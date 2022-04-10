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Україну відвідав колишній міністр оборони США, - Данілов

данілов

У суботу Україну відвідав колишній міністр оборони США, повідомив у неділю увечері в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора у нас був у минулому міністр оборони США, з яким ми спілкувалися про ситуацію на території України", - сказав він, не назвавши його ім'я.

За його словами, далеко не всі візити закордонних гостей до України стають публічними. "Є люди, які відвідують нашу столицю, це відбувається щодня. У нас багато друзів, які нас підтримують, але не всі вони публічні", - сказав Данілов, наголосивши на "великій підтримці України з боку наших партнерів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України під час війни виїхали деякі олігархи, чинні та колишні нардепи, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) США (22685)


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Топ коментарі
+14
Благословив Генштаб на перемогу!
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10.04.2022 20:55
+12
Заступник командира полку "Азов" в Маріуполі спростував слова Зеленського, що з ними тримають зв'язок і навіть заявив, що 2 тижні ніхто не відповідає на їх дзвінки.
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10.04.2022 20:52
+8
Да это ж Мэттис - Бешеный Пёс!

Он знает, как русню мочить!
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10.04.2022 20:55
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Заступник командира полку "Азов" в Маріуполі спростував слова Зеленського, що з ними тримають зв'язок і навіть заявив, що 2 тижні ніхто не відповідає на їх дзвінки.
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10.04.2022 20:52 Відповісти
Благословив Генштаб на перемогу!
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10.04.2022 20:55 Відповісти
Чому ви вирішили, що саме він приїжджав ?
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10.04.2022 21:32 Відповісти
Це лише припущення...






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11.04.2022 09:45 Відповісти
а беня відвідав оп??? привіз чумодан??
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10.04.2022 20:55 Відповісти
Да это ж Мэттис - Бешеный Пёс!

Он знает, как русню мочить!
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10.04.2022 20:55 Відповісти
РНБО працює !!! Це помітно !!!
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10.04.2022 21:00 Відповісти
важно. ЗСУ сосредоточились на уничтожении средств обеспечения топлива и продовольствия. созданы спецподразделения. орки сдохнут с голода а их танки пополнят парк ЗСУ.
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10.04.2022 21:04 Відповісти
Данілов, чому в телемарафоні на всіх каналах зелена Рада?
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10.04.2022 21:06 Відповісти
 
 