допустим даже взять Францию которая вызвалась стать нашим гарантом. Сегодня Макрон дал нам *гарантии*( хотя у Франции нет ни армии ни желания нам помогать оружием), а завтра выборы выиграет путинская проститутка Ле-Пен и покажет нам большую фигу а не помощь в случае войны.
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10.04.2022 11:43
+12
а дороги за шо латать ?
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10.04.2022 11:29
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35 машин до конца года? Ну спасибо бл***. Если у Германии нет техники на сегодня какого х****я немчура лезет ставать нашим *гарантом безопасности*?
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10.04.2022 11:22 Відповісти
А якого х...гарантом пробують назначити росію?
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10.04.2022 11:31 Відповісти
Я вообще от етой идеи с *гарантами * в шоке. Никто не гарантирует нашу безопасность кроме нашей армии и баз НАТО в Украине. Допустим даже взять Францию которая вызвалась стать нашим гарантом. Сегодня Макрон дал нам *гарантии*( хотя у Франции нет ни армии ни желания нам помогать оружием), а завтра выборы выиграет путинская проститутка Ле-Пен и покажет нам большую фигу а не помощь в случае войны.
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10.04.2022 11:43 Відповісти
до дупи всі гарантії.

\Ваш Будапештський Меморандум.
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10.04.2022 11:45 Відповісти
Доля французов готовых защищать свою родину составляет 12%.Думаете они за Украину будут воевать?
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10.04.2022 12:11 Відповісти
Это работает так. При заключении мирного соглашения страна бывшая агрессором должно проГарантировать стране подвергшейся агрессии то, что не нападёт снова.
Это стандартная дипломатическая формула.
Насколько верить этим гарантиям - вопрос конечно, но это должно быть написано в документе.
Таков порядок.
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10.04.2022 13:02 Відповісти
Гарантом НАШОЇ свободи Є і БУДУТЬ тільки ЗСУ та УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
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10.04.2022 13:32 Відповісти
історичні приклади є чи це нововведення?Тай взагалі навіщо договір коли ти не довіряєш цьому договору,нічим іншим зайнятись?
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10.04.2022 13:51 Відповісти
Вони сподіваються, що у випадку масштабної війни дадуть нам ще 5 тис касок і ми ними всі кацапські війська закидаємо.
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10.04.2022 11:50 Відповісти
Тебя спросить забыли путинское хло
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10.04.2022 13:15 Відповісти
Гарантом НАШОЇ свободи Є і БУДЕ тільки ЗСУ та УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
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10.04.2022 13:28 Відповісти
До якого кінця року?
Не перший раз бачу як турдять коментатори.

Написано ж, що можуть поставити Україні негайно 35 Мардерів з німецьких бойових частин.

А потім закриють ті прогалини до кінця року
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10.04.2022 13:45 Відповісти
Як я чим ви читаєте?

"За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року. Джерело: "
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10.04.2022 14:26 Відповісти
Мельник, розмаж ************** на етерах!
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10.04.2022 11:23 Відповісти
Rheinmetall odna iz veducix kompaniji i voruzenyje oni delajet na otlycno,no dolgo oni delajut akuratno.Litve oni sto postvliajut takze daze 2 goda nado zdat ili bolse
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10.04.2022 11:25 Відповісти
До сраки їхня акуратність. Бронемашини потрібні тут і зараз.
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10.04.2022 11:29 Відповісти
https://rubryka.com/2022/04/10/nimetska-kompaniya-krauss-maffei-wegmann-zaproponuvala-postavyty-********-100-samohidnyh-*******/

Є ВАРІАНТ.

Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
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10.04.2022 11:51 Відповісти
А свої бронемашини не виробляємо?
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10.04.2022 11:26 Відповісти
а дороги за шо латать ?
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10.04.2022 11:29 Відповісти
ці питання до арахамій, єрмаків, шефірів....
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10.04.2022 13:30 Відповісти
Почему Украина не имеет намерения купит крылатых ракет? чтобы первентивно наносить удары на скоплении парашкинской техники в том числе на территории параши? Не хотели производить свои крылатые ракеты-так хоть купить чужого производства
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10.04.2022 11:28 Відповісти
Дерьмак не велит.
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10.04.2022 11:30 Відповісти
Да были же, но их , да еще 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55, еле-еле по бартеру отдали хоть какому то покупателю, а теперь что, опять покупай ?
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10.04.2022 11:33 Відповісти
купувати зараз бомбардувальники для війни з росією затія не менш ідіотська,ніж "відновлення Чорноморсько флоту України,

гроші змиті в унітаз.
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10.04.2022 11:48 Відповісти
речь идет про рокетьі, если что.
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Это США вынудили Кравчука отказаться от ракет средней дальности и продать их Параше по смешной цене. Поэтому США если говорить о совести,то США должны предложить сейчас Украине замену этим ракетам. Конечно лучше на совесть ДРУГИХ не рассчитывать а только на себя,ноКравчук и Кучма это обычные шестерки Москвы,тупые исполнители и у них ни ума ни совести-поэтому сейчас платим за это жихнями Украинцев. Ну а Запад в очередной раз показал свое двуличие. Запада интересует только собственная шкура. Это не значит что Украина не победит. Украина победит в любом случае!
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10.04.2022 16:41 Відповісти
с чего бьі ето США действовали в интересах параши ,усиливая ее, если их интересует только собственная шкура, как пишите ? Ни разу не сльішал, чтоб Кравчук, или Кучма жаловался что их избивали или что там им делали для принуждения
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10.04.2022 18:25 Відповісти
На це було 8 років. Але у еліти інші інтереси. А розплачується "нееліта".
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10.04.2022 11:38 Відповісти
Было бы у кого купить купили бы. Нужно понимать что прямо сейчас никто ничего не имеет на складах. Нужно подписывать контракт, под этот контракт производитель планирует производство. В зависимости от объема заказа обычно срок выполнения от 3-х лет для малых партий и 7-10 для больших. Это вся военная промышленность так работает. Отдельная статья это запчасти и подготовка обслуживающего персонала.
При этом не нужно забывать что на продажу оружия Украине у основных производителей вооружений стоял негласный запрет, в том числе и на комплектующие к той военной технике которая производилась в Украине. И к ракетам в том числе. Эти комлектующие доставали по неофициальным каналам небольшими партиями, а некоторые вообще поштучно. Потому организовать какое-то массовое производство в Украине было невозможно.
При этом стоит заметить что России все эти комплектующие продавали безо всяких проблем и ограничений.
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10.04.2022 13:13 Відповісти
А кто нам согласен продавать крылатые ракеты??
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10.04.2022 14:21 Відповісти
Кресты оставить. Половина кацапни погорит от собственных пердаков.
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10.04.2022 11:29 Відповісти
Так емблема Сухопутних військ ЗСУ, також хрест.
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10.04.2022 12:14 Відповісти
Не підтримуйте німецьку економіку. Краще купити у друзів.
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10.04.2022 11:34 Відповісти
купувати у фріців після відкриття ПРОГРАМИ ленд-лізу ПРОСТО НЕВИГІДНО.
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10.04.2022 11:50 Відповісти
У амеров мало сау.Они в основном на авиацию ставки делают.
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10.04.2022 12:13 Відповісти
в 41ом много кацапов дико ссались от креста на борту данной техники.
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10.04.2022 11:49 Відповісти
про закупки зброї в Німеччині..

ЦЕ ПРОСТО ЗАНАДТО ДОВГО ЧЕКАТИ.

З НОВИН.

