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Новини Війна
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Для евакуації жителів Харкова на сьогодні підстав немає, - Синєгубов

харків

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні підстав для масової евакуації жителів міста Харків немає. Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією. По області проводимо евакуацію з Лозової та Барвінкового", - зазначив він.

Водночас окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них - 1 дитина.
Найгарячішою точкою залишається Ізюм. Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", - підсумував Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балаклію обстріляли російські окупанти, загинула дитина

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+4
"Наша мета Перемога ",слова пана Залужного 25 хвилин тому. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 21:41
+3
Этой ночью Харьков переработал 13-ти километровую колонну вражеской техники, направлявшейся для прорыва через Изюм.
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10.04.2022 22:11
+2
Тим,хто загине,від запевнеь буде легше
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10.04.2022 21:33
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Тим,хто загине,від запевнеь буде легше
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10.04.2022 21:33 Відповісти
интересно откуда вещает синегубов? неужели из своего харьковского кабинета?....
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10.04.2022 21:36 Відповісти
З Ужгорода
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10.04.2022 21:39 Відповісти
А, трус из львовской тер.обороны? Как ты, спрятался от реальной войны в рядах львовской тер.обороны?
Ты хоть 1 танк РФ видел, хоть издалека?
Только сообщения на форуме ты и способен писать, трус.
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11.04.2022 03:10 Відповісти
Какое ж ты жалкое трусишко, пока реальные воины украинской армии бьются за Харьков, ты спрятался в глухом тылу во Львове, в тер.обороне Львова.
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11.04.2022 03:13 Відповісти
"Наша мета Перемога ",слова пана Залужного 25 хвилин тому. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 21:41 Відповісти
Этой ночью Харьков переработал 13-ти километровую колонну вражеской техники, направлявшейся для прорыва через Изюм.
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10.04.2022 22:11 Відповісти
Дякую! Дуже сподіваюсь, що це правда. Але звідки інфа?
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11.04.2022 01:51 Відповісти
Так просто всім хочеться
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11.04.2022 04:09 Відповісти
сегодня юбилей, кстати, 20 000
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10.04.2022 22:13 Відповісти
Була інфа від військових тірятися з Харкова сьогодні на протязі години всім. А тут чувак заявляє без паніки
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10.04.2022 22:38 Відповісти
 
 