Оккупанты сегодня выпустили более 10 ракет по Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук
Сегодня Днепропетровщина пережила самый тяжелый день за эти 46 суток.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых – пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка", - говорится в сообщении.
По словам Лукашука, по состоянию на сегодняшний день врага на территории Днепропетровщины нет.
"Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что на Херсонщине, в 50 км от Зеленодольска. Вероятно, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся в дальнейшем", - добавил он.
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