Украину посетил бывший министр обороны США, - Данилов
В субботу Украину посетил бывший министр обороны США, сообщил в воскресенье вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вчера у нас был бывший министр обороны США, с которым мы общались о ситуации на территории Украины", – сказал он, не назвав его имя.
По его словам, далеко не все визиты зарубежных гостей в Украину становятся публичными. "Есть люди, которые посещают нашу столицу, это происходит каждый день. У нас много друзей, которые нас поддерживают, но не все они публичны", - сказал Данилов, отметив "большую поддержку Украины со стороны наших партнеров".
Топ комментарии
+14 Muni
показать весь комментарий10.04.2022 20:55
+12 Юрій Петрович #482109
показать весь комментарий10.04.2022 20:52
+8 Харьков Сумской
показать весь комментарий10.04.2022 20:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он знает, как русню мочить!