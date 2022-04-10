Україну відвідав колишній міністр оборони США, - Данілов

У суботу Україну відвідав колишній міністр оборони США, повідомив у неділю увечері в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора у нас був у минулому міністр оборони США, з яким ми спілкувалися про ситуацію на території України", - сказав він, не назвавши його ім'я.

За його словами, далеко не всі візити закордонних гостей до України стають публічними. "Є люди, які відвідують нашу столицю, це відбувається щодня. У нас багато друзів, які нас підтримують, але не всі вони публічні", - сказав Данілов, наголосивши на "великій підтримці України з боку наших партнерів".

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