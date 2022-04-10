Балаклею обстреляли российские оккупанты, погиб ребенок

В результате обстрела 10 апреля на территории временно оккупированного города Балаклея на Харьковщине погибли местные жители, среди которых ребенок.

Об этом сообщили в Изюмской райгосадминистрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Точной информации о количестве погибших нет. По информации РГА, речь идет о трех или четырех людях. По предварительным данным, погиб малолетний ребенок, в возрасте начальной школы.

В Штабе обороны Харьковщины информацию об обстреле Балаклеи пообещали прокомментировать позже.

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