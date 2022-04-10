Зробимо все, щоб українцям не довелось чекати справедливості 80 років, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що докладатиме всіх зусиль для покарання винних у злочинах, які зараз вчиняють російські окупанти на території України.

Про це у Twitter повідомляє канцелярія президент Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуватимемо Україну у всіх юридичних і дипломатичних заходах, спрямованих на покарання винних у злочинах, які зараз вчиняють росіяни. Ми зробимо все, щоб постраждалим українцям не довелося чекати справедливості 80 років!" - йдеться в повідомленні.

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