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Новости Война
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Балаклею обстреляли российские оккупанты, погиб ребенок

війна

В результате обстрела 10 апреля на территории временно оккупированного города Балаклея на Харьковщине погибли местные жители, среди которых ребенок.

Об этом сообщили в Изюмской райгосадминистрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Точной информации о количестве погибших нет. По информации РГА, речь идет о трех или четырех людях. По предварительным данным, погиб малолетний ребенок, в возрасте начальной школы.

В Штабе обороны Харьковщины информацию об обстреле Балаклеи пообещали прокомментировать позже.

Читайте также: Оккупанты сегодня выпустили более 10 ракет по Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

Автор: 

дети (6484) обстрел (27043) Харьковщина (5577) Балаклея (260)


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Топ комментарии
+8
Ердоган не був союзником України. Турки- базарні люди. Купи-продай. Нам пора визначитись з недружніми країнами .
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10.04.2022 20:12
+6
Сегодня на Донбассе будет особо тяжелая ночь. ОБСЕ не просто так выгнали.
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10.04.2022 20:16
+4
ОБСЕ выгнали еще месяц назад. А так то будет мощнейший циклон.
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10.04.2022 20:29
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Турция запретила проход кораблей НАТО в Чёрное Море.
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10.04.2022 20:07 Ответить
Ердоган не був союзником України. Турки- базарні люди. Купи-продай. Нам пора визначитись з недружніми країнами .
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10.04.2022 20:12 Ответить
так вони ж і є НАТО
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10.04.2022 20:16 Ответить
Уже давно не НАТО...этого только идиот не понимал! Все думали что НАТО не будет балтийские страны защищать, а все (кто думал) смотрели на Турцию!
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10.04.2022 20:21 Ответить
І шо, може вони окуповану частину Кіпру віддали?
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11.04.2022 09:32 Ответить
Що ти верзеш?Турція заборонила прохід рашистів, а не НАТО , бо вона сама НАТО .пишуть тут кацапські боти всяку хрінь.
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10.04.2022 20:53 Ответить
І чого це знову гинуть діти? Чого Зеленський не евакуйовує всіх дітей з міст де бойові дії? Зеленський, ти вже Маріуполь підставив під бійню і блокаду, зараз взагалі за нього забув, так ти й далі продовжуєш не евакуйовувати дітей з жінками і залишати їх під снарядами на смерть? Тобі наплювати навіть на дітей? А де твої діти? В Маріуполі? Може в Херсоні за який ти теж забув? Де евакуація дітей звідти? Що за жах такий робиться .
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10.04.2022 21:05 Ответить
Анкара не даст возможность военным кораблям войти в Черное море, заявил в воскресенье, 10 апреля, министр национальной обороны Турции ****** Акар в эфире телеканала https://www.ahaber.com.tr A Haber .
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10.04.2022 21:15 Ответить
Аха, пропустила рашиську армаду з північного і балтійського моря... У них жеж нема арахамій і арестовичів щоб язиком чесати муйню і заспокоювати, вони точно бачили що така армада йде на українців. І пропустили. А тепер- закрили. Туреччина як завжди хитрожопить.
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11.04.2022 09:35 Ответить
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10.04.2022 20:13 Ответить
Ніякого кумівства
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10.04.2022 20:34 Ответить
Що це робиться ? На таку посаду ставлять аби кого, не спеціаліста, та ще бізнеспартнера зрадника Єрмака. Я бачу що Зеленський вже роздумав перемагати Путіна і шкодить нашій армії, падла така зелена?
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10.04.2022 20:58 Ответить
(((
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10.04.2022 21:11 Ответить
Сегодня на Донбассе будет особо тяжелая ночь. ОБСЕ не просто так выгнали.
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10.04.2022 20:16 Ответить
В Днепре будет пару дней окно -- для эвакуации, хотя бы на неделю -- не до Днепра кацапам будет.
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10.04.2022 20:20 Ответить
ОБСЕ выгнали еще месяц назад. А так то будет мощнейший циклон.
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10.04.2022 20:29 Ответить
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 3 ч



В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.

https://twitter.com/i/status/1513150522445946882
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10.04.2022 20:31 Ответить
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10.04.2022 20:36 Ответить
Будь проклятак рашиська мерзота ,куди ці паскуди не влізуть лише біда :смерть ,кров ,сльози ,розруха і хаос нічого ця імперія зла більше не вміє.
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10.04.2022 21:03 Ответить
 
 