УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10715 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 078 19

Балаклію обстріляли російські окупанти, загинула дитина

війна

Внаслідок обстрілу 10 квітня на території тимчасово окупованого міста Балаклія на Харківщині є загиблі місцеві жителі, серед яких дитина.

Про це повідомили в Ізюмській райдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Точної інформації про кількість загиблих немає. За інформацією РДА, йдеться про трьох або чотирьох людей. За попередніми даними, загинула малолітня дитина, віком початкової школи.

У Штабі оборони Харківщини інформацію про обстріл Балаклії пообіцяли прокоментувати пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донеччина потерпає від обстрілів росіян: за сьогодні є загиблі, поранені, зруйновані будинки та школа. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5057) обстріл (28365) Харківщина (6054) Балаклія (274)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Ердоган не був союзником України. Турки- базарні люди. Купи-продай. Нам пора визначитись з недружніми країнами .
показати весь коментар
10.04.2022 20:12
+6
Сегодня на Донбассе будет особо тяжелая ночь. ОБСЕ не просто так выгнали.
показати весь коментар
10.04.2022 20:16
+4
ОБСЕ выгнали еще месяц назад. А так то будет мощнейший циклон.
показати весь коментар
10.04.2022 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турция запретила проход кораблей НАТО в Чёрное Море.
показати весь коментар
10.04.2022 20:07 Відповісти
Ердоган не був союзником України. Турки- базарні люди. Купи-продай. Нам пора визначитись з недружніми країнами .
показати весь коментар
10.04.2022 20:12 Відповісти
так вони ж і є НАТО
показати весь коментар
10.04.2022 20:16 Відповісти
Уже давно не НАТО...этого только идиот не понимал! Все думали что НАТО не будет балтийские страны защищать, а все (кто думал) смотрели на Турцию!
показати весь коментар
10.04.2022 20:21 Відповісти
І шо, може вони окуповану частину Кіпру віддали?
показати весь коментар
11.04.2022 09:32 Відповісти
Що ти верзеш?Турція заборонила прохід рашистів, а не НАТО , бо вона сама НАТО .пишуть тут кацапські боти всяку хрінь.
показати весь коментар
10.04.2022 20:53 Відповісти
І чого це знову гинуть діти? Чого Зеленський не евакуйовує всіх дітей з міст де бойові дії? Зеленський, ти вже Маріуполь підставив під бійню і блокаду, зараз взагалі за нього забув, так ти й далі продовжуєш не евакуйовувати дітей з жінками і залишати їх під снарядами на смерть? Тобі наплювати навіть на дітей? А де твої діти? В Маріуполі? Може в Херсоні за який ти теж забув? Де евакуація дітей звідти? Що за жах такий робиться .
показати весь коментар
10.04.2022 21:05 Відповісти
Анкара не даст возможность военным кораблям войти в Черное море, заявил в воскресенье, 10 апреля, министр национальной обороны Турции ****** Акар в эфире телеканала https://www.ahaber.com.tr A Haber .
показати весь коментар
10.04.2022 21:15 Відповісти
Аха, пропустила рашиську армаду з північного і балтійського моря... У них жеж нема арахамій і арестовичів щоб язиком чесати муйню і заспокоювати, вони точно бачили що така армада йде на українців. І пропустили. А тепер- закрили. Туреччина як завжди хитрожопить.
показати весь коментар
11.04.2022 09:35 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2022 20:13 Відповісти
Ніякого кумівства
показати весь коментар
10.04.2022 20:34 Відповісти
Що це робиться ? На таку посаду ставлять аби кого, не спеціаліста, та ще бізнеспартнера зрадника Єрмака. Я бачу що Зеленський вже роздумав перемагати Путіна і шкодить нашій армії, падла така зелена?
показати весь коментар
10.04.2022 20:58 Відповісти
(((
показати весь коментар
10.04.2022 21:11 Відповісти
Сегодня на Донбассе будет особо тяжелая ночь. ОБСЕ не просто так выгнали.
показати весь коментар
10.04.2022 20:16 Відповісти
В Днепре будет пару дней окно -- для эвакуации, хотя бы на неделю -- не до Днепра кацапам будет.
показати весь коментар
10.04.2022 20:20 Відповісти
ОБСЕ выгнали еще месяц назад. А так то будет мощнейший циклон.
показати весь коментар
10.04.2022 20:29 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 3 ч



В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.

https://twitter.com/i/status/1513150522445946882
показати весь коментар
10.04.2022 20:31 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2022 20:36 Відповісти
Будь проклятак рашиська мерзота ,куди ці паскуди не влізуть лише біда :смерть ,кров ,сльози ,розруха і хаос нічого ця імперія зла більше не вміє.
показати весь коментар
10.04.2022 21:03 Відповісти
 
 