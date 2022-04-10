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Новости Война
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Для эвакуации жителей Харькова на сегодняшний день оснований нет, - Синегубов

харків

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковщины.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харьков нет. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. По области проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенкового", - отметил он.

В то же время оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок.
Самой горячей точкой остается Изюм. Там наша армия имеет успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держит позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", - подытожил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сегодня выпустили более 10 ракет по Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+4
"Наша мета Перемога ",слова пана Залужного 25 хвилин тому. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 21:41
+3
Этой ночью Харьков переработал 13-ти километровую колонну вражеской техники, направлявшейся для прорыва через Изюм.
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10.04.2022 22:11
+2
Тим,хто загине,від запевнеь буде легше
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10.04.2022 21:33
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Тим,хто загине,від запевнеь буде легше
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10.04.2022 21:33 Ответить
интересно откуда вещает синегубов? неужели из своего харьковского кабинета?....
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10.04.2022 21:36 Ответить
З Ужгорода
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10.04.2022 21:39 Ответить
А, трус из львовской тер.обороны? Как ты, спрятался от реальной войны в рядах львовской тер.обороны?
Ты хоть 1 танк РФ видел, хоть издалека?
Только сообщения на форуме ты и способен писать, трус.
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11.04.2022 03:10 Ответить
Какое ж ты жалкое трусишко, пока реальные воины украинской армии бьются за Харьков, ты спрятался в глухом тылу во Львове, в тер.обороне Львова.
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11.04.2022 03:13 Ответить
"Наша мета Перемога ",слова пана Залужного 25 хвилин тому. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 21:41 Ответить
Этой ночью Харьков переработал 13-ти километровую колонну вражеской техники, направлявшейся для прорыва через Изюм.
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10.04.2022 22:11 Ответить
Дякую! Дуже сподіваюсь, що це правда. Але звідки інфа?
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11.04.2022 01:51 Ответить
Так просто всім хочеться
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11.04.2022 04:09 Ответить
сегодня юбилей, кстати, 20 000
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10.04.2022 22:13 Ответить
Була інфа від військових тірятися з Харкова сьогодні на протязі години всім. А тут чувак заявляє без паніки
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10.04.2022 22:38 Ответить
 
 