Количество внутренне перемещенных лиц в Украине достигло 7,1 млн, - ООН

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за развязанной Россией войны достигло 7,1 млн. Такую оценку на 6 апреля дало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), ранее оценивавшее этот показатель в 6,5-6,7 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Свыше четверти населения Украины было вынуждено покинуть свои дома. На сегодняшний день более 4,3 миллиона беженцев покинули Украину, что делает этот кризис с беженцами наиболее быстро растущим со времен Второй мировой войны", – говорится в отчете на его сайте.

Согласно карте ООН, на западе Украины около 2,9 млн ВПЛ, в центральных областях на правом берегу Днепра – 1,4 млн, к северо-востоку от Киева - 1,3 млн, к югу под Киевом и к северу от Одессы и Николаева – по 357 тыс. и на Левом берегу Днепра в Запорожской и Херсонской областях – 857 тыс.

Согласно данным Минсоцполитики на 9 апреля, в Украине официально были зарегистрированы около 900 тыс. ВПЛ.

УВКБ ООН также сообщает, что по состоянию на 13:00 по Киеву 9 апреля число выехавших из Украины с начала войны достигло 4,5 млн человек.

Поток на выезд постепенно замедляется: если за первые 19 дней войны из Украины выехало 3 млн человек, то на увеличение еще на полмиллиона понадобилось сперва шесть дней, затем – девять, а на последние полмиллиона – одиннадцать дней.

УВКБ ООН уточняет, что в Польшу выехало 2,59 млн, Румынию и Молдову – 755,3 тыс., Венгрию – 419,1 тыс., Россию – 404,4 тыс., Словакию – 314,5 тыс., Беларусь – 19 ,1 тыс.

В то же время, эти данные не учитывают обратный поток на въезд. Согласно данным, в частности, пограничного ведомства Польши, на утро 8 апреля, всего с начала войны украинско-польскую границу пересекли 2,573 млн человек, тогда как в обратном направлении – 516 тыс. или около 20% от выехавших. Это позволяет грубо оценить количество беженцев из Украины в 3,6 млн, тогда как ООН прогнозирует его на уровне 4 млн.

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