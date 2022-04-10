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Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку и санкции против РФ

зеленський,шольц

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили оборонную и финансовую помощь Украине и санкции против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) оборона (5202) Шольц Олаф (906)


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ЄС, США, Великобританія прямим текстом звинувачують росіян у звірствах на Київщини. І лише ця ***** висловлює стурбованість та закликає до незалежного розслідування.
Вся розмова полягала в озвучуванні причин, чому фінансовий партнер російського фашизму не може допомогти Україні в тому обсязі, в якому може.
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10.04.2022 14:50 Ответить
 
 