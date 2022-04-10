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Новости Война
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Оккупанты сегодня выпустили более 10 ракет по Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

війна

Сегодня Днепропетровщина пережила самый тяжелый день за эти 46 суток.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых – пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, по состоянию на сегодняшний день врага на территории Днепропетровщины нет.

"Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что на Херсонщине, в 50 км от Зеленодольска. Вероятно, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся в дальнейшем", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине во время выпаса скота мужчина взорвался на кассетном боеприпасе РФ, - прокуратура. ФОТО

обстрел (27043) Днепропетровская область (3928)


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Топ комментарии
+13
Чьоткій пацанчік з тероборони на районі
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10.04.2022 21:49
+11
Новини еволюції.
Позичено у Олега Проценка.

Білоруські офіцери включилися в змагання за премію Дарвіна. Російське формування розбило табір у районі Поліського екологічного заповідника, розповідає білоруське видання «Наша нива». Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи. Вони не знали, де вони, могли думати, що вже в Україні. Потім отримали наказ рухатися на південь, кинули позиції, забули короби з ************. Потім на все це добро натрапив лісник, на місце приїхали кдбшники і…підірвалися, ****, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору.
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10.04.2022 21:38
+10
Пітюня кстати за свои бабки восстановил железо ПВО ...і нехер зря пізд...якать если не знаешь.
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10.04.2022 21:53
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Новини еволюції.
Позичено у Олега Проценка.

Білоруські офіцери включилися в змагання за премію Дарвіна. Російське формування розбило табір у районі Поліського екологічного заповідника, розповідає білоруське видання «Наша нива». Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи. Вони не знали, де вони, могли думати, що вже в Україні. Потім отримали наказ рухатися на південь, кинули позиції, забули короби з ************. Потім на все це добро натрапив лісник, на місце приїхали кдбшники і…підірвалися, ****, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору.
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10.04.2022 21:38 Ответить
Шото мне не нравится вот это выхождение на админграницы, типа прихватить нас таки хотят...
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10.04.2022 21:42 Ответить
Хотіти і змогти це велика різниця.
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10.04.2022 21:44 Ответить
Я не могу понять, почему у нас в Херсоне не было ни одного зелёного коридора? Ни один гумконвой не пропустили орки. Поправьте меня если я ошибаюсь, но даже в Мелитополе были коридоры и гумконвои?
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10.04.2022 21:48 Ответить
Теж не розумію, навіть якщо кацапи не дозволяють чи шо, потрібно кожен раз говорити шо срані кацапи не дають зеленого коридору з Херсону. Ато дійсно дивно виглядає
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10.04.2022 21:53 Ответить
Чим далі ця війна, тим більш безглуздо виглядає "спецьоперація"
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10.04.2022 21:42 Ответить
саме логічне завершення, щоб російські солдати підтримали повстання проти путіна
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10.04.2022 21:43 Ответить
вы хоть сами верите в то ,что написали..
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10.04.2022 21:52 Ответить
може бути, спочатку біло-синьо-білі піднімуться, а потім армія стане на їхній бік... але років через 10-ть тяжких санкцій та затяжної війни проти України.
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11.04.2022 01:29 Ответить
Найдієвіше це шоб путін здох, або якось його змусити сдохнуть. Тоді у них почнеться великий двіж всередені і не до війни їм буде. Але всеодно нам постійно треба готуватися до воєн з цими **********.
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10.04.2022 21:55 Ответить
А по кацапах у відповідь можна запускати шмати асфальту та цукерки ,заміст ракет Пітюні і Зєлюні.
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10.04.2022 21:43 Ответить
Пітюня кстати за свои бабки восстановил железо ПВО ...і нехер зря пізд...якать если не знаешь.
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10.04.2022 21:53 Ответить
Чьоткій пацанчік з тероборони на районі
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10.04.2022 21:49 Ответить
Сирени майже безперервно були.
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10.04.2022 22:01 Ответить
Этой ночью Харьков переработал 13-ти километровую колонну вражеской техники, направлявшейся для прорыва через Изюм.
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10.04.2022 22:10 Ответить
петюня Роки президентства ьарижн1чав,а зараз захишае свою будку у 1300кв.мсама Велика середтгребаних пол1тикан1в,не забуду йому сумочка,свинарчуков,офшор1в в день 1ловайсько1 трагед11,банку Т1нькоффв 14роц1,барина 1 слюнтяй
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10.04.2022 22:26 Ответить
Я так понимаю, у вас там на ботоферме только совсем умственно отсталые остались?
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10.04.2022 23:30 Ответить
 
 