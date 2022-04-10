Сделаем все, чтобы украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет прилагать все усилия для наказания виновных в преступлениях, которые сейчас совершают российские оккупанты на территории Украины.
Об этом в Twitter сообщает канцелярия президент Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем поддерживать Украину во всех юридических и дипломатических мерах, направленных на наказание виновных в преступлениях, которые сейчас совершают россияне. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет!" – говорится в сообщении.
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+16 Саша Пончик
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+14 Saskia Jansen
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показать весь комментарий10.04.2022 19:51
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Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.
Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл
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Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.
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- Фффу! Від найпідступніших ворогів ніби відбився, капітуляції не допустив. Тепер можна йти спокійно лупашити мoZZk@лів.
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6 Comments
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Якщо Україна отримає поразку в війні, то московія зробить все, щоб це було назавжди, а не на 80 років.
А, отримавши перемогу, московія піде далі на захід. Тому Захід має все зробити, щоб зараз поразки не було. Вплоть до участі військ західних країн.
Краще їм зараз підключитись ніж потім, коли московія крім своїх зможе мобілізувати у військо проти Заходу і українців.
Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.
«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.
- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»
Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."