Для евакуації жителів Харкова на сьогодні підстав немає, - Синєгубов
Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.
Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні підстав для масової евакуації жителів міста Харків немає. Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією. По області проводимо евакуацію з Лозової та Барвінкового", - зазначив він.
Водночас окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.
"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них - 1 дитина.
Найгарячішою точкою залишається Ізюм. Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", - підсумував Синєгубов.
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Ты хоть 1 танк РФ видел, хоть издалека?
Только сообщения на форуме ты и способен писать, трус.