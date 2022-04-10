Балаклію обстріляли російські окупанти, загинула дитина
Внаслідок обстрілу 10 квітня на території тимчасово окупованого міста Балаклія на Харківщині є загиблі місцеві жителі, серед яких дитина.
Про це повідомили в Ізюмській райдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Точної інформації про кількість загиблих немає. За інформацією РДА, йдеться про трьох або чотирьох людей. За попередніми даними, загинула малолітня дитина, віком початкової школи.
У Штабі оборони Харківщини інформацію про обстріл Балаклії пообіцяли прокоментувати пізніше.
Топ коментарі
+8 Rulya Kosh
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+6 Павло ШОвте
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+4 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар10.04.2022 20:29
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Ніякого кумівства
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 3 ч
В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.
https://twitter.com/i/status/1513150522445946882