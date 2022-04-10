Украину посетил бывший министр обороны США, - Данилов

В субботу Украину посетил бывший министр обороны США, сообщил в воскресенье вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера у нас был бывший министр обороны США, с которым мы общались о ситуации на территории Украины", – сказал он, не назвав его имя.

По его словам, далеко не все визиты зарубежных гостей в Украину становятся публичными. "Есть люди, которые посещают нашу столицу, это происходит каждый день. У нас много друзей, которые нас поддерживают, но не все они публичны", - сказал Данилов, отметив "большую поддержку Украины со стороны наших партнеров".

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