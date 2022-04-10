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Новини Війна
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Окупанти сьогодні випустили понад 10 ракет по Дніпропетровщині, - глава облради Лукашук

війна

Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – прес-офіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, станом на сьогодні ворога на території Дніпропетровщини немає.

"Загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, що на Херсонщині, у 50 км від Зеленодольська. Ймовірно ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Йому це не вдається зараз і не вдасться надалі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині під час випасання худоби чоловік підірвався на касетному боєприпасі РФ, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

обстріл (28365) Дніпропетровська область (3704)


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Топ коментарі
+13
Чьоткій пацанчік з тероборони на районі
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10.04.2022 21:49
+11
Новини еволюції.
Позичено у Олега Проценка.

Білоруські офіцери включилися в змагання за премію Дарвіна. Російське формування розбило табір у районі Поліського екологічного заповідника, розповідає білоруське видання «Наша нива». Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи. Вони не знали, де вони, могли думати, що вже в Україні. Потім отримали наказ рухатися на південь, кинули позиції, забули короби з ************. Потім на все це добро натрапив лісник, на місце приїхали кдбшники і…підірвалися, ****, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору.
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10.04.2022 21:38
+10
Пітюня кстати за свои бабки восстановил железо ПВО ...і нехер зря пізд...якать если не знаешь.
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10.04.2022 21:53
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Новини еволюції.
Позичено у Олега Проценка.

Білоруські офіцери включилися в змагання за премію Дарвіна. Російське формування розбило табір у районі Поліського екологічного заповідника, розповідає білоруське видання «Наша нива». Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи. Вони не знали, де вони, могли думати, що вже в Україні. Потім отримали наказ рухатися на південь, кинули позиції, забули короби з ************. Потім на все це добро натрапив лісник, на місце приїхали кдбшники і…підірвалися, ****, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору.
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10.04.2022 21:38 Відповісти
Шото мне не нравится вот это выхождение на админграницы, типа прихватить нас таки хотят...
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10.04.2022 21:42 Відповісти
Хотіти і змогти це велика різниця.
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10.04.2022 21:44 Відповісти
Я не могу понять, почему у нас в Херсоне не было ни одного зелёного коридора? Ни один гумконвой не пропустили орки. Поправьте меня если я ошибаюсь, но даже в Мелитополе были коридоры и гумконвои?
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10.04.2022 21:48 Відповісти
Теж не розумію, навіть якщо кацапи не дозволяють чи шо, потрібно кожен раз говорити шо срані кацапи не дають зеленого коридору з Херсону. Ато дійсно дивно виглядає
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10.04.2022 21:53 Відповісти
Чим далі ця війна, тим більш безглуздо виглядає "спецьоперація"
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10.04.2022 21:42 Відповісти
саме логічне завершення, щоб російські солдати підтримали повстання проти путіна
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10.04.2022 21:43 Відповісти
вы хоть сами верите в то ,что написали..
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10.04.2022 21:52 Відповісти
може бути, спочатку біло-синьо-білі піднімуться, а потім армія стане на їхній бік... але років через 10-ть тяжких санкцій та затяжної війни проти України.
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11.04.2022 01:29 Відповісти
Найдієвіше це шоб путін здох, або якось його змусити сдохнуть. Тоді у них почнеться великий двіж всередені і не до війни їм буде. Але всеодно нам постійно треба готуватися до воєн з цими **********.
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10.04.2022 21:55 Відповісти
А по кацапах у відповідь можна запускати шмати асфальту та цукерки ,заміст ракет Пітюні і Зєлюні.
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10.04.2022 21:43 Відповісти
Пітюня кстати за свои бабки восстановил железо ПВО ...і нехер зря пізд...якать если не знаешь.
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10.04.2022 21:53 Відповісти
Чьоткій пацанчік з тероборони на районі
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10.04.2022 21:49 Відповісти
Сирени майже безперервно були.
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10.04.2022 22:01 Відповісти
Этой ночью Харьков переработал 13-ти километровую колонну вражеской техники, направлявшейся для прорыва через Изюм.
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10.04.2022 22:10 Відповісти
петюня Роки президентства ьарижн1чав,а зараз захишае свою будку у 1300кв.мсама Велика середтгребаних пол1тикан1в,не забуду йому сумочка,свинарчуков,офшор1в в день 1ловайсько1 трагед11,банку Т1нькоффв 14роц1,барина 1 слюнтяй
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10.04.2022 22:26 Відповісти
Я так понимаю, у вас там на ботоферме только совсем умственно отсталые остались?
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10.04.2022 23:30 Відповісти
 
 