Україну відвідав колишній міністр оборони США, - Данілов
У суботу Україну відвідав колишній міністр оборони США, повідомив у неділю увечері в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вчора у нас був у минулому міністр оборони США, з яким ми спілкувалися про ситуацію на території України", - сказав він, не назвавши його ім'я.
За його словами, далеко не всі візити закордонних гостей до України стають публічними. "Є люди, які відвідують нашу столицю, це відбувається щодня. У нас багато друзів, які нас підтримують, але не всі вони публічні", - сказав Данілов, наголосивши на "великій підтримці України з боку наших партнерів".
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