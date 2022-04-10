Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні досягла 7,1 млн, - ООН

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну досягла 7,1 млн. Таку оцінку на 6 квітня дало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яке раніше оцінювало цей показник в 6,5-6,7 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Понад чверті населення України було змушене залишити свої будинки. На сьогодні понад 4,3 мільйона біженців залишили Україну, що робить цю кризу з біженцями найбільш швидкозростаючою з часів Другої світової війни", – йдеться у звіті на його сайті.

Згідно з картою ООН, на заході України близько 2,9 млн ВПО, в центральних областях на правому березі Дніпра – 1,4 млн, на північний схід від Києва-1,3 млн, на південь під Києвом і на північ від Одеси і Миколаєва – по 357 тис. і на Лівому березі Дніпра в Запорізькій і Херсонській областях – 857 тис.

Згідно з даними Мінсоцополітики на 9 квітня, в Україні офіційно було зареєстровано близько 900 тис. ВПО.

УВКБ ООН також повідомляє, що станом на 13:00 за Києвом 9 квітня число тих, хто виїхав з України з початку війни, досягло 4,5 млн осіб.

Потік на виїзд поступово сповільнюється: якщо за перші 19 днів війни з України виїхало 3 млн осіб, то на збільшення ще на півмільйона знадобилося спершу шість днів, потім – дев'ять, а на останні півмільйона – одинадцять днів.

УВКБ ООН уточнює, що в Польщу виїхало 2,59 млн, Румунію і Молдову – 755,3 тис., Угорщину – 419,1 тис., Росію – 404,4 тис., Словаччину – 314,5 тис., Білорусь – 19,1 тис.

Водночас ці дані не враховують зворотний потік на в'їзд. Згідно з даними, зокрема, прикордонного відомства Польщі на ранок 8 квітня, загалом із початку війни українсько-польський кордон перетнули 2,573 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку – 516 тис., або близько 20% від тих, що виїхали. Це дозволяє грубо оцінити кількість біженців з України в 3,6 млн, тоді як ООН наразі прогнозує його на рівні 4 млн.

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