РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11820 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 224 11

Украину посетил бывший министр обороны США, - Данилов

данілов

В субботу Украину посетил бывший министр обороны США, сообщил в воскресенье вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера у нас был бывший министр обороны США, с которым мы общались о ситуации на территории Украины", – сказал он, не назвав его имя.

По его словам, далеко не все визиты зарубежных гостей в Украину становятся публичными. "Есть люди, которые посещают нашу столицу, это происходит каждый день. У нас много друзей, которые нас поддерживают, но не все они публичны", - сказал Данилов, отметив "большую поддержку Украины со стороны наших партнеров".

Читайте также: СНБО в ближайшее время обнародует реестр коллаборантов, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) США (26542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Благословив Генштаб на перемогу!
показать весь комментарий
10.04.2022 20:55
+12
Заступник командира полку "Азов" в Маріуполі спростував слова Зеленського, що з ними тримають зв'язок і навіть заявив, що 2 тижні ніхто не відповідає на їх дзвінки.
показать весь комментарий
10.04.2022 20:52
+8
Да это ж Мэттис - Бешеный Пёс!

Он знает, как русню мочить!
показать весь комментарий
10.04.2022 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заступник командира полку "Азов" в Маріуполі спростував слова Зеленського, що з ними тримають зв'язок і навіть заявив, що 2 тижні ніхто не відповідає на їх дзвінки.
показать весь комментарий
10.04.2022 20:52 Ответить
Благословив Генштаб на перемогу!
показать весь комментарий
10.04.2022 20:55 Ответить
Чому ви вирішили, що саме він приїжджав ?
показать весь комментарий
10.04.2022 21:32 Ответить
Це лише припущення...






показать весь комментарий
11.04.2022 09:45 Ответить
а беня відвідав оп??? привіз чумодан??
показать весь комментарий
10.04.2022 20:55 Ответить
Да это ж Мэттис - Бешеный Пёс!

Он знает, как русню мочить!
показать весь комментарий
10.04.2022 20:55 Ответить
РНБО працює !!! Це помітно !!!
показать весь комментарий
10.04.2022 21:00 Ответить
важно. ЗСУ сосредоточились на уничтожении средств обеспечения топлива и продовольствия. созданы спецподразделения. орки сдохнут с голода а их танки пополнят парк ЗСУ.
показать весь комментарий
10.04.2022 21:04 Ответить
Данілов, чому в телемарафоні на всіх каналах зелена Рада?
показать весь комментарий
10.04.2022 21:06 Ответить
 
 