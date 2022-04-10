Окупанти сьогодні випустили понад 10 ракет по Дніпропетровщині, - глава облради Лукашук
Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – прес-офіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, станом на сьогодні ворога на території Дніпропетровщини немає.
"Загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, що на Херсонщині, у 50 км від Зеленодольська. Ймовірно ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Йому це не вдається зараз і не вдасться надалі", - додав він.
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