СКЛАДИ Німеччини вже напівпусті,а Німецька армія СЛАБКА.(ЗАВДЯКИ ПІДХУ..ЛОВНИКАМ ШРЬОДЕРАМ І МЕРКЕЛЯМ).
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10.04.2022 11:55 Відповісти
ВСУ дійсно потрібні ці БМП та ще й на кінець року, чи все ж набагато актуальніше 100 САУ і найближчим часом? Хто робить подібні завмовлення? Вже ****... ці спеціалісти зі складу СН.
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10.04.2022 12:11 Відповісти
и нах они нужны? там есть версия с башней танка, то еще понять можно. А это зачем. Лучше бронемашин закупить, бтров и не у немцев.
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10.04.2022 12:42 Відповісти
Ты понятия не имеешь. Marder модернизирован тяжелой броней, имеет очень эффективную 20-мм пушку и ПТРК Milan. И действует совместно с танками. В нем есть место для 6 гренадеров, чтобы безопасно передвигаться по местности и защищать все танки. У него тепловизионные прицелы Rheinmetall
Такова была концепция Бундесвера.
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10.04.2022 13:12 Відповісти
35 штук в конце года нам нафиг не актуальны. Нам техника завтра нужна, а не в конце года.
Если говорить про конец года - то вкладывать лучше в наши БТР-4Е - они имеют значительно более серьезное вооружение и в разы дешевле Мардеров

А мардеры - по вооружению совершенно не впечатляют, как и по вместимости всего лишь на 6 человек. И потому смысл в них есть только если они будут поставлены через 1-2 недели, а не через год.
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10.04.2022 14:25 Відповісти
омно это! я говорю есть такой же мардер только с танковым орудием. А вот эта пукалка нах не нада для покупки на когда то там.
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10.04.2022 14:57 Відповісти
У кого ты бронемашин закупишь? Это же не магазин когда все стоит на полочках, пришел заплатил и купил. Никто про запас бронетехнику не выпускает. Разговор идет о действующей бронетехнике которая находится на вооружении армий. Соответственно, продав часть вооружения нужно как-то заполнить дыру которая снижает обороноспособность. Потому бронетехнику неохотно продают. Если еще производство ракет теоретически можно в короткое время поставить на поток, то с бронетехникой так не выйдет.
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10.04.2022 13:20 Відповісти
они еще вчера кричали что у них уже оружия мало для Украины, им самим для защиты не хватает.
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10.04.2022 14:55 Відповісти
в прессе идет шумиха. Буквально: «Если национальной обороне угрожает провал из-за нескольких "Marder", мы можем закрыться немедленно».
Именно поэтому премьер-министр «Баварии» Markus Söder выразил желание сместить министра обороны.
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10.04.2022 12:48 Відповісти
Нужно понимать, что армия Германии не является самостоятельной единицей. Все заточено под структуру войск НАТО. Соответственно возникает вопрос, почему только Германия должна что-то давать? Логично было бы чтобы все страны НАТО выделили по 10% своих бронемашин, то же самое и с танками и артилерией. Тогда все были бы в равных условиях. А так тот дал хорошего но немного, другой ничего не дал, третий где-то со складов ненужное за которое еще заплатить нужно было чтобы утилизировать. И все это блокирует страна под названием Венгрия у которой ни нормальной техники ни армии нет. Вся эта ситуация показывает что НАТО это бесполезная организация ни на что не способная.
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10.04.2022 13:27 Відповісти
Германии пора дать хоть что-то кроме ржавих игл, немного противтанковых гранатометов и пулеметов со сменяемым стволом. Бедненькие нету у них оружия. Уверен что путину бы аж бегом все дали. Держимся по оружию на помощи США и Британии.
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10.04.2022 15:02 Відповісти
Как я читалa в нашей прессе от 31.03 современные Panzerfaust Поставляются RGW90 HH "Matador", "Panzerfaust 3" и пулеметы MG3.
Не все публикуется.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html
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10.04.2022 16:23 Відповісти
вот мг3 это как раз те пулеметы со сменным стволом. 200 патронов отстрелял и нужно менять. Во время боя нет времени этим заниматься. Не ну спасибо конечно, любая помощь хорошая. Но помощь Германии не может быть сравнима с помощью США и Британии.
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10.04.2022 16:49 Відповісти
Хай самі на мардерах мардерують. Всю дорогу якусь фуйню нам спихають- на від....сь. На жаль ми не маємо переваги кількісної. Тому необхідно мати перевагу якісну. А тут униле Г. Партнери(
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10.04.2022 15:38 Відповісти
 
 