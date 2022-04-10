Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку и санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили оборонную и финансовую помощь Украине и санкции против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.
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Вся розмова полягала в озвучуванні причин, чому фінансовий партнер російського фашизму не може допомогти Україні в тому обсязі, в якому може.