Сделаем все, чтобы украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет прилагать все усилия для наказания виновных в преступлениях, которые сейчас совершают российские оккупанты на территории Украины.

Об этом в Twitter сообщает канцелярия президент Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем поддерживать Украину во всех юридических и дипломатических мерах, направленных на наказание виновных в преступлениях, которые сейчас совершают россияне. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет!" – говорится в сообщении.

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