Балаклею обстреляли российские оккупанты, погиб ребенок
В результате обстрела 10 апреля на территории временно оккупированного города Балаклея на Харьковщине погибли местные жители, среди которых ребенок.
Об этом сообщили в Изюмской райгосадминистрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Точной информации о количестве погибших нет. По информации РГА, речь идет о трех или четырех людях. По предварительным данным, погиб малолетний ребенок, в возрасте начальной школы.
В Штабе обороны Харьковщины информацию об обстреле Балаклеи пообещали прокомментировать позже.
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Ніякого кумівства
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 3 ч
В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.
https://twitter.com/i/status/1513150522445946882