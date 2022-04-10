Для эвакуации жителей Харькова на сегодняшний день оснований нет, - Синегубов

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковщины.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харьков нет. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. По области проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенкового", - отметил он.

В то же время оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок.

Самой горячей точкой остается Изюм. Там наша армия имеет успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держит позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", - подытожил Синегубов.

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